In den weiteren Einstellungen finden sich Anpassungsmöglichkeiten für die Absaugfunktion der Basisstation. Hier stellen Nutzer ein, wie lange der Staub abgesaugt werden soll und in welcher Häufigkeit.

Saug- und Wischleistung sowie Navigation des SwitchBot K10+ Pro

Der SwitchBot K10+ Pro zeigt eine starkes Saugergebnis auf glatten Oberflächen. Obendrein hinterlässt der Saug- und Wischroboter gründliche Ecken. Die Wischfunktion verschlechtert das Gesamtbild des Roboters.

Stärken des SwitchBot K10+ Pro

Gelangt gut in Ecken

Angemessene Saugleistung auf glatten Oberflächen

Keine echten Probleme mit Haaren

Leise bei maximaler Saugstufe

Schwächen des SwitchBot K10+ Pro

Fragwürdige „Wischfunktion“

Kann nicht zur selben Zeit saugen und wischen

Deutliche Schwächen bei der Hinderniserkennung

Der SwitchBot K10+ Pro kann nicht zur selben Zeit saugen und wischen. Bevor der Robo-Sauger die Putztour startet, muss in der App entweder der Saug- oder Wischmodus ausgewählt werden. Das Saugergebnis des kleinen Putzroboters ist unterdurchschnittlich.

Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Effizienz (%) Haferflocken (Fliesen) 10 g 8,2 g 82 % Sand (Fliesen) 10 g 6,9 g 69 % Sand (Teppich) 10 g 5,0 g 50 %

Auf Hartböden ist die Leistung noch im angemessenen Bereich. Zur Erinnerung: Wir reden hier von einem Saugroboter im Bereich der 300 Euro. Bei der Teppichreinigung muss mit großen Abstrichen gerechnet werden. Anders als auf Parkett und Fliesen, hat der SwitchBot-Saugroboter enorme Probleme beim Aufsaugen feiner Partikel, wie Sand.

Dafür zeigt sich der kleine Saugroboter in Ecken und schwer erreichbaren Stellen bärenstark. Grund dafür ist die megakompakte Bauform des Geräts. Um Ecken gründlich zu saugen, benötigt der K10+ Pro nicht die gleichen technischen Premium-Voraussetzungen eines Dreame X40 Ultra (zum Test) oder Roborock Qrevo Slim (zum Test). Für eine Überraschung sorgt der K10+ Pro, als wir keine Tierhaare in der aus Silikon bestehenden Hauptbürste entdecken. Die Leistung erinnert stark an den Narwal Freo X Plus (zum Test).

Auf Hartböden überzeugt die Saugleistung. © nextpit Der SwitchBot K10+ Pro kann nicht zeitgleich saugen und wischen. © nextpit

Damit der Roboter automatisch in den Wischmodus wechselt, muss die Wischplatte am Roboter angebracht werden. Diese verdeckt die gesamte Hauptbürste, was erklärt, warum nicht zur selben Zeit gesaugt und gewischt werden kann. Das Wischergebnis lässt zu Wünschen übrig. Feuchte Flecken werden verschmiert und leicht eingetrocknete Rückstände zeigen sich unbeeindruckt von der Wischfunktion.

Wenig verwunderlich, da der K10+ Pro die gleichen Feuchttücher in Swiffer-Manier nutzt, wie der K10+. Dass auf der Verpackung der Tücher „K10+“ und nicht „K10+ Pro“ steht, hinterlässt einen noch seltsameren Eindruck. Der Hersteller möchte verhindern, dass die Reinigung des Wischplatte an den eigenen Händen kleben bleibt. Jedes Tuch soll nach dem Wischen weggeschmissen werden. Umweltfreundlich geht anders.

SwitchBot verbaut im K10+ Pro eine LiDAR-Navigation. Das ist gut und bei einem Kaufpreis von 300 Euro alles andere als selbstverständlich. Allerdings offenbart der Sauger deutliche Schwächen bei der Hinderniserkennung. Der SwitchBot fährt häufig gegen Hindernisse und erkennt neue im Weg befindliche Gegenständen zu spät oder gar nicht.

Der große Vorteil des SwitchBot K10+ Pro: Die unglaublich kompakte Bauweise. © nextpit Bei der Hinderniserkennung gibt es noch Nachholbedarf. © nextpit

Aus diesem Grund solltet Ihr in die Trickkiste greifen, um das Reinigungsergebnis Eures Saugroboters zu verbessern. Sobald der Staubsauger die Reinigung abschließt, saugt die Absaugstation den Staubbehälter des Roboters zweimal leer. Die Akkulaufzeit des Staubsaugerroboters ist ansprechend. Nach einer 30-minütigen Saugtour auf der höchsten Saugstufe hat der K10+ Pro noch 68 Prozent Restakku.

Die Arbeitslautstärke des Saugers ist dabei angenehm gering. Im Vergleich zu den besten Saugrobotern, gehört dieser SwitchBot zu den leisesten Staubsaugerrobotern, die nextpit zum jetzigen Stand im Test hatte.