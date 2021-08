Sony Xperia 1 III im Test: Ok, Zoomer!

Zu einem Preis von knapp 1.300 Euro ist das Sony Xperia 1 Mark III am Ende für die meisten User zu teuer. Nur wer Eigenschaften wie ein Display mit "echtem" 4K, eine Kamera ohne Fake-Bokeh im Porträtmodus und einen Kopfhöreranschluss zu schätzen weiß, für den lohnt sich der Kauf!

Es gibt Smartphones, die können nur bestimmte Unternehmen herstellen. Sony ist ein Megakonzern und Handys waren noch nie das Hauptaugenmerk des japanischen Elektronikherstellers. Aus diesem Grund kann Sony es sich leisten, untypische Eigenschaften wie ein Display im 21:9-Format, Serienbilder mit 20 FPS und einen 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss in ein Flaggschiff zu bringen.

tl;dr: Sony lässt sich nicht von aktuellen Trends in der Smartphone-Industrie beirren. Das Display ohne Notch mit echter 4K-Auflösung ist über alle Zweifel erhaben und die Verarbeitung samt robuster Materialien und IP-Zertifizierung sind hochwertig. Lediglich die fehlende adaptive Bildwiederholrate und das ständige Rutschen durch die matte Rückseite nerven im Alltag.

Die zweite Kleinigkeit ist ein SIM-Tray, das ohne Werkzeug auskommt. Das war zunächst verwirrend, ergibt aber angesichts des dort platzierten Micro-SD-Kartenslots viel Sinn. Sony hat nämlich an Foto- und Videograf:innen gedacht, die ihre Dateien auf der SIM-Karte speichern und diese beim Import in ein Kartenlesegerät stecken. Charmant!

Zwei Kleinigkeiten muss ich noch anbringen: Der Näherungssensor am Ohrhörer ist unfassbar schlecht kalibriert. Denn das lange Xperia 1 hebt sich beim Telefonieren gerne mal ein wenig vom Ohr ab und dann aktiviert sich direkt das Display. In der alltäglichen Nutzung habe ich mich ständig selbst stummgeschaltet, aus Versehen aufgelegt oder Anrufpartner "gehalten".

Und dann wären da natürlich noch der 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss und der seitliche Fingerabdrucksensor, die ein wenig aus der Zeit gefallen wirken. Beide Entscheidungen stellen sich im Alltag als sehr praktisch heraus. Der Klinkenanschluss macht das Handy durch die Kombination aus 24-bit / 192 kHz und einer Vielzahl an Wiedergabeformaten zum HiFi-Audioplayer. Und der Fingerabdrucksensor ist beim schmalen Format genau richtig. Er ist so positioniert, dass Euer Daumen ganz automatisch beim Festhalten aufliegt.

Denn bei längerer Nutzung des Xperia 1 fallen einem immer mehr Details auf, die dem Handy einen eigenen Charakter verleihen. Beispielsweise indiziert Sony auf der Rückseite die Position des NFC-Chips , so wie auf der Seite einer jeden Sony Alpha-Systemkamera. Der Auslöseknopf für die Kamera an der rechten Gehäuseseite ist nicht nur aus Metall, er ist auch schraffiert und lässt sich für die Aktivierung des Autofokus halb runterdrücken.

Dazu rahmt Sony sein Display in vergleichsbare dicke Bildschirmränder, da die Frontkamera nicht über eine Notch ins Display gesetzt wird. Mir persönlich gefällt das sehr gut, ich möcht' es dennoch als Unterschied zu vielen aktuellen Smartphones anbringen. Ohnehin hat das Xperia 1 Mark III vieles, was andere Handys nicht bieten.

Mit dem Xperia 1 Mark III erwischte ich mich in den letzten Wochen häufiger beim Schauen von Filmen auf dem Handy. Denn das Display im 21:9-Format sorgt dafür, dass Ihr viele Hollywood-Streifen ohne schwarze Balken schauen könnt. Dazu ist die Darstellung auf dem HDR-zertifizierten OLED-Display mit echter 4K-Auflösung (3840 x 1644 Pixel) echt klasse.

Denn das Sony Xperia 1 Mark III ist mit seiner matten Glasrückseite super rutschig. Da die Modeindustrie für Männer Mitte (na gut Ende) Zwanzig nur Hosen im Chino-Stil produziert, schlidderte mir das Handy in den letzten drei Wochen bestimmt 15 Mal aus der Hose. Zwar schützt Sony das Handy auf der Vorderseite mit Gorilla Glas Victus, auf der Rückseite mit Gorilla Glas 6 und ganz allgemein mit einer IP68-Zertifizierung, eine Schutzhülle ist aber leider Pflicht beim Xperia 1 III.

Dadurch müsst Ihr oft umgreifen, besonders wenn Ihr die Gestensteuerung nutzt. Denn mit der Aktivierung der Android-Gesten entfällt leider der Shortcut für den Einhandmodus, der anschließend nur über ein Menü zu erreichen ist. Das Umgreifen führt immer wieder zu brenzlichen Situationen, in denen Euch das Handy herunterzufallen droht.

Entweder man liebt Sonys Handyformat, oder man hasst es. Denn Smartphones mit 21:9-Display sind gezwungenermaßen sehr schmal und bieten eine ganz eigene Haptik. Während man das Handy recht gut mit der Hand umgreifen kann, sind Eingaben am oberen Displayrand mit einer Hand kaum möglich.

Das darf bei einem Handy, für das ich als Kunde 1.300 Euro gezahlt hätte, einfach nicht sein. Auch wenn das Leistungsniveau sehr hoch ist, darf ein Handy nicht so heiß werden, dass es für die Komponenten oder für das Wohlbefinden des Nutzers gefährlich wird.

Unangenehm vor allem, da sich die Hitzeentwicklung nicht nur auf Mobile Games oder den Videoschnitt beschränkt. Mit aktivierter 120-Hertz-Bildwiederholrate merkte ich, wie das Handy an einem Sommertag bei alltäglicher Nutzung – WhatsApp, Google Maps und Spotify beim Tragen in der Tasche – echt heiß wurde. So heiß, dass ich mir eine App zur CPU-Kühlung heruntergeladen habe und die flüssige Bildwiederholung ausstellte.

Die Temperatur stieg im Test auf bis zu 45 Grad – und das, obwohl Sony die Leistung des Smartphones durch Thermal Throttling herunterregelt. Diese Wärme spürt Ihr auch ordentlich, wenn Ihr das Handy in den Händen hält. Die Hitzeentwicklung ist dabei so stark, dass ich die Nutzung als unangenehm bezeichnen würde.

Sony liegt mit dem Xperia 1 Mark III mit vielen der Leistungsträger aus dem Jahr 2021 gleichauf. Neben den Snapdragon-Kollegen liegt es vor dem Galaxy S21 Ultra, das mit einem eigens produzierten Prozessor arbeitet. Was das Xperia 1 allerdings mit vielen SD-888-Smartphones gemein hat: Ich musste immer wieder Hitzeprobleme feststellen, die ein Stresstest bestätigte.

Sony setzt im Xperia 1 Mark III den Snapdragon 888 ein. Dabei handelt es sich um einen der leistungsstärksten Prozessoren für Smartphones im Jahr 2021, der auch 5G unterstützt. Dazu kommen 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte an schnellem UFS 3.1 Speicher.

Kamera: Weltneuheit x Natürlichkeit

Sonys Hauptaugenmerk beim Xperia 1 Mark III liegt auf der Kamera, denn hier gibt's eine Weltneuheit. Denn die Triple-Kamera auf der Rückseite bietet vier optische Brennweiten. Hierfür kann die Telekamera zwischen zwei Brennweiten umschalten. Dazu setzt Sony nun voll und ganz auf die Kamera-App "Photo Pro".

Vier Brennweiten in drei Kameras – das macht aktuell nur Sony. / © NextPit

Hat mir gefallen:

Natürlichkeit von Sonys Bildbearbeitung

Ultrapräziser Autofokus dank 3D-Sensor

Schöne Bedienung dank Kameraknopf und Photo-Pro-App

Grandiose Kamera-App

Hat mir nicht gefallen:

Serienmodus im Alltag doch eher ein Gimmick

Zu großer Abstand zwischen Weitwinkel und Tele

Ankündigung: Lest Ihr diesen Testbericht primär wegen Sonys Kamera? Dann habe ich eine gute und eine schlechte Neuigkeit für Euch. Denn das Xperia 1 Mark III wird in den nächsten Wochen Teil eines ausführlichen Kamera-Vergleichtests, bei dem ich näher auf Einzelheiten der Kamera eingehe. Dafür ist der Kamerateil in diesem Test aber ein wenig kürzer.

Sicher habt Ihr schon einmal eine Sony-Kamera am Halse eines Fotografen auf der Straße oder auf einer Veranstaltung gesehen. Sony gehört zu einem der führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Fotografie und daher ist es spannend zu sehen, dass es Sonys Kamera-Know-How auch ins Smartphone schafft. Dazu kommt eine Beschichtung vom deutschen Hersteller Zeiss, die Ihr an der Kennzeichnung "T*" erkennt.

Sonys Kamera im Detail Kamera Eigenschaften Hauptkamera 12 MP | 24 mm | f/1.8 | 1/1,7 " | Dual-Pixel-PDAF | OIS Ultraweitwinkel 12 MP | 16 mm | f/2.2 | Dual-Pixel-PDAF Telekamera(s) 12 MP | 70 & 105 mm | f/2.3 & f/2.8 | Dual-Pixel-PDAF | OIS Selfies 8 MP | 24 mm | f/2.0 Video Max. 4K bei 120 FPS | Full HD bei 240 FPS Features Echtzeit-Tracking per 3D- iToF Sensor, Eye-Tracking, 20 Bilder pro Sekunde im Serienmodus

Die Weltneuheit in Sonys Smartphone besteht aus einer variablen Telelinse. Mit demselben 12-Megapixel-Sensor könnt Ihr dabei zwischen 70 Millimeter und 105 Millimeter umschalten. Als besondere Eigenschaft würde ich dem Sony Xperia 1 Mark III aber einen Hang zur Natürlichkeit zuschreiben.

Die Hauptkamera in der Dämmerung. / © NextPit

Denn die Aufnahmen wirken insgesamt recht selten so, als hättet Ihr sie mit einem Handy aufgenommen. Denn Sony versucht bei der Bildverarbeitung nicht wie andere Hersteller, einen superscharfen und ultradynamischen Scan von Motiven aufzunehmen. Stattdessen gibt es Überbelichtung, dunkle Bereiche und selbst das digitale Bokeh schaut natürlich aus. Am besten zeigt sich die Natürlichkeit des Xperia 1 Mark III an folgendem Bild:

Danke an mein Model, das ich dieses schöne Bild für den Test verwenden durfte! / © NextPit

Hier hätten viele Handys das Gesicht künstlich aufgehellt, um das Motiv hervorzuheben und Fältchen und Unreinheiten ausgebügelt. Stattdessen sehen wir zu helle Glanzlichter auf den Haaren, sehen ein Gesicht, das halb im Schatten liegt und supernatürliche Hauttöne.

Die Unterbelichtung, die viele Handys wegkorrigiert hätten, legt den Fokus auf das Hauptmotiv. Schön! / © NextPit

Dieselbe Natürlichkeit findet sich in dem Bild vom Fenster gleich über diesem Absatz. Das Licht scheint schön sanft durch den Vorhang und durch die Blätter der rechten Pflanze, während andere Bereiche des Bildes in der Dunkelheit verschwinden.

Nachtaufnahmen ohne Nachtmodus

Sony stattet seine Smartphones nicht mit einem eigenen Nachtmodus aus und vertraut einfach auf die Qualität in dunklen Umgebungen. Hierdurch bekommt Ihr zwar kein magisches Nachtsichtgerät wie zum Beispiel beim Kauf des Vivo X60 Pro 5G, sondern wieder natürliche Aufnahmen in den Abendstunden:

Einen dedizierten Nachtmodus gibt es beim Xperia 1 Mark III nicht. / © NextPit

Man könnte ankreiden, dass die Szene oben rechts zu unterbelichtet ist. Allerdings legte das Xperia 1 die Belichtungsmessung auf den Nachthimmel, der dadurch realistisch abgebildet wird. Bei den drei weiteren Bildern seht Ihr zudem den Brennweitenbereich des Handys: Unten links 16 Millimeter im Ultraweitwinkel und unten rechts 105 Millimeter im optischen Telezoom.

In Sonys Kamera-App fühlt Ihr Euch wohl, wenn Ihr die Alpha-Kameras kennt! / © NextPit

tl;dr: Die Kamera des Xperia 1 Mark III nimmt für ein Smartphone recht untypische Aufnahmen auf – und das gefällt mir im Test sehr gut. Wieder zeigt sich, das Sony sich von aktuellen Trends unbeeindruckt lässt. Weitere Details zur Kamera und viel mehr Vergleichsbilder gibt's demnächst im ausführlichen Kamera-Artikel.