EcoFlow kennen wir als etablierten Hersteller von Powerstations , aber spätestens seit dem EcoFlow PowerStream (Test) wissen wir auch, dass der Name zudem für gelungene Balkonkraftwerke steht. Jetzt holt man sich Shelly als Partner an Bord und will Balkonkraftwerke künftig dadurch noch smarter machen.

EcoFlow spricht bei der Partnerschaft mit der Shelly Group von einer wegweisenden Zusammenarbeit. Konkret hat man dabei Shelly 3EM im Blick – eine fortschrittliche Energiemesslösung, die Nutzer:innen ihr Energiemanagement optimiert und es ihnen einfacher macht, Solarenergie effizient zu nutzen.

Gebündelte Kräfte: EcoFlow PowerStream und Shelly 3EM

Mit PowerStream hat EcoFlow einen Plug&Play-Wechselrichter mit Speicher-Option für Balkonkraftwerke im Programm. / © EcoFlow

PowerStream steht für ein Balkonkraftwerk, welches Ihr unkompliziert mit einem Speicher nachrüsten könnt. Tagsüber produzierte, überschüssige Energie speichert Ihr in einer Powerstation, und speist sie bei Bedarf wieder ins Hausnetz ein. Damit Ihr zu Hause Euren Energieverbrauch künftig noch effizienter unter Kontrolle habt, bündeln EcoFlow und Shelly nun ihre Kräfte. Magda Partyka, EcoFlow PR- und Kommunikationsmanagerin für Europa, sagt dazu:

Die Integration der IoT-Lösungen von Shelly in unser PowerStream Balkonkraftwerk ist ein wichtiger Schritt in Richtung smartes Energiemanagement. Die Zusammenarbeit mit Shelly erweitert die Möglichkeiten unserer Nutzer, ihren Energieverbrauch genau zu kontrollieren und zu steuern und sorgt so für mehr Effizienz und Komfort. Sie spiegelt unser Engagement wider, innovative Lösungen anzubieten, die den sich wandelnden Bedürfnissen moderner Haushalte gerecht werden.

Nahtlose Integration mit Shelly

In der Praxis sieht es jetzt so aus, dass Ihr EcoFlow-PowerStream-Balkonkraftwerke mit dem Shelly 3EM koppeln könnt (Shelly Pro 3EM wird noch dieses Jahr folgen). Mit diesem smarten Stromzähler überwacht Ihr Euren Stromverbrauch in Echtzeit. Redundanter Energieverbrauch wird vermieden, über vorher festgelegte Schwellenwerte werdet Ihr per EcoFlow-App informiert und Ihr steuert Eure Hardware auch aus der Ferne. Die Energie, die Euer Balkonkraftwerk erzeugt, wird auf diese Weise noch effizienter, noch smarter kontrolliert, nichts geht Euch unnötig flöten.

Wem dieses Zusammenspiel bekannt vorkommt, liegt richtig: Eine ähnliche Zusammenarbeit gibt es auch schon zwischen Zendure und Shelly. EcoFlow hat übrigens jüngst auch sein PowerStream-Balkonkraftwerk mit wasserdichter Batterie auf den Markt gebracht und wer von Euch jetzt selbst Lust bekommt, ins Balkonkraftwerk-Game einzusteigen: Erst gestern hat Kollege Dustin Euch hier einen feinen Ecoflow-PowerStream-Deal präsentiert.

Reicht noch nicht? EcoFlow kündigte zudem an, PowerStream-Bundles im Preis zu senken, darunter der von uns getestete PowerStream Delta 2 Max. Folgende Angebote kündigte das Unternehmen an:

PowerStream 800 W und DELTA 2 Max: 1.915 € (Originalpreis 2.437 €)

PowerStream 800 W und DELTA Pro mit 2 x 400 W Starren Solarpanelen: 2.757 € (Originalpreis: 4.046 €)

Schön zu sehen, dass wir gerade dabei zusehen können, wie privaten Nutzer:innen immer mehr und immer unkompliziertere Möglichkeiten geboten werden, selbst Energie zu erzeugen – und diese auch immer effizienter selbst zu steuern und zu nutzen. EcoFlow und Shelly liefern uns mit ihrer Zusammenarbeit einen weiteren Baustein zur Energiewende.