Die Gamescom in Köln ist in vollem Gange und derzeit quasi das Mekka für Gamer:innen aus der ganzen Welt. Wer sich den Stress vor Ort nicht antun möchte, krallt sich einfach zu Hause in der Sitzgruppe fest und hört, was Johanna und Corinna zu erzählen haben. Im Gespräch fokussieren sie sich auf die künstliche Intelligenz und damit auf das derzeit alles bestimmende Buzzword im kompletten Tech-Zirkus. Ich selbst bin sicher kein Hard-Core-Gamer, aber auch schwer gespannt, wie viel Leben den NPCs künftig dank künstlicher Intelligenz eingehaucht werden kann.

Euch interessiert Gaming auch auf dem Smartphone? Dann lest doch mal unseren Test des Redmagic 9S Pro!

In der Donnerstagsfolge gibt es Ausschnitte aus diesem Gespräch, aber auch ein paar andere spannende Punkte, die Ihr Euch nicht entgehen lassen solltet. So geht es einmal ums Smart-Home und wie sich da im kommenden Winter so mancher Euro beim Heizen sparen lässt. Johanna bleibt aber auch dem KI-Thema treu und unterhält sich einfach mal mit einem smarten Chatbot – und auch das Gaming-Thema wird nochmals aufgegriffen. Klickt unten auf den YouTube-Link, wenn Ihr das komplette Gespräch mit Corinna hören wollt – was ich Euch wärmstens empfehle!

Natürlich gibt es die neue Folge des überMORGEN-Podcasts bei Spotify, bei Apple und überall dort, wo es Podcasts gibt. Schaut bitte gerne direkt bei inside digital vorbei, wenn Ihr mehr über Host Johanna wissen wollt, auf der Suche nach den Links zu den unterstützten Plattformen seid – oder einfach dort direkt eine der Podcast-Folgen hören wollt.

Viel Spaß beim Hören, ein tolles Wochenende – und hört unbedingt nächste Woche wieder rein, wenn die Casa Casi wieder am Start ist.