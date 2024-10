Xiaomi hat die Flaggschiff-Smartphones – Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Pro – am Dienstag in China endlich offiziell angekündigt. Die beiden Modell laufen mit HyperOS 2.0 und werden vom nagelneuen Snapdragon 8 Elite angetrieben. Wie immer werden wir auf die globale Version des Xiaomi 15 noch ein wenig warten müssen – aber das ist kein Grund, Euch die Kiste nicht jetzt schon ausführlich vorzustellen.

Das Xiaomi 15 ist jetzt robuster, performanter – und hat mehr Saft

Beginnen wir mit dem Xiaomi 15. Das diesjährige Basismodell ist in vielen Aspekten fast identisch mit dem Xiaomi 14 (Test). Es verfügt über ein etwas helleres mikrogekrümmtes, 6,36 Zoll großes LTPO-OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, verwendet aber jetzt sogenanntes "Dragon Crystal Glass". Laut Xiaomi ist dieses 10-mal widerstandsfähiger als das Gorilla Glass Victus. Ins Panel ist ein neuer Ultraschall-Fingerabdruckscanner integriert.

Außerdem hat das Gerät einen verstärkten Aluminiumrahmen und ist nach IP68 staub- und wasserdicht. Die Standardlackierungen für das Gerät werden in Grün, Schwarz, Lila und Weiß angeboten. Wenn Ihr es noch schicker haben wollt, gibt es spezielle Ausführungen, darunter eine mit Leder überzogene Diamant-Edition und eine zweifarbige Custom Edition.

Das Xiaomi 15 in Lila. Es wird auch in der Diamant- und der Custom-Edition angeboten. / © Xiaomi

Die Kameramodule auf der Rück- und Vorderseite des Xiaomi 15 bleiben relativ unverändert. Es wird von einem 1/1,31"-Sensor mit 50 MP angeführt und von einem 3x-Teleobjektiv mit einer leicht angepassten 60-mm-Brennweite und einem Ultraweitwinkelsensor – beide ebenfalls mit 50 MP – unterstützt. Ein kleines Upgrade ist, dass die Hauptkamera jetzt 8K-Videos mit 30 fps aufnehmen kann, statt wie bisher mit 24 fps. Die Frontkamera ist weiterhin der bekannte 32-MP-Selfie-Shooter.

Unter der Haube finden sich bedeutende Änderungen, darunter ein größerer Akku mit einer Nennkapazität von 5.400 mAh, ein deutlicher Sprung gegenüber der 4.610 mAh-Zelle des Xiaomi 14. Das Unternehmen nutzt die Silizium-Kohlenstoff-Technologie, um mehr Zellen unterzubringen. Ihr müsst Euch auch keine Sorgen um das Aufladen des größeren Akkus machen, denn er unterstützt kabelgebundenes Aufladen mit 90 Watt, kabelloses Aufladen mit 50 Watt und kabelloses Rückwärtsaufladen mit 10 Watt.

Besonderes Augenmerk gilt dem Prozessor, denn in den Xiaomi-15-Modellen kommt der ganz frisch vorgestellte Snapdragon 8 Elite zum Einsatz, dessen Performance sogar dem Apple-Silizium das Leben schwer machen dürfte. Qualcomms neuestes Flaggschiff-SoC kombiniert der Hersteller mit einem konfigurierbaren Speicher von bis zu 16 GB RAM und 1 TB UFS-4.0-Speicher, wobei die Basisversion mit 12/256 GB ausgestattet ist.

Das Xiaomi 15 Pro hat mehr Zoom

Das Xiaomi 15 Pro hat eine größere Grundfläche als sein Schwestermodell, um das breitere 6,73-Zoll-Display unterzubringen. Außerdem setzt es auf neueres "Dragon Crystal 2.0"-Glas und ist ebenfalls nach IP68 zertifiziert. Außerdem verfügt das Pro über einen noch größeren Akku mit 6.100 mAh, wobei die Ladespezifikationen dem kleineren Basismodell entsprechen.

Das Xiaomi 15 Pro verfügt über ein widerstandsfähigeres Dragon Crystal 2.0 und hat einen dünneren Rahmen um das Display als das Xiaomi 14 Pro. / © Xiaomi

Ein weiterer Grund, warum Ihr Euch für das Pro entscheiden solltet, ist die größere Zoomstufe der hinteren 50-MP-Telefotokamera, die optisch bei maximal 5-facher Vergrößerung liegt. Die restlichen Kameras sind mit einer 50-MP-Primär-, einer 50-MP-Ultraweitwinkel- und einer 32-MP-Selfie-Kamera identisch.

Wann könnt Ihr das Xiaomi 15 (Pro) kaufen?

Xiaomi freut sich bereits über Vorbestellungen für das Xiaomi 15, der eigentliche Verkauf beginnt am 31. Oktober. Das Standardmodell in der Basiskonfiguration kostet CNY 4.499 (~ 582 Euro) und das Xiaomi 15 Pro CNY 5.299 (etwa 686 Euro). Wie Ihr wisst, hauen die bloßen Umrechnungen der China-Preise nicht hin – rechnet für Europa also mit saftigen Aufpreisen.

Es ist noch nicht bekannt, wann das Xiaomi 15 weltweit auf den Markt kommen wird. Zum Vergleich: Das Xiaomi 14 startete global im Februar dieses Jahres. Es ist auch unklar, ob das Xiaomi 15 Pro parallel dazu erscheint – das 14 Pro schaffte es ja bekanntlich nicht auf den hiesigen Markt.

Wollt Ihr Euch das Xiaomi 15 holen, sobald es auf den Markt kommt? Erzählt uns von Euren Plänen.