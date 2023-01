Vivo-X90-Serie: Globaler Launch-Termin offiziell angeteasert

In China ist die Vivo-X90-Serie bereits seit dem 22. November 2022 offiziell und somit das erste Flaggschiff-Smartphone mit einem verbauten Snapdragon 8 Gen 2 am Markt. Nun kündigt das Unternehmen die drei "Pro Fotografie"-Smartphones auch global an. Einen offiziellen Termin hat das ehemalige BBK-Tochter-Unternehmen noch nicht bekannt gegeben. Tippgeber sind sich aktuell auch nicht einig.

Globaler Launch der Vivo-X90-Serie angekündigt

Ersten Tests zufolge scheint die ehemaligen OnePlus- und Oppo-Schwester Vivo mit der X90-Serie der ganz große Wurf in Sachen Smartphone-Fotografie gelungen zu sein. Denn im Heimatland präsentierte das Unternehmen das Vivo X90, X90 Pro und das Vivo X90 Pro+ bereits am 22. November. Die NextPit-Redaktion würde sich natürlich gern selbst von diesen einzigartigen Qualitäten überzeugen. Allerdings berichten einige Quellen bereits davon, dass das Vivo X90 Pro+ gar nicht außerhalb Chinas in die Verkaufsregale kommen dürfte. Auch bei dem Termin zum Launch-Event scheinen sich die Tippgeber ziemlich uneinig zu sein.

Der Konzern selbst wirbt aktuell auf dem Twitter-Kanal von Malaysia mit "Pro Photography in Pocket" und "Pro is coming", nennt aber kein finales Datum. Tippgeber, wie "Ankit", hingegen wollen den 31. Januar als Launch Event wissen. Dagegen hält "PassionateGeekz" die zwar dem 31. Januar prinzipiell zustimmen, aber den Verkaufsstart erst am 2. Februar sehen. Das wird noch einmal von "Pricebaba" getoppt, welche – ebenfalls exklusiv – den 3. Februar als globalen Launch-Event einplanen.

Vivo präsentiert die Vivo-X90-Serie in Kürze global. / © NextPit

Die Kollegen von GSMArena wollen hingegen eine Bestätigung erhalten haben, dass das Vivo X90 Pro+ mit dem 1 Zoll großen IMX989-Bildsensor von Sony erst gar nicht global erscheinen soll. Das wäre in der Tat nicht so abwegig: Wir in Deutschland erhalten seit Jahren immer nur das Plus-Modell des Flaggschiff-Trios.

Das wird dieses Jahr in China von einem MediaTek Dimensity 9200 angetrieben und ist "nur" mit einer Triple-Kamera auf der Rückseite ausgestattet. Jedoch auch mit dem 50 MP auflösenden 1-Zoll-Image-Sensor. Unterstützung erhält das Trio von einer 12-MP-Ultraweitwinkel- und einer weiteren 50-MP-Telefoto-Kamera (2x optischer Zoom).

Was meint Ihr? Sollte das Vivo X90 Pro+ tatsächlich dem globalen Markt fern bleiben, sollen wir es trotzdem über unsere Quelle TradingShenzhen beziehen und ausführlich testen?