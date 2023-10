Wallbox für 1 €: E.ON mit Mega-Kombi-Angebot!

Die E.ON Drive eBox smart erreicht eine Ladeleistung zwischen 3,7 und 22 kW. Dabei nutzt das Gerät einen Typ-2-Stecker, der in fast jedes E-Auto passt, allerdings müsst Ihr hierbei unbedingt vorab klären, ob Euer Auto mit 22 kW geladen werden kann. Besitzt Euer Elektroauto keinen DC-Schnellladeanschluss und eine große Batterie, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Ihr die Wallbox voll ausnutzen könnt. Allerdings kann die Wallbox auch mit 11 kW laden.

Das integrierte Ladekabel der eBox smart misst zudem 6,5 m. Insgesamt drei LED-Ringe geben Euch Informationen zum Ladestatus, sowie dem Status der Ladestation. Zur Fehlerüberwachung findet sich ein GFCI mit 6 mA. Dank der eCharge-App könnt Ihr Eure Ladevorgänge auswerten und das Gerät Starten oder Stoppen.

Der E.ON-Deal im Überblick

Wie bereits erwähnt, zahlt Ihr gerade einmal einen Euro für die Wallbox (zur Kaufberatung). Allerdings erhaltet Ihr einen solchen Preis nur dann, wenn Ihr das Gerät in Verbindung mit dem E.ON Drive Installationspaket M bucht. Da Ihr die Ladestation in der Regel nicht ohne einen Fachmann anschließen könnt, übernimmt der Stromversorger diese Aufgabe bei diesem Kombi-Angebot.

Das Paket beinhaltet somit die Montage der Ladestation durch einen Fachelektriker, die Anmeldung beim lokalen Netzbetreiber, eine Kabelverlängerung bis zu 10 Meter sowie die Anbringung an die Unterverteilung mit einem Personen- und Leitungsschutzschalter. Außerdem nimmt das Fachpersonal die Wallbox in Betrieb und konfiguriert sie auf bis zu 11 kW, sodass die meisten E-Autos hier keine Probleme haben.

Für die smarte Wallbox in Verbindung mit der Installation durch einen Fachelektriker verlangt E.ON für kurze Zeit 1.799 Euro. Somit spart Ihr hier satte 998 Euro im Vergleich zum regulären Preis. Kauft Ihr Euch eine Wallbox und müsst dann noch einen Elektriker anfordern, müsstet Ihr mit deutlich höheren Kosten rechnen, was das Angebot ziemlich spannend macht.

Was sollte ich bei einer 22-kW-Wallbox zusätzlich beachten?

Eine 11-kW-Wallbox ist für die meisten Elektroautos durchaus ausreichend. Zusätzlich müsst Ihr diese lediglich beim Netzbetreiber melden. Hat Euer Gefährt jedoch eine große Batterie ohne einen DC-Schnellladeanschluss, müsst Ihr Euch um eine Ladestation mit einer Leistung von 22 kW bemühen. Dadurch entsteht jedoch eine Genehmigungspflicht.

Habt Ihr zudem die KfW-Förderung 442 beantragt und genehmigt bekommen, ist diese Wallbox förderfähig. Sie fällt in den Bereich der normalen Ladestationen – also nicht bidirektional. Dennoch gilt weiterhin, dass auch Elektroautos mit einem 22-kW-Anschluss problemlos mit 11 kW geladen werden können, die Euch E.ON bei diesem Angebot installiert. Seid Ihr also auf der Suche nach einem Komfort-Paket, seid Ihr hier an der richtigen Adresse.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist ein solches Gesamtpaket interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

