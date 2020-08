Wie Google sein Pixel-Geschäft in den Sand gesetzt hat

Das vierte Quartal des Jahres ist normalerweise eine Rekordzeit für Hardware-Verkäufe. Mit den Feiertagen auf der ganzen Welt spritzen die Technik-Enthusiasten das Geld in die Kassen und die jährlichen Einnahmen an Tagen wie dem Black Friday und dem Cyber Monday bedeuten, dass das vierte Quartal für die meisten Hardware-Hersteller in dieser Branche eine gute Zeit für Geschäfte ist. Für Google waren die Umsätze im 4. Quartal 2019 jedoch rückläufig.

Das Pixel 4 und das Pixel 4 XL, Googles neueste Flaggschiff-Smartphones, wurden am 24. Oktober in den Vereinigten Staaten eingeführt. Viele Technikkritiker wie ich waren von der Hardware begeistert. Es gab eine neue Technologie zur Verbesserung der Gesichtserkennung, eine verbesserte Kamera und einen High-End-Chipsatz, über den man jubeln konnte. Sicher, die Akkulaufzeit war ein massives Problem, wenn die neue 90Hz-Aktualisierungsrate aktiviert war, aber ich fand es trotzdem ein großartiges Telefon.

Als ich mit dem Pixel 4 über die Weihnachtsfeiertage nach Manchester fuhr, wussten meine Freunde in Großbritannien nicht, was es war: "Ein von Google hergestelltes Telefon? Nie davon gehört", erzählten sie mir. Meine Kumpels sind vielleicht nicht die größten Technophilen der Welt – sie sind die Art von Jungs und Mädchen, die jedes Jahr die neueste Apple iPhone- oder Samsung Galaxy S-Serie kaufen – aber ich war trotzdem überrascht zu hören, dass das große neue Flaggschiff-Handy aus Mountain View noch nicht einmal auf ihrem Radar war. Warum fällt es Google also so schwer, den Mainstream-Markt zu erobern?

Googles Pixel-Problem

Das ursprüngliche Google Pixel wurde im Oktober 2016 für 759 Euro auf den Markt gebracht, damals war das der Preis für ein Flaggschiff-Smartphone. Das Samsung Galaxy S7 kam im selben Jahr für 699 Euro auf den Markt. Die Veröffentlichung markierte das Ende der Nexus-Reihe, und das Gerät wurde gut bewertet. Wir fanden es großartig.

Die ursprünglichen Google Pixel und Pixel XL. / © NextPit

Ähnlich erfolgreiche Nachfolgemodelle kamen und gingen in Form des Pixel 2 und Pixel 3, und Googles Kamera-Software erlangte schnell den Ruf, die beste in der Branche zu sein, trotz ihres einfachen 12-Megapixel-Shooters auf der Hardwareseite. Google hatte die beste Kamera, die sauberste Android-Erfahrung aus dem Lagerbestand und einen kompakten Formfaktor, der immer seltener wurde, da die Smartphones immer größer wurden und auf der Rückseite immer mehr Kameras auftraten.

Bei seinen Nicht-XL-Modellen hatte Google auch der Notch widerstanden, dem vielgeschmähten iPhone X-Trend, der in das Android-Ökosystem eingesickert war und für viele Android-Benutzer der alten Schule zu einer Quelle der Frustration wurde – oder zumindest zu etwas, worüber sie sich im Internet beschweren konnten. Dies hätte ein Home-Run für Google werden sollen. Eine Plattform, auf der man aufbauen kann.

Doch dann kam das Pixel 4. Wie jeder Kinofan bestätigen wird, gibt es nach der Trilogie nur eine einzige Anlaufstelle, und zwar zurück zum Anfang, zur Entstehungsgeschichte. Google hätte zu dem zurückkehren sollen, was die Pixel-Reihe zum Liebling der Insider machte: Flaggschiff-Performance, saubere Software und die beste Smartphone-Kamera auf dem Markt.

Mit dem Google Pixel 4 wurde die neue Motion Sense-Technologie hinzugefügt. / © NextPit

In vielerlei Hinsicht hat Mountain View diese Kernwerte erfüllt. Das Pixel war kompakt und verfügte über den neuesten Snapdragon 855 SoC von Qualcomm. Die Software war immer noch fantastisch. Der Hautsensor der Kamera war genauso gut, wenn nicht sogar besser als jeder andere Haupt-Kamerasensor jedes Telefons von jedem Hersteller. Aber es war der unerbittliche Innovationsbedarf der Smartphone-Industrie, der Google vielleicht dazu zwang, Risiken einzugehen, und dabei machte das Unternehmen Fehler, die seinem Flaggschiff wirklich schadeten.

Die Soli-Radar-Technologie ist ein gutes Beispiel dafür. Sie wurde entwickelt, um die Face ID von Apple zu übernehmen und eine schnellere und sicherere Entsperrmethode für die Pixel-Linie zu bieten, und hat die meiste Zeit gut funktioniert. Aber Google traf eine weitere Apple-ähnliche Entscheidung und entfernte das, was vor seiner neuen Innovation da war, um die Nutzer für "die neue Innovation" zu gewinnen. Ohne Fingerabdruck-Sensor gab es nur die verbesserte Gesichtsentsperrung oder die Entsperrung via PIN/Muster. Android-Benutzer neigten dazu, den Zwang zur Entsperrungsmethode nicht zu mögen. Außerdem funktionierte Soli nicht in jeder Region. Auf einer Geschäftsreise nach Tel Aviv, wo Soli-Radar nicht erlaubt war, wurde das Pixel 4 lästig.

Weitere Funktionen, die durch den Soli-Radar-Chip ermöglicht wurden, wie Motion Sense, fühlten sich unausgereift und unecht an. Sicherlich kann man bei Spotify Songs überspringen, indem man mit der Hand über die Oberseite des Telefons streicht, aber ich habe das Telefon mehr als 100 Tage lang benutzt und kann an einer Hand abzählen, wie oft ich das nützlich fand.

Es war jedoch die Kameraabteilung, in der Google mit dem Pixel 4 wahrscheinlich seine schlechteste Entscheidung traf. Zum ersten Mal auf einem Pixel-Smartphone waren zwei Kamerasensoren verfügbar. Eine Zweifachkamera war zu diesem Zeitpunkt kaum bahnbrechend – Samsung und Huawei waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit Dreifachkameras ausgestattet – aber die Entscheidung, als zweite Knipse ein Teleobjektiv statt einer Weitwinkelkamera einzusetzen, war verblüffend.

Mit der Software dieses Teleobjektivs kamen einige coole Features, und man könnte argumentieren, dass Google einfach die Branchenbesessenheit für das Zoomen vorausgesehen hat, aber in Wirklichkeit ist ein Weitwinkelobjektiv im täglichen Leben 100 Mal nützlicher als ein Tele, und dem Pixel 4 fehlte zum ersten Mal in seiner Geschichte etwas, was seine Konkurrenten in der Kameraabteilung hatten.

Google hat noch nie Verkaufszahlen veröffentlicht, aber Anfang dieses Monats wurden die Pixel 4 und Pixel 4 XL schließlich weniger als ein Jahr nach ihrer Einführung eingestellt.

Wohin bringt Google das Pixel?

Die offensichtliche Antwort liegt auf der Hand: Das Google Pixel 3a verkaufte sich in allen Augen gut, da es den Kunden das gleiche großartige Kameraerlebnis wie das Flaggschiff Pixel 3 in einem erschwinglicheren Paket bietet. Google hat mit seinem ersten Mittelklasse-Smartphone einige kluge Schachzüge gemacht, z. B. das Gerät klein und leicht zu halten und es mit Details wie einer Kopfhörerbuchse auszustatten, um denjenigen das Geschäft zu versüßen, die sich nicht um den Kauf der neuesten technischen Trends scheren.

Mit dem Pixel 4a hat sich dieses Denken fortgesetzt. Sicher, das Mittelklasse-Angebot von Google für das Jahr 2020 verfügt nicht über eine Dual-Kamera wie sein größerer Bruder, aber wie ich bereits erwähnt habe, war das Teleobjektiv ohnehin von fragwürdigem Wert, so dass sich die wenigsten Pixel-4a-Besitzer bei der Kamera-Hardware übergangen fühlen werden. Der Soli-Radar-Chip ist ebenfalls weg, ersetzt durch einen standardmäßigen hinteren Fingerabdrucksensor, und der Kopfhöreranschluss bleibt bestehen. Auch der Preis ist gesunken. Die Pixel 4a sieht wie ein Gewinner aus, und wir werden sehr bald ein vollständiges Review für Euch veröffentlichen.

Das gleiche Kameramodul, aber mit nur einer Hauptkamera. / © NextPit

Von einem Pixel 5 ist allerdings noch immer die Rede, und alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Google noch einen weiteren Versuch auf dem Markt der Flaggschiff-Smartphones unternehmen wird, bevor dieses turbulente Jahr zu Ende geht. Die bisherigen Leaks deuten jedoch nicht darauf hin, dass Google mit diesem Gerät zu seinen Ursprüngen zurückkehren wird. Ein Gerücht besagt, dass der Snapdragon 765G, obwohl er kein schlechter Prozessor ist, nicht mit den Flaggschiffen des Jahres 2020 in Bezug auf Leistung konkurrieren kann, egal wie gut die Software optimiert ist.

Gerüchten zufolge soll es das Pixel 5 auch nur in einer XL-Version geben. Zusammen mit den technischen Daten, die wir bei den Leaks gesehen haben, legt dies nahe, dass es sich eher um ein Pixel 4a XL als um ein echtes Flaggschiff der fünften Generation handelt. Was wir später in diesem Jahr sehen werden, wird wahrscheinlich eher irgendwo zwischen diesen beiden Geräten liegen, aber der Hype um ein Pixel 5 könnte zu diesem Zeitpunkt kaum gedämpfter sein.

Und so kehren wir zu unserer Eingangsfrage zurück: Wie konnte Google eine Formel so durcheinander bringen, die eindeutig zu den Geheimrezepten gehörte? Mir scheint, dass Mountain View dem Innovationsdruck zum Opfer gefallen ist. Da sich der Smartphone-Markt in Bezug auf den technischen Fortschritt verlangsamt hat, waren Marketing und Gimmicks die einzige Möglichkeit für die Hersteller, das Publikum weiterhin zur Aufrüstung zu bewegen. Google hätte anders sein und in den Bereichen, in denen es mit den ersten drei Pixel-Telefonen erfolgreich war, andere Ergebnisse erzielen können und wäre der Geheimtipp der Branche geblieben.