Xiaomi-13-Series: Xiaomi lädt zum MWC 2023 ein

Xiaomi lädt zum MWC 2023 ein

Dieses Jahr findet der Mobile World Congress vom 27. Februar bis zum 2. März 2023 in Barcelona statt. Und obwohl bis zu dieser Veranstaltung noch deutlich mehr als ein Monat Zeit ist, lädt Xiaomi bereits Pressevertreter aus aller Welt ein. Man hat wohl Großes zu verkünden, wobei der aktuelle Teaser mit dem Motto "Erleben Sie neue Xiaomi-Technologie" eher kleine Brötchen backt.

Das es sich dabei zweifelsohne um die globale Präsentation des Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro handelt, dürfte nach dem China-Launch im vergangenen Jahr unbestritten sein. In der Einladung, die der NextPit-Redaktion vorliegt, heißt es, man möchte mit uns über "die neuesten Smartphones, AIoT-Geräte und innovative Technologien" am Stand 3N31 in der Halle 3 sprechen. Doch fraglich bleibt, ob auch das Xiaomi 13 Ultra Bestandteil der Veranstaltung und Gespräche werden wird. Wir hatten erst gestern, bei den ersten Informationen zu der Leica-Quad-Kamera des 13 Ultra unsere Vermutungen geäußert.

Hanebüchene "Exklusiv"-Meldungen zum Xiaomi 13 Ultra

Die Kollegen von "91Mobiles" hingegen, haben bereits "exklusive" Informationen veröffentlicht, die das Xiaomi 13 und 13 Pro bereits vor dem MWC veröffentlicht wissen wollen und die den Launch des Xiaomi 13S Ultra für die Messe in Barcelona eingeplant haben. Da sich dieser Inhalt in der allgemeinen Öffentlichkeit als sehr unwahrscheinlich dargestellt hat, rudert man nun heute morgen zurück und behauptet, dass alle drei Xiaomi-13-Modelle nun auf dem MWC 2023 vorgestellt werden. Auch ist man sich bei der Namensgebung zum Xiaomi 13S Ultra nicht mehr so sicher. Der könnte nun auch genauso gut Xiaomi 13 Ultra lauten.

Lange Rede gar kein Sinn: Für mich würde es durchaus Sinn ergeben, wenn Xiaomi alle drei Android-Smartphones, samt MIUI 14 auf dem internationalen Event präsentieren würde. Entscheidend wird sein, in wie fern sich das Ultra vom Pro unterscheiden wird. Das Xiaomi 13 habe ich ja bereits in einem ersten Hands-on für Euch getestet und war regelrecht begeistert. Das Xiaomi 13 Pro hingegen wird aktuell von Antoine überprüft. Auch hier ist ein erstes Hands-on in Kürze bei NextPit zu erwarten.

Und – was ist Eure Vermutung? Kommt das Xiaomi 13 Ultra bereits zusammen mit dem Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro zum MWC 2023 oder separat und exklusiv erst im Sommer? Schreibt uns Eure Vermutungen doch bitte in die Kommentare.