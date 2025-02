Felix ist Redakteur bei beebuzz media. Von gesponserten Testberichten, News und Ratgebern bis hin zu Deals und Angeboten schreibt er über alle möglichen Produkte und Apps der Technikwelt. Nach seinem Studium in Technikjournalismus/PR, Praktika beim Radio und Fernsehen sowie diversen freiberuflichen Projekten, startete er 2020 bei inside digital. Seit der Fusion von nextpit und inside digital, schreibt er für beide Portale. An freien Tagen und am Feierabend geht er gerne in die Natur, kocht oder unternimmt etwas mit Freunden.