Sony Xperia Pro I (2023) und Sony Xperia 1 V: Launch am 24. Mai?

Samsung hat sein Galaxy S23 Ultra, Xiaomi das 13 Ultra (Test) und auch Vivo hat zuletzt mit dem X90 Pro+ (zum Test) sein Kamera-Flaggschiff 2023 präsentiert. Fehlt eigentlich nur noch Sony, die uns mit dem Sony Xperia Pro I (2023) und Sony Xperia 1 V zumindest noch zwei Flaggschiff-Smartphones mit besonderen Kamera-Qualitäten versprochen haben. Nun könnte der Ort einer möglichen Präsentation die Sony Expo 2023 sein, welche Ende Mai in Shanghai stattfindet.

Next Pit TV

Sony Expo 2023 als Launch-Event für Sony-Kamera-Flaggschiffe?

Prinzipiell hat die versammelte Sony-Fan-Gemeinde zum Mobile World Congress (MWC 2023) Ende Februar in Barcelona mit der Präsentation des Sony Xperia 1 V, Sony Xperia 5 V und Xperia 10 V (Mark 5 gesprochen) gerechnet. Aber der japanische Konzern glänzte mit Abwesenheit. Jetzt gibt es eine weitere Chance auf einen möglichen Release, den gleich mehrere Tippgeber auf der am 24. Mai 2023 stattfindenden Sony Expo 2023 in Shanghai sehen.

Sony Expo 2023 Teaser / © Sony | edit by NextPit

Eigentlich kein Ort, auf dem in der Vergangenheit Smartphones präsentiert wurden, aber es gibt berechtigte Hoffnung, da ausgerechnet der Sony-Xperia-Kanal dieses Ereignis auf Sina Weibo angeteasert hat. Also der offizielle Smartphone-Channel! Ob der Event indes tatsächlich als Zeitpunkt und Ort für einen Release des überfälligen Trios wird, ist jedoch noch nicht offiziell. Ein Blick in die Datenbank von Geekbench sieht aber noch einen weiteren Anwärter vor.

Und das ist kein geringeres Device, als das Sony-Kamera-Flaggschiff – das Sony Xperia Pro I (2023) oder auch Sony Xperia Pro-I II. Der finale Name für den Nachfolger des Sony Xperia Pro I (Test) steht noch nicht fest. Dort taucht das Android-Smartphone mit der Bezeichnung "Sony XQ-DQ72" auf und erreicht im Single-Core- 1.946 und im Multi-Core-Test 5.056 Punkte.

Durchaus möglich, dass es sich hier jedoch um das Sony Xperia 1 V handelt, dass hier mit 12 GB an Arbeitsspeicher angegeben wird. Es wäre jedoch verwunderlich, da frühere Gerüchte von 16 GB Arbeitsspeicher ausgingen. Es gibt aber eben auch Spekulationen, nachdem das Xperia Pro I (2023) mit der Gerätenummer "Sony XQ-DR54" erscheinen soll.

Erste Renderbilder des Sony Xperia 1 V (Mark 5) mit einem leichten Facelift zum Vorgänger. / © @OnLeak

Schlussendlich haben wir nach den oben genannten Gerüchten noch etwas mehr als einen Monat Zeit. In der Tech-Szene eine halbe Ewigkeit, in denen uns noch einige Leaks über den Weg laufen werden.

Affiliate Angebot Sony Xperia 5 IV Zur Geräte-Datenbank

Was haltet Ihr im Allgemeinen von Sony-Smartphones? Das Interesse hält sich ja nach den Sony-Sparmaßnahmen ein wenig zurück oder trügt der Schein. Schreibt uns gern Eure Meinung in die Kommentare.