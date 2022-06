Media Markt Tarifwelt: Die besten Tarife und Vertragsangebote von Media Markt

Die "Media Markt Tarifwelt" bietet eine Vielzahl an verschiedenen Aktionen, Tarifen und Angeboten rund um Smartphone, DSL und Strom- und Gas. Um dabei den Überblick zu behalten, findet Ihr in unserer Übersicht Informationen rund um aktuelle Aktionen und eine Übersicht an verfügbaren Tarifen. Außerdem beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um die Media Markt Tarifwelt.

Media Markt Tarifwelt: Die verschiedenen Anbieter

Media Markt dient als Vermittler verschiedener Tarife. Dabei zählen unter anderem Mobilcom-Debitel und O2 zum Hauptbestandteil des Sortiments. Außerdem befinden sich (fast) alle Verträge in einem der großen Mobilfunknetze von O2, Vodafone oder dem D2-Netz. Auf NextPit findet Ihr unter den folgenden Links Tarifübersichten, solltet Ihr Euch für einen der Anbieter interessieren, ohne dass Ihr dabei den Umweg über Media Markt gehen wollt. Außerdem könnt Ihr direkt zur Saturn-Tarifwelt springen, sollte Euch dieser Markt eher zusagen.

Media Markt Tarifwelt: Aktuelle Aktionen

Media Markt gehört, wie auch Saturn, zu der s-kon Gruppe. Dadurch dürften Euch viele der Angebote recht ähnlich vorkommen, allerdings kann es immer wieder zu kleinen Abweichungen kommen – vor allem bei der Verfügbarkeit und Angeboten aus bestimmten Märkten. Die grundlegenden Aktionen sind allerdings so gut wie immer gleich. Daher könnt Ihr bei Media Markt mit Smartphone- und Herstelleraktionen rechnen.

Zudem könnt Ihr über den Tarif-Sale ältere Tarife für günstiges Geld bekommen. Es handelt sich hierbei um eine Art Marketplace für ältere Tarife. Denn Ihr habt die Möglichkeit, Promo-Tarife von Netzanbietern zu einem günstigen Preis zu bekommen. Entscheidet Ihr Euch darüber hinaus noch für ein Smartphone, ist das Kombiangebot häufig deutlich günstiger, als andere Angebote. Allerdings seid Ihr hierbei auf einige wenige, festgelegte Tarife beschränkt.

Wechselt Ihr aktuell in einen der Mobilcom-Debitel Tarife könnt Ihr darüber hinaus sogar einen Wechselbonus in Höhe von 50 Euro bekommen. Solltet Ihr auf der Suche nach einem günstigen Tarif mit genügend Datenvolumen sein, dann ist der green LTE 15 GB eventuell interessant für Euch. Hier erhaltet Ihr, wie der Name schon sagt, ganze 15 GB Inklusivvolumen für gerade einmal 9,99 Euro im Monat und das im Vodafone-Netz!

Eine Übersicht zu weiteren Tarifen findet Ihr entweder über unsere Tarifübersichten oder im Verlauf des Artikels.

Media Markt Tarifwelt: Tarife für Neukunden

Solltet Ihr auf der Suche nach einem neuen Vertrag sein, dann hat Media Markt sicherlich ein passendes Angebot für Euch. Dabei nutzt Ihr die Netze von Telekom, O2 und Vodafone. Bedenkt allerdings, dass es sich bei den Angeboten von Vodafone und Telekom um verschiedene Tarife des Anbieters Mobilcom-Debitel handelt.

Das bedeutet, dass Ihr zwar das Mobilfunknetz der Provider nutzt, allerdings ist dieses nur gemietet. Dadurch könnte Euch unter Umständen eine etwas geringere Netzabdeckung drohen. Als Ausgleich dafür sind die Tarife deutlich günstiger, als bei den Netzanbietern selbst. Da das Angebot sehr vielfältig ist, bietet Euch dieser Artikel eine grobe Übersicht zu den verschiedenen Angeboten.

Über die nachfolgenden Links kommt Ihr direkt zur entsprechenden Stelle in diesem Beitrag.

Mobilcom-Debitel Telekom: Die Angebote der Telekom in der Media Markt Tarifwelt

Mobilcom-Debitel Vodafone: Die Angebote von Vodafone in der Media Markt Tarifwelt

O2: Die Angebote von O2 in der Media Markt Tarifwelt

SuperSelect: Der spezielle Tarif von Media Markt

Media Markt Tarifwelt: Mobilcom-Debitel im Telekom-Netz

Einige der Angebote der Telekom sind durch eine Zusammenarbeit mit Mobilcom-Debitel möglich. Dadurch befindet Ihr Euch im D2-Netz, allerdings sind diese Tarife geringer priorisiert, was beispielsweise bei einer großen Netzbelastung zu einer etwas schwächeren Netzabdeckung führen kann.

Die Produktpalette umfasst neben den Magenta Mobil-Tarifen auch die verschiedenen Young-Angebote, solltet Ihr jünger als 28 Jahre sein. Dabei handelt es sich um die selben Tarife, die Ihr auch bei der Telekom direkt erwerben könnt. Allerdings kosten Euch die Tarife auch hier etwas weniger, als beim bekanntesten Magenta der Welt. Dafür nutzt Ihr auch hier den Umweg durch Mobilcom-Debitel. Zusätzlich zu den "normalen" Angeboten könnt Ihr zudem die "green LTE"-Tarife nutzen, die eine deutlich schwächere Bandbreite aufweisen und keinen 5G-Zugang haben, dafür aber deutlich günstiger sind.

Lest auch: Ihr möchtet lieber direkt zur Telekom? Dann findet Ihr hier die Telekom-Tarifübersicht!

Bei den verschiedenen Tarifen könnt Ihr zudem von unterschiedlichsten Aktionen profitieren. Zum einen könnt Ihr Media Markt Einkaufsgutscheine mit einem Wert von bis zu 650 Euro bekommen. Zum anderen habt Ihr die Möglichkeit, Euch einen Wechselbonus in Höhe von 50 Euro zu sichern. Einige der Tarife verfügen durch den Mobilcom-Datasnack zudem über ein erhöhtes Datenvolumen. Achtet also unbedingt auf das Kleingedruckte der verschiedenen Angebote, um keinen Bonus zu verpassen.

Entscheidet Ihr Euch für ein Smartphone mit einem der Telekom-Tarife solltet Ihr darüber hinaus auf den Gesamtpreis achten. Denn häufig lohnen sich die Angebote mit einem der kostengünstigen "green LTE"-Tarife erst so richtig.

Media Markt Tarifwelt: Mobilcom-Debitel im Vodafone-Netz

Ähnlich wie bei den Telekom-Angeboten, erhaltet Ihr auch hier keine reinen Vodafone Angebote. Auch hier schaltet sich Mobilcom-Debitel dazwischen und bietet Euch zwar die Vodafone-Tarife an, allerdings zu einem günstigeren Preis als beim Anbieter. Dafür müsst Ihr allerdings unter Umständen eine etwas schwächere Netzabdeckung in Kauf nehmen. Mit den günstigen "green LTE"-Tarifen spart Ihr darüber hinaus richtig viel Geld, allerdings habt Ihr keinen Zugang zu 5G und eine geringere Bandbreite, als bei den "normalen" Vodafone-Tarifen.

Media Markt bietet Euch die Red-Tarife ebenfalls an. Diese kennt Ihr sicherlich bereits von Vodafone und sind hier noch einmal etwas günstiger zu haben. Möchtet Ihr einen dieser Tarife wahrnehmen, müsst Ihr Euch allerdings ein Smartphone aussuchen, denn einzeln könnt Ihr die Angebote nicht wahrnehmen. Media Markt bietet übrigens auch verschiedene Vodafone-Datentarife an, damit Ihr Euer Tablet und Laptop auch unterwegs mit LTE nutzen könnt.

Auch interessant: Mehr Informationen zu Vodafone findet Ihr in unserer Tarifübersicht!

Auch bei den Vodafone-Tarifen könnt Ihr von aktuellen Aktionen profitieren. So erhaltet Ihr Einkaufsgutscheine von bis zu 420 Euro, einen Wechselbonus in Höhe von 50 Euro und ein erhöhtes Datenvolumen. ABER VORSICHT: Diese Aktionen gibt es nicht bei allen Tarifen. Ihr solltet also unbedingt vorher schauen, welcher Bonus Euch bei Eurem gewünschten Tarif erwartet.

Media Markt Tarifwelt: Die O2-Tarife kurz erklärt

O2 sticht bei der Angebotspalette von Media Markt etwas heraus. Denn hier müsst Ihr nicht auf Mobilcom-Debitel zurückgreifen, wie es bei den Telekom- und Vodafone-Tarifen der Fall ist. Ihr könnt hier also die gewohnten O2-Angebote finden und zahlt den selben Preis, wie beim Provider selbst. Darüber hinaus profitiert Ihr von den selben Aktionen, wie beispielsweise dem aktuellen Top-Tarif O2 Grow.

Der mitwachsende Tarif kostet Euch über die gesamte Laufzeit 29,99 Euro. Dabei startet Ihr mit einem Datenvolumen von 40 GB, das sich jährlich um 10 GB erhöht. Ein Vergleich der beiden Anbieter lohnt sich übrigens trotzdem. Solltet Ihr Euch nämlich für ein Smartphone entscheiden, könnt Ihr die Unterschiede in puncto Preis und Angebot deutlich erkennen. Bevor Ihr Euch also für ein Komplettpaket entscheidet, schaut unbedingt auch bei O2 vorbei.

Für Euch: In unserer O2-Tarifübersicht könnt Ihr die Angebote direkt vergleichen!

Solltet Ihr das 29. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, könnt Ihr zudem von günstigeren Tarifen profitieren. Auch bei den meisten O2-Tarifen könnt Ihr momentan Einkaufsgutscheine von bis zu 850 Euro abgreifen. Solltet Ihr also ein Smartphone zum Tarif hinzubuchen, könnte Euch das unter Umständen effektiv keinen Cent kosten. Auch für Bestandskunden gibt es in der Media Markt Tarifwelt die Möglichkeit, sogenannte Partnerkarten zu sichern. Dadurch könnt Ihr Eurem Partner einen vergünstigten Free-Tarif besorgen.

Media Markt Tarifwelt: SuperSelect direkt von Media Markt

Die SuperSelect-Tarife sind eigenständige Angebote von Media Markt. Hierbei nutzt Ihr das Netz der Teléfonica. Mit einem Datenvolumen von bis zu 12 GB lohnen sich die Tarife vor allem für Menschen, die einem geregelten Internetkonsum nachgehen. Dabei sind vor allem die beiden kleinsten Tarife recht günstig und Ihr könnt aktuell einen Einkaufsgutschein von bis zu 180 Euro ergattern. Zusätzlich bekommt Ihr momentan noch Gratis Datenvolumen obendrauf.

SuperSelect XS SuperSelect S SuperSelect M SuperSelect L SuperSelect XL Datenvolumen 2 GB 3 GB + 3 GB 5 GB + 3 GB 7 GB + 5 GB 12 GB Bandbreite Max. 50 MBit/s Max. 50 MBit/s Max. 50 MBit/s Max. 50 MBit/s Max. 50 MBit/s 5G? - - - - - Allnet-Flat? - Ja Ja Ja Ja Monatliche Kosten 7,99 Euro 9,99 Euro 12,99 Euro 18,99 Euro 39,99 Euro Anschlussgebühr - 29,99 Euro 29,99 Euro 29,99 Euro 29,99 Euro Media Markt-Gutschein - 120 Euro 150 Euro 180 Euro 120 Euro Besonderheiten 250 Freiminuten - - 2 SIM-Karten 3 SIM-Karten Zum Angebot*

Wie Ihr seht, bildet der SuperSelect XS eine kleine Ausnahme. Während die anderen Tarife über eine Allnet-Flat verfügen, könnt Ihr beim kleinsten auf 250 Freiminuten für Telefonie oder SMS zurückgreifen. Dadurch eignet sich dieser Tarif vor allem für Einsteiger oder Kinder. Der SuperSelect XL hingegen scheint etwas teuer zu sein, was daran liegt, dass Ihr hier drei SIM-Karten erhaltet, die Ihr mit Eurer Familie teilen könnt.

Wenn Ihr mehr erfahren wollt, findet Ihr die Produktinfos zum SuperSelect XS, S, M, L und XL wie gewohnt als PDF auf der Website von Media Markt.

Media Markt Tarifwelt: DSL- und Internetangebote

Zusätzlich zu den verschiedenen Mobilfunktarifen, habt Ihr bei Media Markt auch die Möglichkeit, Euch einen Internettarif zu sichern.. Hierbei stehen Euch das Kabel- und DSL-Angebot von O2 und die Kabelprodukte von Vodafone offen. Um Euch ein Angebot anzusehen, müsst Ihr zuerst die Verfügbarkeit überprüfen. Gebt dafür einfach Eure Adresse ein und schon könnt Ihr die verschiedenen Möglichkeiten einsehen. Da Media Markt hier lediglich als Zwischenhändler fungiert, profitiert Ihr von allen Vorteilen, die es bei den Anbietern selbst gibt.

Für einige der Vodafone-Angebote zahlt Ihr aktuell 19,99 Euro für ein halbes Jahr. Ab dem siebten Monat zahlt Ihr dann den regulären Preis. Der günstigste Tarif kostet Euch hierbei gerade einmal 9,99 Euro für die ersten sechs Monate. Zusätzlich entfällt auch die Anschlussgebühr und Ihr erhaltet einen Media Markt Einkaufsgutschein obendrauf.

Für O2-Fans gibt es auch einige Angebote. So zahlt Ihr momentan ein Jahr lang eine vergünstigte Grundgebühr. Außerdem könnt Ihr bei den Kabelangeboten 50 Prozent des Anschlusspreises sparen. Auch hier erhaltet Ihr zusätzlich einen Einkaufsgutschein des Elektrofachhändlers.

Einen Überblick zu den verschiedenen Tarifen findet Ihr in den nachfolgenden Tabellen.

Media Markt Tarifwelt: Das Vodafone-Internetangebot

Red Internet & Phone 50 Cable Red Internet & Phone 250 Cable Red Internet & Phone 500 Cable Red Internet & Phone 1.000 Cable CableMax 1.000 Download 50 MBit/s 250 MBit/s 500 MBit/s 1.000 MBit/s 1.000 MBit/s Upload 5 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Internetflatrate Ja Ja Ja Ja Ja Monatliche Gebühr 9,99 €; ab 7, Monat 29,99 € 19,99 €; ab 7, Monat 39,99 € 19,99 €; ab 7, Monat 44,99 € 19,99 €; ab 7. Monat 49,99 € 39,99 € Bereitstellungspreis - - - - - Media Markt-Gutschein 50,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 100,00 € Link zum Tarif Zu den Tarifen*

Aktuell könnt Ihr bei Vodafone richtig Geld sparen. Denn das Kabelinternet kostet Euch keine Versandkosten oder Anschlussgebühr. Außerdem zahlt Ihr bei den verschiedenen Tarifen sechs Monate lang eine deutlich geringere monatliche Gebühr. Ab dem siebten Monat erhöht sich diese allerdings wieder auf den regulären Grundpreis.

Das "CableMax 1.000"-Angebot dürfte hierbei für viele recht interessant sein. Denn Ihr zahlt hier über die gesamte Laufzeit 39,99 Euro. Allerdings handelt es sich bei den 1.000 MBit/s Varianten um Glasfaser-Internet. Stellt also unbedingt sicher, dass Ihr einen solchen Zugang habt, bevor Ihr den Vertrag abschließt. Am besten klärt Ihr das mit Eurem zuständigen Netzbetreiber ab oder prüft vorab über die Website der Deutschen Glasfaser Euren Zugang. Zusätzlich erhaltet Ihr Media Markt exklusiv noch einen Einkaufsgutschein, wenn Ihr einen Internetvertrag abschließt.

Media Markt Tarifwelt: Das O2 Kabel- und DSL-Angebot

O2 my Home S O2 my Home M O2 my Home M Flex O2 my Home Cable M O2 my Home Cable L O2 my Home Cable XL O2 my Home Cable XXL Download 10 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 100 MBit/s 250 MBit/s 1.000 MBit/s Upload 2,4 MBit/s 10 MBit/s 10 MBit/s 10 MBit/s 40 MBit/s 40 MBit/s 200 MBit/s Internetflatrate Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Monatliche Gebühr 14,99 €; ab dem 13. Monat 24,99 € 19,99 €; ab 13, Monat 29,99 € 29,99 € 19,99 €; ab 13, Monat 29,99 € 24,99 €; ab 13, Monat 34,99 € 34,99 €; ab 13, Monat 44,99 € 29,99 €; ab 13, Monat 39,99 € Bereitstellungspreis 69,99 € 69,99 € 69,99 € 69,99 € 69,99 € 34,99 € 69,99 € 34,99 € 69,99 € 0,00 € Media Markt-Gutschein 50,00 € 50,00 € - 50,00 € 50,00 € 50,00 € 100,00 € Link zum Tarif Zu den Tarifen*

Solltet Ihr Euch für einen Anschluss von O2 interessieren, habt Ihr hier die Möglichkeit, zwischen einem DSL- und Kabelanschluss auszuwählen. Die ersten drei Angebote sind hierbei das DSL-Angebot des Anbieters. Solltet Ihr allerdings über einen Kabelanschluss verfügen, solltet Ihr auch eben diesen buchen. Denn aktuell könnt Ihr hier richtig sparen.

Habt Ihr sogar einen Glasfaserzugang, ist das Angebot von O2 sehr interessant. Denn Ihr zahlt keine Anschlussgebühr und gerade einmal 29,99 Euro im Monat. Selbst nach einem Jahr steigt dieser preis auf gerade einmal 39,99 Euro. Damit ist das aktuelle Glasfaserangebot von Media Markt deutlich günstiger, als andere Wettbewerber.

Solltet Ihr bereits O2-Kunden sein, könnt Ihr zudem von den Kundenvorteilen profitieren. Diese bieten Euch die beiden kleinsten Tarife noch einmal günstiger an. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, Tarife für junge Leute zu nutzen, solltet Ihr jünger als 29 Jahre sein.

Media Markt Tarifwelt: Strom und Gas bei Media Markt

Ihr habt richtig gelesen. Durch die Angebote von eprimo und E.ON könnt Ihr bei Media Markt auch einen Erdgas- und Stromvertrag abschließen. Da beide Anbieter gerade Ihren Angebotskatalog aktualisieren, gibt es allerdings keine genauen Tarife, die Ihr momentan abschließen könnt. Sobald dies wieder möglich ist, aktualisieren wir unsere Seite für Euch.

Media Markt Tarifwelt: Fragen und Antworten

Wie erreiche ich den Kundenservice?

Einen klassischen Kundenservice, wie Ihr es eventuell von O2 oder der Telekom gewohnt seid, findet sich hier nicht. Allerdings listen wir Euch alle relevanten Nummern einmal auf, so dass Ihr nicht auf die Suche gehen müsst, solltet Ihr doch einmal Hilfe benötigen:

Media Markt-Bestellhotline: 040 80 80 10 419

Mobilcom-Debitel Hotline: 040 55 55 41 000

O2-Kundenhotline: 089 78 79 79 40 0

Telekom-Kundenhotline: 0800 33 02202

Solltet Ihr dennoch lieber Kontakt mit Media Markt direkt aufnehmen wollen, empfehlen wir Euch das Kontaktformular. Habt Ihr grundlegende Fragen rund um die Angebote der Media Markt Tarifwelt, lohnt sich der schriftliche Kontakt. Habt Ihr jedoch speziellere Fragen rund um den von Euch gewählten Tarif, findet Ihr die entsprechenden Nummern entweder in unseren Tarifübersichten oder auf der Homepage des jeweiligen Anbieters.

Bei Fragen zu SuperSelect solltet Ihr zudem einen Blick in Euer Kundencenter werfen. Hier habt Ihr die Möglichkeit, spezielle Kontaktmöglichkeiten zu verwenden. Bei kleineren Fragen könnt Ihr außerdem den Live-Chat von Media Markt nutzen. Allerdings handelt es sich hierbei eher um eine Produktberatung.

Gibt es aktuelle Störungen?

Hierbei hilft Euch die Seite allestörungen.de. In der folgenden Liste findet Ihr die entsprechenden Links, um direkt zu prüfen, ob es in dem von Euch gewählten Netz aktuell Störungen gibt:

Wie kann ich meinen Tarif kündigen?

Die Kündigung erfolgt direkt über die Anbieter. Mehr Informationen dazu findet Ihr bei Abschluss des Vertrages oder in unseren Tarifübersichten. Solltet Ihr Euren SuperSelect-Tarif kündigen wollen, könnt Ihr das über das Kundencenter tun.

Wie funktioniert die Rufnummernmitnahme?

Die Rufnummernmitnahme unterscheidet sich nicht zu anderen Anbietern. Zuerst müsst Ihr also die alte Rufnummer bei Eurem bisherigen Anbieter freigeben lassen und anschließend beim Vertragsabschluss angeben, dass Ihr Eure Nummer importieren möchtet. Den Rest übernimmt dann der Netzanbieter. Aktuell lohnt es sich zudem, die alte Rufnummer mitzubringen, denn Ihr erhaltet bei einigen Tarifen ganze 50 Euro Wechselbonus.

Gibt es 5G bei Media Markt?

Die SuperSelect-Tarife haben alle keinen Zugang zu 5G. Allerdings könnt Ihr, abhängig vom gewählten Tarif, bei den anderen Anbietern den neuen Mobilfunkstandard nutzen. Die "Standard"-Tarife wie Magenta Mobil der Telekom oder die Red-Tarife von Vodafone verfügen in der Regel über 5G. Informiert Euch also vorab in den Tarifdetails, ob der neue Tarif über diese Möglichkeit verfügt oder nicht.

Glasfaser bei Media Markt

Da Media Markt hier lediglich als Vermittler agiert, ist es abhängig vom gewählten Anbieter, ob Ihr bereits Glasfaser-Internet nutzen könnt. Da der Glasfaserausbau nach wie vor schleppend voran geht, solltet Ihr aber unbedingt vorab prüfen, ob Ihr den gewünschten Tarif wirklich nutzen könnt.

Wie sieht es bei Euch aus?

Habt Ihr persönliche Erfahrungen mit den Angeboten von Media Markt gemacht, die Ihr mit der NextPit-Community teilen möchtet? Habt Ihr besondere Angebote oder Tricks herausgefunden? Wir freuen uns auf Euer Feedback in den Kommentaren!