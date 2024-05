Warum kritisches Denken Euer Gehalt um Tausende erhöhen kann

In der heutigen Arbeitswelt ist eine Fähigkeit besonders wichtig: kritisches Denken. Laut der Springboard-Studie "The State of Workforce Skills Gap" , für die mehr als 1.000 Fachkräfte in Unternehmen mit mindestens 5.000 Beschäftigten befragt wurden, fehlt es an dieser Fähigkeit – und das verhindert Wachstum.

Der Bericht enthält einige verblüffende Ergebnisse, z. B. dass jeder Dritte angibt, dass die Haltbarkeit von Fachkenntnissen weniger als zwei Jahre beträgt, dass 70 % der Führungskräfte eine Qualifikationslücke sehen und dass 40 % der Führungskräfte sagen, dass sich die Qualifikationslücke in ihrem Unternehmen im letzten Jahr vergrößert hat.

Es überrascht nicht, dass KI/Maschinelles Lernen die am dritthäufigsten geforderte technische Qualifikation ist, nur übertrumpft von Datenanalyse und Projektmanagement auf Platz eins und zwei.

Angesichts der kurzen Haltbarkeit von Hard Skills konzentrieren sich ehrgeizige Arbeitnehmer/innen auf die Entwicklung ihrer Soft Skills, die sich im Laufe der Jahre auszahlen.

Es mangelt an kognitiven Fähigkeiten

Die befragten Führungskräfte nannten strategisches/kritisches Denken als das wichtigste Business-Talent, das Unternehmen benötigen. Es folgten Problemlösung und Entscheidungsfindung, Kommunikation (mündlich/schriftlich), Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sowie emotionale Intelligenz/zwischenmenschliche Beziehungen.

Dieser Schwerpunkt deckt sich mit dem Bericht des Weltwirtschaftsforums (WEF) über die Zukunft der Arbeitsplätze, in dem festgestellt wird, dass kognitive Fähigkeiten die Liste der wichtigsten Fähigkeiten für Arbeitnehmer/innen im Jahr 2023 anführen.

Der Bericht stellt fest, dass analytisches Denken, kreatives Denken und Selbstwirksamkeitsfähigkeiten (Belastbarkeit, Flexibilität und Agilität), Motivation und Selbstbewusstsein sowie Neugier und lebenslanges Lernen die wichtigsten Fähigkeiten sind, die erforderlich sind.

"Es gibt einen stärkeren Fokus und ein größeres Interesse an Menschen mit analytischem Denken und Kreativität", sagte Saadia Zahidi, Geschäftsführerin des Weltwirtschaftsforums, in einem Interview für den Radio Davos-Podcast.

"Aber auch Führungsqualitäten, sozialer Einfluss und die Fähigkeit, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, sind sehr wichtig geworden. Die Eigenschaften, die uns menschlich machen, machen uns fähig, miteinander in Beziehung zu treten und innovative, kreative Dinge am Arbeitsplatz zu erreichen."

Der Bericht stellt fest, dass das globale wirtschaftliche Umfeld noch einige Zeit instabil bleiben wird und dass Unternehmen, die sich strategisch anpassen können, einen Vorteil haben werden.

Im Bericht heißt es: "Führungskräfte sehen diese Chance und erkennen, dass kritisches Denken und Problemlösungsfähigkeiten unerlässlich sind, um mit dieser Denkweise zu arbeiten".

Bildung für kritisches Denken

Obwohl einige der größten kritischen Köpfe der Welt aus Deutschland stammen, sind Fähigkeiten zum kritischen Denken erst vor kurzem zu einem neuen Schwerpunkt in der Bildung geworden.

Die Bildungsforscherin Anne Sliwka wirbt für die innovative Unterrichtsmethode "Deeper Learning", mit der das deutsche Bildungssystem neue Ideen aufgreift.

Diese Methode geht über das Vermitteln und Auswendiglernen von Fakten hinaus und zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis, kritisches Denken, Problemlösungsfähigkeiten und die Anwendung von Wissen in realen Kontexten zu fördern.

"Das Lernen soll vielseitiger werden, die reale Welt stärker widerspiegeln und relevanter werden", erklärt Sliwka.

"Und es soll den Erwerb von Kompetenzen fördern, die wir angesichts der globalen Herausforderungen in Zukunft immer dringender brauchen werden: Zusammenarbeit, Kommunikation, kritisches Denken und Kreativität. Es geht auch darum, die Lernumgebung für die außerschulische und digitale Welt zu öffnen."

Derzeit läuft ein Deeper Learning-Pilotprojekt für die Robert Bosch Stiftung. Sliwkas Team unterstützt ein Netzwerk von acht weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg und hat für die Deutsche Telekom ein landesweites Netzwerk von 16 Schulen aufgebaut.

In der Zwischenzeit bilden sich die derzeitigen Beschäftigten weiter. Laut dem Springboard-Bericht geben 44 % der Nachwuchskräfte an, dass sie versuchen, ihre Führungs- und Managementfähigkeiten zu verbessern, 42 % arbeiten an ihren Kommunikationsfähigkeiten und 40 % an ihren strategischen und kritischen Denkfähigkeiten.

Da der Einsatz von KI immer schneller voranschreitet, ist es nur logisch, dass weiche, zwischenmenschliche Fähigkeiten, die Roboter noch nicht automatisieren können, weiterhin sehr gefragt sein werden.

Arbeitgeber schätzen Bewerber, die die Fähigkeit haben, im Job kritisch zu denken. Das könnt Ihr zeigen, indem Ihr in Eurem Anschreiben und durch situative Fragen im Vorstellungsgespräch auf euren Denkprozess hinter den SAR-Geschichten (Situation, Aufgabe, Handlung, Ergebnis) eingeht. Außerdem solltet Ihr kritisches Denken und Problemlösung als Fähigkeiten in Eurem Lebenslauf erwähnen.

Arbeitnehmer/innen mit der Fähigkeit zum kritischen Denken wird zugetraut, eigenständig Entscheidungen zu treffen, was nicht nur dem Management Zeit spart, sondern auch potenziell kostspielige Probleme im Unternehmen lösen kann.

Denk an die Berater der Big Four, die gerade wegen ihrer Problemlösungskompetenz einen hohen Tagessatz erhalten. Wenn Ihr zeigt, dass auch Ihr einen solchen Mehrwert bieten könnt, wird sich das auch in Eurem Gehalt widerspiegeln.

Seid Ihr bereit, Eure Fähigkeiten zum kritischen Denken in die Tat umzusetzen? Besucht die nextpit Jobbörse, um den nächsten Schritt auf Eurem Karriereweg zu machen. Interessante Unternehmen stellen branchenübergreifend ein, wie diese drei.

