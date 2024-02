Was macht die Garmin Forerunner 165 zum Schnäppchen?

Die Smartwatches von Garmin sind erst seit Kurzem mit AMOLED-Bildschirmen ausgestattet. Davor setzte der Hersteller auf MIP-Displays, die zwar in einigen Bereichen Vorteile bieten, aber in vielerlei Hinsicht hinter AMOLED zurückbleiben. Das Unternehmen hat die Einführung von AMOLED-Bildschirmen auf seine laufenden Smartwatch-Serie ausgeweitet, indem es sogar ein günstigeres Modell in zwei Ausführungen mit AMOLED-Bildschirmen auf den Markt brachte – die Garmin-Forerunner-165-Serie.

Garmin Forerunner 165: Funktionen und Spezifikationen

Die Forerunner 165 gibt es in der Standard- und in der Music-Edition, die eine etwas reduzierte Version der Forerunner 265 (Test) ist. Sie hat die gleiche runde Form, aber ein etwas kleineres, rundes Touchscreen-Panel mit 1,2 Zoll in der Diagonale und einer Auflösung von 390 × 390 px. Es wird durch ein chemisch gehärtetes Glas geschützt und nicht durch Corning Gorilla Glass 3, wie bei der teureren Forerunner 265.

Die Smartwatch ist ebenfalls nach 5 ATM wasserdicht und das Gehäuse besteht aus faserverstärktem Polymer. Außerdem gibt es fünf physische Tasten am Gerät. Zudem ist sie etwas leichter und wiegt ohne Gehäuse nur 39 Gramm. Das Wearable wird mit einem austauschbaren Silikonarmband von 20 mm Länge geliefert.

Die neue Forerunner 165 (Music) von Garmin hat ein 1,2-Zoll-AMOLED-Display und ein Gehäuse aus faserverstärktem Polymer. / © Garmin

Was das Fitness-Tracking angeht, bieten beide Forerunner-Modelle die gleichen Funktionen. Die Forerunner 165 verfügt über eine breite Palette an Aktivitäts-Tracking-Funktionen für das regelmäßige Training und ausführliche Tools für das Wettkampftraining. Darunter auch Race Adaptive Training Plans und Running Power and Dynamics.

Der Bereich Wohlbefinden wird unter anderem von einem optischen Herzfrequenzsensor, dem Elevate V4 realisiert. Blutsauerstoffüberwachung, Schlaf- und Stressmanagement, sowie Nickerchenerkennung sind als weitere Funktionen angegeben. Zusätzlich gibt es eine geführte Meditation und Sicherheitsfunktionen wie die Erkennung von Zwischenfällen und Live-Tracking.

Überdies ist die Forerunner 165 mit Android-Smartphones und iPhones kompatibel und unterstützt intelligente Funktionen wie Benachrichtigungen und der "Find My"-Funktion über Bluetooth. Die Forerunner 165 Music hingegen verfügt über Wi-Fi-Konnektivität und einen integrierten Speicher für Musiktitel, die Ihr auch ohne ein verbundenes Smartphone abspielen könnt. Sowohl die Standard- als auch die Music-Variante verfügen über eine Fernsteuerung der Smartphone-Wiedergabe.

Was macht den Garmin Forerunner 165 günstiger?

Die Unterschiede zwischen der Forerunner 165 und 265 liegen vor allem bei den Sensoren. Die 165 verfügt nur über ein Einfrequenz-GPS und nicht über ein genaueres Zweifrequenz-GPS wie die 265. Die preiswertere Smartwatch hat keinen Gyroskop-Sensor und eine etwas kürzere Akkulaufzeit von 11 Tagen im Vergleich zu 13 Tagen bei der 265.

Trotz der minimalen Unterschiede in den Funktionen zum Forerunner 265 ist der Forerunner 165 mit einem Preis von knapp 280 Euro um 220 Euro günstiger, während der Forerunner 165 Music mit 330 Euro zu Buche schlägt.

Beabsichtigt Ihr angesichts des günstigeren Einstiegspreises, dir Garmin Forerunner 165 gegenüber der Forerunner 265 zu kaufen? Lasst uns gern Eure Meinung in den Kommentaren unten lesen.