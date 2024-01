Teures Apple-Vision-Pro-Headset kommt nur mit Wi-Fi 6

Konnektivität der Apple Vision Pro

Aus dem von der Federal Communications Commission (FCC) genehmigten Antrag für die Apple Vision Pro geht hervor, dass das Headset mit Wi-Fi 6 ausgestattet ist und nicht mit dem effizienteren und deutlich schnelleren Wi-Fi 6E (Extended), beziehungsweise Wi-Fi 7. Der Grund dafür ist? Der M2-Chip, der das Gerät antreibt, integriert einen älteren Funkchip mit Wi-Fi 6, im Gegensatz zum M3-Chip, der mit einer neueren Wi-Fi-6E-Konnektivität ausgestattet ist.

Die Apple Vision Pro wird das Dual-Loop- und Single-Knit-Bänder in der Verpackung enthalten. / © Apple, bearbeitet von nextpit

Auch wenn das für viele potenzielle Erstanwender keine große Rolle spielen dürfte, fehlt der Apple Vision Pro eine weitere Konnektivitätsfunktion: UWB, in Form eines Ultrabreitband-U1-Chips. Mit anderen Worten: Das Vision-Pro-Headset ist inkompatibel mit Apples Find My App und dem Netzwerk, das die Ortung in der Nähe ermöglicht. Dies steht auch im Widerspruch zu dem Gerücht, dass der AirTag 2 mit dem Headset kompatibel sein soll.

Speicher und RAM der Apple Vision Pro

Was die technischen Daten der Standalone-VR/XR-Brille angeht, so wurde bereits bekannt, dass die Vision Pro mit 256 GB Speicher und 16 GB RAM ausgestattet sein wird. Apple dürfte in den kommenden Tagen die vollständigen Spezifikationen und Funktionen des Premium-Wearables bekannt geben, da die Vorbestellungen am 19. Januar beginnen und die erste Lieferung für den 2. Februar geplant ist.

Auch die Verkaufsverpackung und das mitgelieferte Zubehör der Apple Vision Pro wurden bestätigt. Sie enthält deutlich mehr als nur das Wesentliche. So soll beim Kauf die Single-Knit- und Dual-Loop-Bänder, das Light Seal, das Frontcover, ein externes Akkupack, USB-Kabel und Netzteil, neben dem eigentlichen XR-Headset mit dabei sein.

In einem anderen Gerücht wurde angedeutet, dass Cupertino die Apple Vision Pro noch vor der WWDC im Juni 2024 außerhalb der USA auf den Markt bringen wird. Darunter auch weitere Länder wie Kanada, China und Großbritannien.

Was haltet Ihr davon, dass Apples Vision Pro keine Wi-Fi-6E- oder gar Wi-Fi- 7-Konnektivität und keine UWB-Unterstützung bietet? Sind diese Funktionen für Euch wichtig genug, um sie in Betracht zu ziehen? Wir freuen uns auf Eure Antworten.