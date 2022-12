WhatsApp startet ab sofort Avatare für alle Nutzer des Messengers

Der zu Meta gehörende Messenger WhatsApp führt mit großer Regelmäßigkeit neue Features ein, diese sind mal größer, mal kleiner. Nun ist es wieder so weit, denn WhatsApp bekommt die von vielen schon erwarteten Avatare. Diese erinnern nicht zufällig an jene von Facebook.

WhatsApp und Facebook waren einst nicht nur unterschiedliche Plattformen, sondern unterschiedliche Firmen. Das ist aber schon lange nicht mehr so, denn das mittlerweile Meta heißende Social-Media-Unternehmen hat WhatsApp vor bereits langer Zeit übernommen. Doch auch funktionell nähern sich die beiden Plattformen immer mehr an, das kann man gut an den nun eingeführten und per Blogbeitrag vorgestellten Avataren sehen.

Digitales Abbild

WhatsApp schreibt dazu: "Dein Avatar ist eine digitale Version von dir, die aus unzähligen Kombinationen verschiedener Frisuren, Gesichtszüge und Outfits erstellt werden kann. Auf WhatsApp kannst du jetzt deinen persönlichen Avatar als Profilfoto verwenden oder einen von 36 personalisierten Stickern auswählen, die viele verschiedene Emotionen und Handlungen widerspiegeln."

Der Messenger will die für WhatsApp verfügbaren Avatare in Zukunft noch verbessern und erweitern: "Wir werden weiterhin Stilverbesserungen wie Beleuchtung, Schattierung, Frisurentexturen und vieles mehr liefern, mit denen die Avatare im Laufe der Zeit noch besser werden.

Um (s)einen Avatar nutzen zu können, muss man diesen aber erst einrichten. Den entsprechenden Menüpunkt findet man in den Einstellungen (als Zweiten von oben). In weiterer Folge kann man, wie in einem Computerspiel, ein Abbild seiner selbst oder natürlich auch eine sonstige Figur erstellen.

Hier findet Ihr künftig die Avatare auf WhatsApp / © WinFuture.de

Das Ergebnis kann man dann als Profilbild verwenden und vor allem als personalisierte Reaktionsbildchen, die bestimmte Stimmungen zum Ausdruck bringen. Diese findet man über das Emoji-Symbol links neben dem Textfeld, unten ist dann eine Auswahl mit vier Punkten zu sehen, Avatare sind über das Icon ganz rechts erreichbar.