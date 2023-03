Xiaomi 12T im Sparangebot bei Media Markt sichern!

Bei Media Markt könnt Ihr Euch für kurze Zeit das Xiaomi 12T mit passendem Super-Select-Tarif sichern. Dabei erhaltet Ihr monatlich 8 GB Datenvolumen und zudem einen Wechselbonus in Höhe von 30 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Ob sich der Kauf lohnt oder Ihr lieber auf das Xiaomi 13 setzen solltet, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Für Xiaomi-Fans ist die Auswahl an Smartphones riesig, wobei sich viele der Geräte nur marginal voneinander unterscheiden. Mit dem Release der Xiaomi-13-Serie erblickten auch in diesem Jahr die neuen Flaggschiffe das Licht der Ladenregale und Ihr könnt sie Euch seit heute auch offiziell im Laden kaufen, da die Vorbesteller-Aktion nun beendet ist. Bei Media Markt erhaltet Ihr jedoch das Xiaomi 12T derzeit mit dem "Super Select S"-Mobilfunktarif in einem wirklich spannenden Deal.

Affiliate Angebot Xiaomi 12T Mit Super Select S | 8 GB Datenvolumen | max. 50 MBit/s | 29,99 Euro Anschlussgebühr

Das Xiaomi 12T kann vor allem mit seinem guten 120-Hz-AMOLED-Display, den guten Fotoergebnissen und dem super schnellen Akku überzeugen. Als Prozessor findet sich ein MediaTek Dimensity 8100 mit einer Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und 256 GB internem Gerätespeicher bei diesem Angebot. Wollt Ihr mehr Infos zum Smartphone, könnt Ihr Euch den Test zum Xiaomi 12T von meinem Kollegen Matt zu Gemüte führen.

Lohnt sich das Xiaomi 12T-Angebot auch im Jahr 2023 noch?

Neben dem Smartphone schließt Ihr hier den hauseigenen Handytarif "Super Select S" ab. Dabei handelt es sich um eine Allnet-Flatrate im 4G-Netz der Telefónica. Es stehen Euch monatlich 8 GB Datenvolumen zur Verfügung und Ihr bindet Euch 24 Monate lang an den Anbieter. Im Internet surft Ihr mit maximal 50 MBit/s und zahlt mit einmalig 29,99 Euro eine etwas geringere Anschlussgebühr, als bei anderen Angeboten von Media Markt (zur Tarifübersicht). Zusätzlich erwarten Euch 14,99 Euro monatlich, sowie eine Geräteanzahlung von einem Euro.

Xiaomi-Deal Eigenschaft Xiaomi-Deal Tarif Super Select S Datenvolumen 8 GB Bandbreite max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 14,99 Euro Anschlussgebühr 29,99 Euro Gerätekosten 1,00 Euro Versandkosten 4,95 Euro Wechselbonus - 30,00 Euro Gesamtkosten 365,70 Euro Reguläre Gerätekosten 419,00 Euro Effektive monatliche Ersparnis ~ 2,22 Euro Zum Angebot*

Bringt Ihr Eure Rufnummer vom alten Anbieter mit, erhaltet Ihr einen Wechselbonus in Höhe von 30 Euro. Dadurch zahlt Ihr nach Ablauf der 24 Monate insgesamt 365,70 Euro. Derzeit liegt das günstigste Angebot für das Xiaomi 12T bei 419 Euro und somit spart Ihr bei diesem Deal monatlich rund 2,22 Euro, im Vergleich zum regulären Gerätepreis.

Auch im Jahr 2023 lohnt sich das Xiaomi 12T weiterhin. Auch wenn die Xiaomi-13-Serie über einige Upgrades verfügt, liegen die Geräte preislich deutlich über dem hier angebotenen Smartphone. Und mit der ordentlichen Kamera, dem wirklich guten Display und dem stabilen Prozessor, macht Ihr hier nicht wirklich etwas falsch.

Was haltet Ihr von dem Deal? Kauft Ihr noch Xiaomi-Smartphones oder ist Euch die Release-Politik des Konzerns zu viel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!