Galaxy Z Fold 3: Wie funktioniert Samsungs Flex-Modus?

Der Flex-Modus von Samsung ist exklusiv für seine faltbaren Smartphones wie das Galaxy Z Fold 3 . Er ermöglicht die Anpassung des Displays an den Winkel, in dem das Smartphone zusammengeklappt wird. Aber ist er wirklich nützlich?

Das Samsung Galaxy Z Fold 3 läuft seit seiner Vorstellung am 27. August mit dem Android OneUI 3.1.1 Overlay. Eine Version der Samsung-Oberfläche, die exklusiv für die Fold- und Flip-Modelle gilt – nicht zuletzt, weil sie den Flex-Modus enthält. Dieser Modus ist nicht wirklich neu, da er bereits auf dem Galaxy Z Fold 2 im letzten Jahr eingeführt wurde. Ich bin damals in meinem ausführlichen Test des Galaxy Z Fold 2 drauf eingegangen.

Doch wozu dient dieser Flex-Modus konkret, abgesehen davon, dass man mit seinem faltbaren Smartphone angeben kann, und sind die Nutzungsszenarien wirklich relevant für den Alltag? Spoiler: Nicht wirklich, aber es ist ein bisschen wie 120 Hz vs 90 Hz – wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, möchte man es kaum noch missen.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Inhalt:

Flex View: Verwandelt Euer Samsung Galaxy Z Fold 3 in einen Mini-Laptop (sehr mini)

Der Flex-Modus bezieht sich auf die Fähigkeit der "OneUI 3.1.1"-Oberfläche, sich an den Winkel anzupassen, in dem das Galaxy Z Fold 3-Display gefaltet wird. Seit dem Z Fold 2 sind die faltbaren Geräte von Samsung in der Lage zu erkennen, wenn der Bildschirm zwischen 75 und 115 Grad geneigt ist.

Dadurch können bestimmte Anwendungen mit teilweise aufgeklapptem Bildschirm auf zwei Arten genutzt werden. Zum einen im "Laptop"-Modus mit dem doppelten Innenbildschirm (dem Hauptbildschirm) und zum anderen im "Zelt"-Modus mit dem Cover-Display (siehe unten, unter Continue Apps). Hier sehen wir uns den Laptop-Modus an.

Konkret: Wenn Ihr eine App auf dem Hauptbildschirm (der sich zusammenklappen lässt) verwendet, könnt Ihr einen der beiden Bereiche kippen, um den Modus "Flex View" zu aktivieren. Auf diese Weise werden die wichtigsten Informationen im oberen Bereich angezeigt, während im unteren Bereich die Bedienelemente der Anwendung oder die Tastatur usw. zu finden sind.