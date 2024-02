Ugreen PowerRoam 2200 im Test: Powerstation für alles und überall

Der chinesische Hersteller Ugreen ist bekannt für Hochleistungstungs-Ladegeräte, wie das Nexode 300W (zum Test) . Die PowerRoam 1200 (zum Test) war Ugreens erster Schritt in die Welt der Powerstations. Mit der PowerRoam 2200 bietet Ugreen nun seine bislang leistungsstärkste Powerstation mit einer erweiterbaren Kapazität von bis zu 12 kWh an. Erfahrt in diesem Testbericht von nextpit, wie ein Rollwagen für Begeisterung sorgt und warum Bluetti, Ecoflow und Jackery einen neuen Konkurrenten fürchten müssen.

Design und Anschlüsse

Die Ugreen PowerRoam 2200 ist eine einzigartige Powerstation. Unabhängig davon, ob Ihr die Powerstation für die Notstromversorgung in Eurer Wohnung platziert oder mit dem Rollwagen auf Eurem Welt-Trip durch die Gegend fahrt: die PowerRoam 2200 wird Euch vor keine Transportprobleme stellen.

Gefällt:

16 Anschlüsse

Rollwagen im Lieferumfang

Schlichtes, aber dennoch modernes Design

Gefällt nicht:

Keine Verstaumöglichkeit für Kabel

Das Auspacken der Ugreen PowerRoam 2200 hält so einige Überraschungen parat. Zum einen findet Ihr im riesengroßen Karton eine weitere große Verpackung, in der sich ein Rollwagen befindet. Nein, wir nehmen Euch nicht auf den Arm: Ugreen verbaut die Rollen nicht fest an der Powerstation, sondern packt einen Trolley mit dazu.

Nein, das ist kein Rollwagen, um Eure Wasserkisten zu transportieren. Ugreen kommt auf die smarte Idee, einen Trolley zu entwerfen, um den Transport der PowerRoam 2200 so einfach wie möglich zu gestalten. / © nextpit

nextpit hat in der jüngeren Vergangenheit bereits einige rollbare Powerstations wie die Fossibot F3600 (zum Test) oder Oukitel BP5000 (zum Test) ausgiebig unter die Lupe genommen. Was sich Ugreen bei der PowerRoam 2200 hat einfallen lassen, ist schlichtweg genial. Ihr setzt die Powerstation auf den Rollwagen und könnt den ausfahrbaren Tragegriff neigen, wie es für Euch am angenehmsten ist.

Nicht nur, dass Ihr die Powerstation vollkommen unkompliziert auf einem Rollwagen umherfahren könnt, nein: Ihr könnt sogar den ausfahrbaren Tragegriff ganz nach Eurer Vorstellung neigen, ohne dass der Griff herunterfällt. / © nextpit

Der Transport der Powerstation auf dem Rollwagen ist äußerst einfach. Die Ugreen PowerRoam 2200 bringt schlappe 22,5 kg auf die Waage. Transportiert Ihr die Powerstation mithilfe der Sackkarre, merkt Ihr nahezu nichts vom stattlichen Gewicht der 2-kWh-Powerstation. Der Vollständigkeit halber wollen wir Euch auch die Maße nicht vorenthalten – die PowerRoam 2200 misst 54 × 25 × 29 cm.

Das Design ist simpel gehalten, aber dennoch hochwertig. Wie schon bei der PowerRoam 1200, verpasst Ugreen auch der PowerRoam 2200 die identische schwarzgraue Farbgebung. Außerdem habt Ihr zwei Seitengriffe, wollt Ihr die Powerstation dann doch einmal auf den Speicher schleppen.

Die Ugreen PowerRoam 2200 hat kein auffälliges Design. Auffälliger ist dagegen der Bildschirm, den Ugreen in die Breite zieht. / © nextpit

An der Vorderseite der Stromkiste verbaut Ugreen einen Bildschirm, auf den wir im nächsten Abschnitt des Testberichts näher eingehen werden. Die Ugreen PowerRoam 2200 bietet Euch insgesamt 16 Anschlüsse:

4x 120-V-Steckdosen

2x USB-A-Anschlüsse mit jeweils 22,5 W

4x USB-C-Ports mit maximal 140 W

2x DC5521 mit 120 W

1x RV/Anderson-Port mit 300 W

1x Auto-Anschluss mit 120 W

Die Schuko-Steckdosen findet Ihr an der linken Seite der tragbaren Powerstation. Die Anschlüsse sind zudem mit Gummiabdeckungen geschützt. An der rechten Seite befinden sich sämtliche Anschlüsse, um die Powerstation mit neuer Energie zu betanken. Einen Anschluss für einen Zusatzakku findet Ihr auch hier.

Ein Fach für Kabel, wie wir im ausführlichen Test der Oukitel BP2000 bewundert haben, gibt es bei der PowerRoam 2200 nicht. Somit müsst Ihr notwendige Kabel auf Eurem Roadtrip separat transportieren.