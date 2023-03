Samsung Galaxy Watch 5: So nutzt Ihr die Blutdruckmessung

Smartwatches haben sich so entwickelt, dass sie mit Smartphones konkurrieren können. Ihr Hauptvorteil sind die umfassenden Funktionen zur Überwachung von Gesundheit und Fitness. Insbesondere die Überwachung der Herzfrequenz und des Blutdrucks spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, das Wohlbefinden der Nutzer:innen zu verbessern oder mögliche gesundheitliche Probleme zu erkennen.

Allerdings ist die genaue Messung des Blutdrucks mit einer Uhr für die meisten Hersteller eine Herausforderung. Glücklicherweise schafft es Samsung, diese Funktion an die Handgelenke der Verbraucher:innen zu bringen. Mit dem neuen Bioactive Sensor liefert das Unternehmen für die Blutdruckmessung auf der Galaxy Watch 5 und der Galaxy Watch 4 noch genauere Ergebnisse.

In der folgenden Anleitung erfahrt Ihr Schritt für Schritt, wie Ihr die Funktion schnell einrichtet und ihre Anforderungen versteht. Außerdem verraten wir Euch, mit welchen Modellen das Feature kompatibel ist.

Bevor Ihr die Blutdruckfunktion der Galaxy Watch 5 Pro nutzen könnt, müsst Ihr die Smartwatch kalibrieren. / © NextPit

So kalibriert Ihr die Blutdruckfunktion der Samsung Galaxy Watches

Bevor Ihr die Blutdruckfunktion benutzt, müsst Ihr die Galaxy Smartwatch mit einer herkömmlichen Blutdruckmanschette kalibrieren. Empfohlen werden digitale Blutdruckmessgeräte, aber auch analoge Modelle mit einer Handpumpe sind möglich, solange Ihr die systolischen und diastolischen Werte korrekt aufzeichnen könnt.

Außerdem sollte die Samsung Health Monitor App sowohl auf der Galaxy Watch als auch auf den Galaxy-Smartphones installiert sein. Auf der aktuellen Galaxy Watch 5 (Pro), die wir getestet haben, sollte die App bereits vorinstalliert sein.

Legt die Galaxy Watch ans Handgelenk und den herkömmlichen Monitor an den anderen Arm. Öffnet die Samsung Health Monitor App auf Eurer Uhr und wählt Blutdruck. Startet die Kalibrierung, indem Ihr auf Uhr kalibrieren tippt. Folgt exakt allen weiteren Anweisungen. Drückt bei Eurem Blutdruckmessgerät auf "Messung starten". Daraufhin beginnt Eure Uhr automatisch mit der Überwachung. Sobald das geschehen ist, gebt Ihr die systolischen und diastolischen Werte auf Eurem Smartphone ein. Beginnt die nächste Messung und gebt die zweite Gruppe der Werte ein. Schliesst den Kalibrierungsprozess auf Eurem Smartphone ab.

Samsung weist darauf hin, dass Eure Kalibrierung in vier Wochen abläuft. Danach müsst Ihr den gleichen Kalibrierungsprozess erneut durchführen, um die Blutdrucküberwachungsfunktion erneut nutzen zu können.

So nutzt Ihr die Blutdrucküberwachung auf der Samsung Galaxy Watch 5 oder Watch 4

Sobald Eure Samsung Galaxy Smartwatch kalibriert ist, könnt Ihr auf die Blutdruckmessfunktion zugreifen und Euren Blutdruck direkt in der Samsung Health Monitor App messen.

Wichtig ist, dass Ihr die angegebenen Anweisungen befolgt, bevor Ihr eine Messung startet. So wird zum Beispiel empfohlen, dass Ihr Euch in einem entspannten Zustand befindet und euer Arm auf dem Tisch in der Nähe eures Herzens liegt.

Geht in das App-Menü Eurer Uhr.

Eurer Uhr. Öffnet die Samsung Health Monitor App .

. Wählt Blutdruck .

. Tippt auf die Schaltfläche Messen .

. Wartet, bis der Vorgang abgeschlossen ist, und Ihr bekommt einen systolischen/diastolischen (mmHG) Messwert angezeigt.

Bei richtiger Kalibrierung kommen die Blutdruckmesswerte der Galaxy Watch 5 den Werten eines herkömmlichen Blutdruckmessgeräts sehr nahe. Die Nutzer:innen können die Ergebnisse und den Verlauf auch in der Samsung Health Monitor App auf dem Smartphone einsehen.

Wenn Ihr über den Bildschirm wischt oder in das App-Menü navigiert, findet Ihr die Blutdruckmessfunktion auf Eurer kompatiblen Galaxy Watch. / © NextPit

Verfügbarkeit der Blutdrucküberwachung: Länder und Uhrenmodelle

Die Blutdruckmessung ist in der Samsung Health Monitor App zu finden, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in mehr als 30 Ländern verfügbar ist. Wenn Ihr nicht in einem der aufgelisteten Orte wohnt, schaut Ihr vorerst leider in die Röhre. Es gibt keine Informationen von Samsung, wann die Funktion auf die USA und andere Regionen ausgeweitet wird.

Länder, in denen der Samsung Health Monitor verfügbar ist Österreich Australien Brasilien Belgien Bulgarien Chile Kroatien Tschechische Republik Finnland Frankreich Georgien Deutschland Griechenland Hongkong Ungarn Island Indonesien Irland Italien Südkorea Lettland Litauen Malaysia (bald) Niederlande Norwegen Norwegen Polen Portugal Russland Rumänien Slowakei Spanien Schweden Schweiz Thailand UAE UK

Was die Kompatibilität mit den Galaxy Watches angeht, so ist die Blutdruckmessfunktion nicht für alle Modelle verfügbar. Diese anspruchsvollere Funktion des Health-Trackings wird also lediglich von einer Reihe ausgewählter Geräte unterstützt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Ihr Zugang zu genauen und zuverlässigen Informationen bezüglich Eures Blutdrucks habt.

Wenn Ihr in ein kompatibles Galaxy Watch-Modell investiert, profitiert Ihr von dieser wichtigen Funktion – Eure Gesundheit wird es Euch danken! Die Blutdrucküberwachung wird von den folgenden Modellen unterstützt:

Abschließend sei daran erinnert, dass es für die Erhaltung der allgemeinen Gesundheit und des Wohlbefindens wichtig ist, auf den Blutdruck zu achten. Bluthochdruck kann zu ernsten Gesundheitsproblemen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenerkrankungen und sogar Sehkraftverlust führen.

Die regelmäßige Überwachung des Blutdrucks hilft den Betroffenen, frühe Anzeichen von Bluthochdruck oder anderen Unregelmäßigkeiten zu erkennen, damit sie die notwendigen Veränderungen in ihrer Lebensweise vornehmen oder einen Arzt aufsuchen können. Dieser proaktive Ansatz hilft nicht nur, die Entwicklung lebensbedrohlicher Krankheiten zu verhindern, sondern fördert auch eine bessere Lebensqualität und langfristige Gesundheit. Vergesst aber nicht, dass es wichtig ist, Euren Blutdruck mit Hilfe Eures Arztes zu überwachen.

Spielen Smartwatches eine wichtige Rolle in Eurem Alltag? Wie setzt Ihr Wearables ein, um Euer Wohlbefinden zu steigern? Wir würden uns auch über Euer Feedback zu diesem Tutorial freuen.