Switchbot Bot ausprobiert: Der Lümmel drückt das Knöpfchen!

Der Switchbot Bot drückt die Knöpfe in Eurem Smart-Home, die Ihr nicht selber drücken wollt. Dafür verfügt er über einen kleinen Elektromotor und einen Haken, der App-gesteuert Tasten drücken kann. Aber ist er dafür wirklich flexibel genug und hört auf Assistenten wie Alexa, Siri, Google Assistant und Co.? Wir haben den Switchbot Bot ausprobiert!

Preis & Verfügbarkeit Den Switchbot Bot könnt Ihr bei Amazon zu einer UVP von 35 Euro bei Amazon bestellen. Dabei bekommt Ihr einen einzelnen Bot mit integrierter Batterie, Klebepad und einigen Zusatz-Pads, falls Eure Knöpfe zu weit weg sind. Der Bot von Switchbot ist kompakt. / © NextPit Im Rahmen des Amazon Prime Days bekommt Ihr einen Rabatt von 10 Prozent. Da der Switchbot im Juli 2022 ohnehin mit fünf Euro rabattiert ist, sinkt der Preis auf 27 Euro. Hinweis: Für die Nutzung mit Smart-Home-System benötigt Ihr zusätzlich einen Switchbot Hub, der mit 35 Euro zu Buche schlägt.

Design & Einrichtung Das Design des Switchbot ist schlicht und funktional gehalten. Der kleine Kasten misst 4,3 x 3,7 x 2,5 Zentimeter (BxTxH) und verfügt über einen kleinen Arm, der über einen Elektromotor ausgefahren wird. Der Neigungswinkel beträgt hierbei bis zu 135 Grad. Auf der Rückseite des Switchbot gibt es ein vorinstalliertes Klebepad, mit dem Ihr den Switchbot neben Knöpfe kleben müsst. Weitere Klebepads sind im Lieferumfang enthalten. Gefällt: Klein und dezent

In schwarz und weiß erhältlich

Erkennt von selbst, wann gedrückt ist Gefällt nicht: Drückmechanismus nicht allzu stark

Ausfahrwinkel im Schalter-Modus nicht einstellbar

Recht laut Der Switchbot ist in den Farben schwarz und weiß erhältlich. In jeder Farboption verfügt er über einen kleinen Schwenkarm, der für das Drücken von Knöpfen zuständig ist. Per Knopfdruck oder Smart-Home-Befehl fährt dieser in einem Winkel von bis zu 135 Grad aus und schafft es im Test so, die meisten Knöpfe zu erreichen. Bei meiner Kaffeemaschine musste ich einen zusätzlichen Aufkleber installieren, der den Knopf ein wenig dicker macht. Zwei davon sind im Lieferumfang enthalten. Dank Klebepads hält der Switchbot Bot an allen Oberflächen. / © NextPit Die Stärke des Switchbot wird nach Herstellerangaben mit etwa 20 Unzen, also 0,56 Kilogramm angegeben. Das reicht für die meisten digitalen Knöpfe, also bei Kaffeemaschinen, Waschmaschinen, Wasserkochen, Ventilatoren und mehr. Bei Schaltern müsst Ihr ein wenig ausprobieren. Lichtschalter sind beispielsweise kein Problem, für Mehrfachstecker ist der Switchbot nicht stark genug.

Standardmäßig drückt der Switchbot Bot Euren Knopf so lange, bis er einen Widerstand spürt und dann wieder zurück fährt. Alternativ könnt Ihr den Bot aber auch in den Schalter-Modus umschalten, bei dem er ausgefahren bleibt. Über die mitgelieferten Klebepads samt Schlaufen könnt Ihr den Bot auch so installieren, dass Schalter vor- und zurückbewegt werden. Leider lässt sich der Ausfahrwinkel dabei nicht einstellen.

App für iOS und Android Für die Nutzung des Switchbot Bot benötigt Ihr die Switchbot-App, jeweils für iOS und Android ist sie kostenlos. Gefällt: Hübsches Design der App

Nahtlose Einrichtung und Bedienung Gefällt nicht: Gelegentliche Übersetzungsfehler

Onlineshop in App

Standortabfrage Für die Einrichtung und die Steuerung Eures Switchbot Bot, benötigt Ihr die Switchbot-App. Diese ist für iOS und Android verfügbar, ich habe sie auf einem iPhone 13 mini getestet. Dabei war die Anwendung trotz einiger Übersetzungsfehler leicht verständlich, optisch sehr ansprechend und zuverlässig. Die Switchbot-App ist hübsch und leicht verständlich. / © Switchbot / Screenshot: NextPit Wie bei den meisten Smart-Home-Apps richtet Ihr Euch ein digitales Zuhause ein, inklusive Räumen, in denen die einzelnen Geräte sich befinden. Das Ökosystem des Herstellers Switchbot umfasst dabei neben dem Bot auch smarte Glühbirnen, smarte Thermostate, Luftbefeuchter und Überwachungskameras. Woher ich das weiß? Kurioserweise hat Switchbot seinen Onlineshop direkt in die App integriert. Das finde ich im Alltag ein wenig störend, auch wenn sich die Angebote auf einen Reiter beschränken. Für die Nutzung aller Funktionen müsst Ihr einen Account einrichten, was aufgrund der Speicherung Eurer Einstellungen durchaus Sinn ergibt. Ebenfalls praktisch ist, dass die Switchbot-App bereits nativ "Szenen" erlaubt. Das sind Routinen nach dem "If this then that"-Prinzip. Berührt Ihr mit Eurem Handy beispielsweise einen NFC-Trigger, wird automatisch die Kaffeemaschine angeschaltet. Alternativ könnt Ihr auch auf andere Smart-Home-Systeme setzen.

Smart-Home-Anbindung Für die Smart-Home-Anbindung benötigt Ihr einen Switchbot Hub und das hat einen einfachen Grund: Die einzelnen Bots verfügen nur über Bluetooth, was sie weitaus stromsparender macht. Die Verbindung per Hub ist einfach und zuverlässig. Gefällt: Wieder: nahtlose Einrichtung und Erkennung mit anderen Sprachassistenten

Längere Akkulaufzeit dank Hub-Lösung Gefällt nicht: Smart-Home-Anbindung nur per Hub-Kauf Über den Switchbot Hub könnt Ihr Euren kleinen Tastendrücker auch mit anderen Smart-Home-Systemen verbinden. Dabei werden Alexa, der Google Assistant, Siri Shortcuts, Smasung SmartThings, Clova und IFTTT unterstützt. Per Shortcuts konnte ich meine Kaffeemaschine smart machen, indem ich einerseits einen Kaffee-Knopf auf meinen Home-Screen gelegt und andererseits einen neuen Siri-Befehl kreiert habe. Einige Klebepads sind im Lieferumfang enthalten. / © NextPit Dass man dafür einen Hub braucht, der auf Amazon 35 Euro kostet, ist erst einmal nervig. Gleichzeitig sorgt er dafür, dass die austauschbare CR-2-Knopfbatterie des Bot eine Akkulaufzeit von bis zu 600 Tagen ermöglicht. Zeitschalten sind zudem auch ohne Smart-Home-Anbindung über die Switchbot-App möglich.