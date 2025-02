Video-Streaming: Neue App für Android-Nutzer gestartet

Neben Netflix oder Amazon Prime Video wird seit einiger Zeit auch Apples Streaming-Dienst Apple TV+ immer beliebter. Regelmäßig erscheinen neue Inhalte, egal ob TV-Serien oder Kinofilme, die von Kritikern und immer mehr Fans mit Spannung erwartet werden. Ein Nachsehen hatten bislang aber die Nutzer von Android-Smartphones und -Tablets. Eine eigene App für den Video-Dienst gab es im Gegensatz zu Apple Music bislang nicht für die iPhone-Konkurrenten. Die Nutzer mussten über den Browser zugreifen, was nicht nur umständlich war, sondern auch einige Features fehlten. Das ändert sich nun mit der Verfügbarkeit der App für Apple TV+ im Play Store .

Apple TV+: Streaming-App jetzt auch für Android-Smartphones

Zwar hatte Apple bereits Apps für Geräte mit Android-TV, eine Anwendung für reguläre Smartphones, Foldables oder Tablets fehlte jedoch bislang. Wie unter anderem 9to5Mac berichtet, hat der iPhone-Hersteller nach mittlerweile mehr als fünf Jahren endlich ein Herz für die Alternativen zum hauseigenen Handy gefunden. Voraussetzung zur Installation der App für den Streaming-Dienst ist Android 10 oder neuer.

Eine der wichtigsten Features der neuen App ist die Möglichkeit zur Anmeldung für den Video-Service. Ab sofort ist es möglich, einen neuen Apple-Account direkt auf dem Gerät anzulegen und für den Streaming-Dienst über dein Google-Play-Konto zu bezahlen. Der Preis beträgt wie gehabt 9,99 Euro/Monat. Apple bietet dir jedoch eine Testphase von 7 Tagen. Des Weiteren hast du gegen einen Aufpreis auch Zugriff auf den MLS Season Pass (Major League Soccer).

Die App bietet viele bereits bekannte Features, die du von einem Streaming-Dienst erwartest. So siehst du etwa in deiner Watchlist, wo du zuletzt eine Serie oder einen Film beendet hast. Du kannst also direkt dort weitersehen. Ein Download von Inhalten ist ebenfalls möglich. Auf langen Reisen ohne Internetzugang kannst du damit auf die Offline-Nutzung zurückgreifen.

TV+ für Android: Einige Features fehlen noch

In der App kannst du des Weiteren sehen, wann eine neue Episode deiner Lieblingsserie erscheinen wird. Die Möglichkeit zur Benachrichtigung, sobald diese im Streaming-Dienst verfügbar ist, scheint es aber bislang noch nicht zu geben.

Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen der Android- und beispielsweise iOS-App ist das Fehlen des In-App-Stores. Auf dem Android-Smartphone kannst du daher derzeit keine Videos mieten oder kaufen.