VanMoof S4 ausprobiert: Ein besserer Deal als das S5?

Günstig und aufs Wesentliche reduziert – so bewirbt VanMoof das neue S4, welches überraschend im Mai 2023 gelauncht wurde. Mit dem neuen Modell schließt der Hersteller eine Lücke zwischen dem alten S3 und dem inzwischen 3.500 € teuren VanMoof S5. Aber wie groß sind die Abstriche des "nur" etwa 2.000 € teuren E-Bikes? Für NextPit konnte ich das neue VanMoof in "Evergreen" ausprobieren.

Design & Verarbeitung

Das VanMoof S4 ist auf den ersten Blick kaum vom aktuellen Top-Modell des Hersteller zu unterscheiden. Wer es auf der Straße erkennen will, der sollte vor allem auf die dickeren Reifen und auf den Lenker achten. Denn bei diesem lässt VanMoof zwei Knöpfe weg und verzichtet nun ganz auf optische Anzeigen am Fahrrad selbst.

Gefällt:

Dickere Reifen sorgen noch einmal für mehr Fahrkomfort

Neue Farben machen echt was her

Gefällt nicht:

Weder mit Dot-Display noch mit Halo-Ringen

Mit 21,6 kg noch immer zu schwer

Beim Besuch im VanMoof-Store Berlin habe ich direkt versucht, das S4 zwischen allen anderen VanMoof-Modellen zu identifizieren. Ein guter Indikator für das neue Bike ist neben den neuen Farben der veränderte Lenker ohne Lichtringe und mit zwei statt vier Knöpfen. Da Nutzer des S5 noch immer auf das benötigte Update zur Konfiguration der weiteren Knöpfe warten, ist das aktuell noch kein wirklicher Nachteil.

VanMoof gab uns für die Testfahrt das S4 im schicken Grün. / © NextPit

Störend ist jedoch die fehlende Anzeige am Fahrrad selbst. Während ich die neuen Lichtringe in meinem Test des VanMoof S5 für ihren etwas mauen Informationsgehalt kritisiert habe, vermisste ich sie während der Testfahrt des S4 dann doch. Gerade für die Anzeige der restlichen Akkulaufzeit und zur Auswahl der Unterstützungsstufen waren die Lichtringe praktisch. Wer Informationen direkt am Fahrrad sehen will, der muss beim S4 gänzlich auf das Anbringen eines Smartphones am Lenker vertrauen. Hierfür ist auch das S4 mit einer Halterung für SP-Connect-Hüllen ausgestattet.

Designtechnisch unterscheiden sich das S4 und das S5 sonst nur recht wenig. Die Unterschiede werden vor allem im direkten Vergleich sichtbar, und so habe ich Euch einmal ein Bild mit den Seitenansichten beider Bikes zusammengebastelt. Das Fahrgefühl verändert sich allerdings aufgrund deutlich dickerer Reifen, die auf Kopfsteinpflaster und Waldböden noch einmal mehr wie eine Federung wirken. Doch dazu später mehr.

Im Vergleich lassen sich S4 und S5 nur schwer voneinander unterscheiden. / © NextPit

Was VanMoof beim S4-Modell nicht verbessern konnte, ist das Gewicht des Fahrrads. Denn mit fest eingebautem Akku muss man das 21,6 Kilogramm schwere S4, das ausdrücklich als "Stadt-Fahrrad" beworben wird, noch immer umständlich in die Wohnung tragen. Hierfür bekommt man aber noch immer ein wirklich hochwertiges E-Bike, bei dem alle Schrauben bombenfest sitzen und bei dem nichts klappert oder wackelt.

Dass man die gewohnte VanMoof-Qualität jetzt für knapp 2.000 € bekommt, stelle ich mir für viele Radfahrer durchaus attraktiv vor. Die Nachteile fallen meiner Meinung nach im Alltag kaum ins Gewicht.