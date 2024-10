Children of Morta ist ein besonderes Action-Rollenspiel, in dem Ihr nicht nur eine Hauptfigur steuert, sondern eine ganze Familie von Helden. Stellt Euch die Incredibles in einer anderen Zeit vor und Ihr habt das Bild vor Augen. Codenames ist ein beliebtes Wortassoziationsspiel, das Ihr jetzt auch auf Eurem Smartphone spielen könnt, um Hinweise zu entschlüsseln und Rätsel zu lösen.

Trippr ist eine weitere Reisebegleiter-App, die Euch hoffentlich das Reisen erleichtert, indem sie Euch hilft, Eure Reise zu organisieren. MindFi ist eine App, die Euch hilft, Euren Geist zu trainieren und belastbarer zu werden. AInput zielt darauf ab, Eure schriftliche Kommunikation zu verbessern. Die App bietet Vorschläge zur Erweiterung Eures Wortschatzes und unterstützt Sie beim Verfassen von Nachrichten.

Unser Redaktionsteam hat jede App in dieser Übersicht geprüft und sichergestellt, dass sie frei von In-App-Käufen und störender Werbung ist. Wenn Ihr auf der Suche nach wirklich kostenlosen Anwendungen und Spielen seid, solltet Ihr unbedingt einen Blick auf unseren Artikel "Kostenlose Apps der Woche" werfen, den wir zweimal pro Woche aktualisieren!

Children of Morta (Android & IOS)

Ihr habt keine Lust, viel Geld für die neueste Diablo IV-Erweiterung Vessel of Hatred auszugeben? Dann gibt es gute Nachrichten, denn es gibt Children of Morta. Dieses Action-Rollenspiel hat eine gute Geschichte zu bieten. Ich liebe die altmodische, pixelige Grafik, die butterweich ist. Das Beste daran ist, dass ich nicht nur mit einem einzigen Charakter spielen muss, sondern mit der ganzen Familie zu tun habe.

Es bietet wirklich viel fürs Geld, wenn man bedenkt, dass ein DLC, Ancient Spirits und die Paws and Claws enthalten sind. In der Zukunft soll ein Update kommen, das Online-Koop-Spielen einführt. Somit könnt Ihr um den Titel mit Euren Freunden spielen.

Mit sieben verschiedenen Charakteren, zwischen denen Ihr wechseln könnt, müsst Ihr natürlich Eure Kreativität und Euer Geschick einsetzen, um ihre jeweiligen Fähigkeiten zu maximieren, damit sie Euch von Zeit zu Zeit aus schwierigen Situationen heraushelfen. Alle haben einzigartige Persönlichkeiten, die es zu erforschen gilt.

Preis: 9,99 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Obwohl die Steuerung überarbeitet wurde, um ein mobilfreundliches Erlebnis zu bieten, spiele ich persönlich lieber mit einem angeschlossenen Controller. Nichts ist besser als das, wenn es um Spiele geht, denn taktiles Feedback ist mir sehr wichtig. Nennt mich altmodisch, aber das ist okay für mich.

Ladet Children of Morta aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Codenames (Android & IOS)

Liebt Ihr geheime Aufgaben, bei denen Ihr schnell denken müsst? Wenn ja, dann ist Codenames das ideale Spiel für Euch. Es ist ein Wortassoziationsspiel, bei dem Ihr von Eurem Spionagemeister Hinweise mit einem Wort erhaltet. Dann liegt es an Euch, die Nachricht zu entschlüsseln und in einem Wettlauf mit der Zeit alle Eure Agenten zu kontaktieren, bevor das gegnerische Team Euch zuvorkommt.

Das ist ein asynchrones Multiplayer-Erlebnis, bei dem Ihr das gegnerische Team austricksen müsst, um als Sieger hervorzugehen. Für maximalen Spielspaß ist es immer gut, einen ebenso geschickten Gegner zu haben, denn das Spiel wird immer auf der Kippe stehen. Die Tatsache, dass dieses Spiel jetzt digital geworden ist, bietet tausende neuer thematischer Wörter.

Mir gefällt, wie das globale Matchmaking-System funktioniert, denn es sorgt für einen gesunden Sinn für Wettbewerb. Im Grunde ist dies ein Spiel, das den Spieler belohnt. Mit anderen Worten: Je mehr Ihr spielt, indem Ihr Aufgaben erfüllt, desto mehr Zugang erhaltet Ihr zu verschiedenen Aspekten des Spiels.

Preis: 4,99 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Mit anderen Worten: Dieses Spiel hat einen sehr hohen Wiederspielwert. Praktisch unendlich, wenn Ihr so wollt. Mir gefällt auch das Jury-System, das für Ausgewogenheit sorgt, wenn ein Wort, das nicht im Wörterbuch steht, zur Abstimmung steht. Und das Beste daran? Sobald Ihr ein hohes Level erreicht habt, könnt Ihr über die Jury mit abstimmen!

Ladet Codenames aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Trippr (Android & IOS)

Ihr liebt es zu reisen? Dann solltet Ihr Euch eine App zur Reiseplanung zulegen. Trippr ist eine solche App, mit der Ihr hoffentlich Eure Reisen besser organisieren könnt. Ihr gebt zunächst den Ort ein, an den Ihr reisen wollt, und wählt dann aus verschiedenen Kategorien wie lokale Erlebnisse, Essen, Trinken, Einkaufen, Sport, Kunst und Kultur und so weiter. Jedes Segment wird weiter in verschiedene Unterkategorien unterteilt.

Wenn Ihr eine der Unterkategorien auswählt, gebt Euch die App-Empfehlungen mit der jeweiligen Beschreibung. Ihr könnt einige dieser Orte als Lesezeichen in einer Wunschliste speichern oder direkt dorthin gehen. Ich habe festgestellt, dass die App die Informationen relativ langsam lädt. Solche Optimierungsprobleme sind jedoch wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die App sich noch in der Entwicklungsphase befindet.

Die Benutzeroberfläche ist sauber und einfach, und es gibt einen Hinweis darauf, dass zukünftige Versionen In-App-Käufe enthalten werden, die für die Durchführung von Aufgaben verwendet werden können. Ich hätte mir einen Routenplaner gewünscht, aber vielleicht wird dieser erst in späteren Versionen erscheinen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Trippr gibt Euch lokale Empfehlungen, damit Ihr die Stadt wie ein Einheimischer genießen könnt. / © nextpit

Beachtet, dass sich Trippr noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet und dass es zwar funktioniert, aber nicht so ausgefeilt ist, wie Ihr es von einer kostenpflichtigen App erwarten würdet. Trotzdem ist es ein sehr lobenswertes Projekt, weshalb ich es hier aufführe. Und das Beste ist: Trippr ist kostenlos! Wöchentlich werden neue Funktionen hinzugefügt, also schaut regelmäßig in der App vorbei und aktualisiert sie.

Ladet Trippr aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

MindFi: Geistige Fitness für alle (Android & IOS)

Es versteht sich von selbst, dass viele Menschen heute aufgrund ihres Lebensstils und zum großen Teil auch aufgrund ihrer Arbeit unter massivem psychischem Stress und Zwang stehen. MindFi ist eine solche Wellness-App, bei der Ihr alle relevanten Fragen beantworten müsst, damit die App ihre Funktionen auf Euch zuschneiden kann.

Ihr könnt die App täglich verwenden und sie an Euer aktuelles Befinden anpassen. Von Atemübungen bis zu Konzentrationstimern – mit dieser App stehen Euch zahlreiche Vorteile zur Verfügung. Durch die Beantwortung verschiedener Fragen könnt Ihr eine Einschätzung Eures aktuellen Gemütszustands erhalten. Natürlich nützt Euch das alles nichts, wenn Ihr nicht ehrlich mit Euren Antworten seid.

Mir gefällt auch der Community-Aspekt dieser App, der es mir ermöglicht, mit anderen in Kontakt zu treten, die sich vielleicht in der gleichen Gedanken- und Gefühlswelt befinden wie ich. Das Leben ist schließlich eine Reise, die man nicht allein antreten sollte, und es ist schön zu sehen, dass eine App mir hilft, mit anderen Gleichgesinnten weiterzukommen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (5,99 € - 174,99 €) / Konto erforderlich: Ja

MindFi hilft Euch, Euren Verstand auf Vordermann zu bringen, damit Ihr mit allem fertig werdet, was auf Euch zukommt. / © nextpit

Die Idee, Euren Fortschritt durch das Wachsen eines Baumes aufzuzeichnen, ist ebenfalls reizvoll, da jede Sitzung mehr Wachstum bringt als nur Diagramme oder angekreuzte Kästchen. Diese Verbindung, auch wenn sie digital ist, ist immer ein schönes visuelles Bild Eurer Fortschritte und Eures persönlichen Wachstums.

MindFi herunterladen: Mind Fitness for All aus dem Google Play Store und dem Apple App Store.

AInput (Android)

Seid Ihr schon mal in eine Situation geraten, in der Ihr nicht wusstet, was Ihr antworten solltet? Nun, AInput ist da, um zu helfen. Wann immer Ihr auf eine Nachricht antworten wollt, könnt Ihr dies mit dieser App in verschiedenen Varianten tun, z. B. Flirty, Funny, GenZ, Excited, Lyrical und mehr. Das hilft dabei, Barrieren abzubauen, wenn Ihr mit einer GenZ-Person am anderen Ende der Leitung kommuniziert.

Im Moment kann diese App in verschiedenen Instant-Messaging-Apps aktiviert werden, von WhatsApp bis WhatsApp Business, Instagram, Bumble und Tinder. Auch im Messenger ist sie experimentell.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

AInput hilft Euch, die richtigen Wörter in Euren Antworten auf Nachrichten zu verwenden. / © nextpit

Für die Nutzung von AInput sind Token erforderlich. Jede KI-Antwort und jede Neuformulierung nutzen ein Token-System, um Anfragen zu verwalten. Außerdem kostet jede Tonauswahl für KI-Antworten oder -Umschreibungen ein weiteres Token, also gebt Eure Token mit Bedacht aus. Die kostenlosen Aspekte dieser App sind der KI-Chat und die Websuche.

Wer sich Sorgen um seine Privatsphäre macht, braucht sich keine Sorgen zu machen. AInput behauptet, dass die Nachrichten und generierten Antworten niemals auf dem Server gespeichert werden und nur die auf dem Bildschirm sichtbaren Nachrichten verwendet werden, um kreative Antworten zu generieren.

Ladet AInput aus dem Google Play Store herunter.

Das war's, Leute! Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende, bevor wir die nächste Ausgabe der Top 5 Apps der Woche veröffentlichen.