Vodafone-Störungen: Ausfälle & Einschränkungen am 7. September

Im offiziellen Forum für Eilmeldungen dokumentiert Vodafone aktuell diverse Störungen. Unter anderem kommt es derzeit im Raum Eckernförde zu Problemen bei den Kabel-Diensten (Internet, Telefonie, Fernsehen). In Lüdenscheid liegt zudem eine Störung im Bereich TV und Radio vor. Zusätzlich halten viele Einschränkungen seit mehreren Wochen an, die wir in der nachfolgenden Liste dokumentiert haben.



Weiterhin treten Mobilfunk-Probleme (4G VoLTE) in Teilen von Berlin, Erfurt, südlich von Mönchengladbach und Augsburg sowie bei Eschweiler und Würselen auf. Wer aktuell in den Vereinigten Staaten (USA) unterwegs ist, könnte zudem von Roaming-Problemen betroffen sein, soweit man sich über das dortige T-Mobile-Netz verbindet. Vodafone rät zu einem vorübergehenden Wechsel in das AT&T-Netz sowie die Abschaltung der 5G-Funktion zur Durchführung eines Netzbetreiber-Updates.



Vodafone-Störungen: Betroffene Gebiete am 7. September 2022

Einschränkung der Kabel-Dienste in Eckernförde und Kropp (Internet, Telefon und TV)

Einschränkung der Kabel-Dienste in Lüdenscheid (TV und Radio)

Einschränkung mobile Daten + Telefonie 4G im Raum Augsburg (Süd)

Einschränkung mobile Daten + Telefonie 4G LTE im Raum Eschweiler, Würselen

Einschränkung mobile Daten + Telefonie 4G im Raum Mönchengladbach (Süd)

Einschränkung mobile Daten + Telefonie 4G in Berlin (West)

Einschränkung mobile Daten + Telefonie 4G im Saarpfalz-Kreis

Einschränkung beim 4G-Roaming in den USA via T-Mobile



Über die kürzlich eingeführte Störungskarte können betroffene Vodafone-Kunden vergleichsweise schnell herausfinden, ob ihr Ausfall bereits gemeldet und vom Netzbetreiber zur Entstörung in Auftrag gegeben wurde. Störungen und Einschränkungen werden nicht nur im Kabel- und DSL-Segment aufgeführt, sondern auch für das Mobilfunknetz angezeigt.