Die beste Lupe-App? So funktioniert Google Magnifier

Was ist die Google-Magnifier-App für das Pixel-Phone?

Magnifier ist Googles neue App, die wie eine eigenständige Lupe auf Smartphones funktioniert. Sie wurde in erster Linie entwickelt, um Nutzer:innen mit Sehschwächen wie Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit zu unterstützen, ist aber auch für andere Nutzer:innen in verschiedenen Situationen nützlich.

Die App nutzt die Kameras der Pixel-Smartphones, die durch KI für die Bildverarbeitung verbessert werden, und wird in einer benutzerfreundlichen Oberfläche präsentiert. Mit dieser Funktion können Nutzer:innen entfernte oder winzige Texte und Details auf Schildern, Etiketten und Menüs vergrößern oder heranzoomen. Außerdem können die Nutzer:innen optionale Effekte anwenden, um die Texte weiter aufzuwerten.

Derzeit bietet die App keine Transkriptions- oder Übersetzungsfunktionen. Für diese Funktionen müssen die Nutzer:innen Google Lens verwenden, das in die App integriert ist und das Kopieren und Einfügen von Texten ermöglicht. Für iPhone-Nutzer:innen bietet Apple eine vergleichbare App namens Visual Look Up, die Objekte in Fotos und Videos identifiziert, aber keine Texte vergrößert.

So verwendet Ihr Googles Magnifier-App für das Pixel-Phone

Während die App auf der neuen Pixel-8-Serie vorinstalliert ist, müssen ältere kompatible Pixel-Smartphones Magnifier aus dem Play Store herunterladen, bevor sie verwendet werden kann. Die App ist einfach zu bedienen, mit intuitiven Steuerelementen und Funktionen und ohne das Durcheinander einer normalen Pixel-Kamera-App, sodass sie für die Nutzer:innen, für die das Tool eigentlich gedacht ist, bequem ist.

Im Folgenden findet Ihr eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Ihr die grundlegende Zoomfunktion der Lupe verwendet

Öffnet die Lupen-App auf Eurem Gerät Richtet die Kamera auf den Text oder die Beschilderung, den/die Ihr lesen müsst Vergrößert(+) oder verkleinert (- ) die Größe der Objekte, die Ihr auf dem Bildschirm sehen möchtet Tippt auf den Auslöser (Kreis) unten in der Mitte, um ein Bild aufzunehmen Die Bilder werden nicht automatisch gespeichert, aber Ihr könnt Kopien davon machen, indem Ihr oben auf das Symbol Speichern tippt

Die App verfügt über intuitive Steuerelemente, mit denen Ihr schnell hinein- und herauszoomen könnt, um jeden Text zu verbessern, wie in diesem Beispiel. / © nextpit

Zusätzliche Effekte anwenden, die Kamera wechseln und eine Taschenlampe benutzen

Neben dem Auslöser gibt es auch Bedienelemente, mit denen Ihr ganz einfach die Kamera wechseln oder das Blitzlicht aktivieren könnt. Für letzteres gibt es einen einstellbaren Schieberegler für die Intensität, was eine nette Ergänzung ist.

Ein weiteres Steuerelement ist der Zugang zu den visuellen Effekten, wo Ihr Bildparameter wie Helligkeit, Kontrast und Farben anwenden oder anpassen könnt. So bearbeitet Ihr Eure Bilder:

Nachdem Ihr ein Bild aufgenommen habt, drückt Ihr auf das Einstellungssymbol in der unteren linken Ecke Wählt den Parameter aus, den Ihr anpassen möchtet Verwendet den Schieberegler, um den Wert anzupassen Tippt auf die Schaltfläche Speichern, um das Bild zu speichern, oder tippt auf das X, um die Anwendung der Effekte zu beenden

Welche Google Pixel-Smartphones sind mit der Magnifier-App kompatibel?

Die Magnifier App von Google steht für das Google Pixel 5 und spätere Modelle zum Download bereit. Beim Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro ist sie bereits integriert. Derzeit wird die App nicht vom Pixel Tablet (Test) und Pixel Fold (Test) unterstützt. Sie werden aber wahrscheinlich später hinzugefügt.

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Wie würdet Ihr die Lupen-App auf Eurem Google-Pixel-Smartphone nutzen? Glaubt Ihr, dass die Lupenfunktion in Eurem Fall hilfreich wäre? Lasst es uns wissen, wenn Ihr mehr Anleitungen zum Thema Google-Pixel-Phone sehen wollt, wie zum Beispiel das neue Thermometer auf dem Pixel 8 Pro.