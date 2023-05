Xiaomi Poco F5 vs Poco F5 Pro im Vergleich – gute Handys, schwere Entscheidung

Dieser Vergleich basiert zunächst nur auf den technischen Datenblättern. Du kannst bereits unseren vollständigen Test des Poco F5 und den Test des Poco F5 Pro finden. Dieser Vergleich wird bald mit Testmaterial aktualisiert.

Hier geht's zur Übersicht der besten Xiaomi, Redmi- und Poco-Smartphones im Jahr 2023

Xiaomi Poco F5 und Poco F5 Pro im Vergleich: technische Daten

Poco F5 vs. Poco F5 Pro – technische Daten Produkt Poco F5 Poco F5 Pro Illustration Preis Bildschirm AMOLED 6,67 Zoll AMOLED 6,67" 2.400 × 1.080 px 3.200 × 1.440 px Bildwiederholrate 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 6 / 8 GB RAM 8 GB RAM Speicher 8/ 12 GB LPDDR5 RAM

256 GB UFS 3.1 ROM 8/ 12 GB LPDDR5X RAM

256/ 512 GB UFS 3.1 ROM Erweiterbarer Speicher Nicht OS MIUI 14 basierend auf Android 13 Fotomodul Hauptkamera: 64 MP, Blende f/1.8

Ultraweitwinkel: 8 MP, Blende f/2.2

Makrokamera: 2 MP, Blende f/2.4 Hauptkamera: 64 MP, Blende f/1.8, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, Blende f/2.2

Makrokamera: 2 MP, Blende f/2.4 Selfie-Objektiv 16 MP, Blende f/2.4 16 MP, Blende f/2.4 Akku 5.000 mAh 5.160 mAh Aufladen per Kabel 67 W

Kein kabelloses Aufladen Aufladen per Kabel 67 W

Kabelloses Aufladen 30 W Konnektivität 5G / LTE / Wifi 6 / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC IP-Zertifizierung Keine IP53 Farben Schwarz, Weiß Schwarz, Weiß Abmessungen und Gewicht 161,1 × 74,9 × 7,9 mm, 181 g 162,8 × 75,4 × 8,6-8,8 mm, 205 g

Hier geht's direkt zur Vorbesteller-Aktion für das Xiaomi Poco F5 und Poco F5 Pro:

Inhaltsverzeichnis:

Design und Bildschirm

Das Poco F5 und das Poco F5 Pro haben ein deutlich schlichteres Design als der restliche Katalog des Herstellers. Es gibt keine bunten Farben und keine unförmigen Kameramodule. Die beiden Smartphones sind schlicht in Schwarz und Weiß gehalten.

Das Poco F5 und das Poco F5 Pro sind in zwei Farben erhältlich: Schwarz und Weiß. / © NextPit

Sowohl der Rahmen als auch die Rückseite bestehen bei beiden Modellen aus Kunststoff. Die Beschichtung hat einen Carbon-Effekt. Das Poco F5 hat keine IP-Zertifizierung für Wasser- und Staubbeständigkeit. Das Poco F5 Pro dagegen ist nach IP53 zertifiziert.

Die Beschichtung mit "Carbon"-Effekt des Poco F5 / © NextPit.

Beide Poco-Smartphones haben außerdem ein flaches 6,67-Zoll-Display ohne gebogene Ränder. Das Poco F5 hat ein AMOLED-Panel mit einer Full HD+ Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln, während das Poco F5 Pro ein AMOLED-Display mit einer QHD-Auflösung von 3.200 x 1.440 Pixeln hat. Beide Smartphones bieten eine Bildwiederholrate von 120 Hz.

In Bezug auf die Bildschirmqualität sind das Poco F5 und das F5 Pro auf dem Papier mehr oder weniger gleichwertig. In Sachen Design hat das Pro-Modell den Vorteil, dass es IP-zertifiziert ist. Aber beide Smartphones machen Zugeständnisse, was das Material angeht: Das Plastik fühlt sich nicht wirklich nach Premium an.

Ein letztes kleines Detail: Das Basismodell Poco F5 verfügt über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss, der dem Poco F5 Pro fehlt.

Die Bildschirme des Poco F5 und Poco F5 Pro sind flach. Mittig oben sitzt die Notch mit der Frontkamera. / © NextPit

Leistung und Konnektivität

Sowohl das Poco F5 als auch das Poco F5 Pro sind mit einem Snapdragon-SoC von Qualcomm ausgestattet. Das Basismodell enthält den Snapdragon 7+ Gen 2, während die Pro-Variante den Snapdragon 8+ Gen 1 enthält.

Beide Chips, vor allem der zweite, sind absolut würdig für das, was man normalerweise in einem Android-Flaggschiff findet. Das ist eindeutig das Hauptverkaufsargument dieser beiden Poco-Smartphones: Spitzenleistung zum kleinen Preis.

Affiliate Angebot Xiaomi Poco F5 Das Poco F5 gibt's während der Early-Bird-Aktion für 329,00 Euro im Online-Shop von Xiaomi. Zur Geräte-Datenbank

Das Basismodell bietet bis zu 12 GB LPDDR5-RAM und bis zu 256 GB UFS-3.1-Speicher. Die Pro-Version bietet ebenfalls 12 GB RAM, aber LPDDR5X und bis zu 512 GB Speicher, ebenfalls UFS 3.1. Leider bieten beide Modelle keinen erweiterbaren Speicher via microSD.

In Bezug auf die Rohleistung sind sich das Poco F5 und das Poco F5 Pro ziemlich ähnlich. Der Snapdragon 7+ Gen 2 im Poco F5 ist ein sehr wettbewerbsfähiger Chip, der seinen Premium-Pendants in nichts nachsteht. Dieses SoC hat sich auch als sehr zuverlässig in Bezug auf die Stabilität erwiesen.

Affiliate Angebot Xiaomi Poco F5 Pro Das Xiaomi Poco F5 Pro bekommt Ihr zum Marktstart bereits für 479,00 Euro. Zur Geräte-Datenbank

Kurz gesagt, mit dem Poco F5 und dem Poco F5 Pro werdet Ihr ohne Probleme flüssig und ohne FPS-Einbrüche zocken können. Der etwas stärkere Chip in der Pro-Variante sollte leichte Vorteile bei der Grafikdarstellung ermöglichen – aber gewaltig wird der Unterschied nicht sein.

Beide Smartphones sind natürlich 5G-kompatibel und unterstützen Wifi 6, Bluetooth 5.3 und NFC.

Poco F5 Pro

Snapdragon 8+ Gen 1 Poco F5

Snapdragon 7+ Gen 2 Xiaomi 12T Pro

Snapdragon 8+ Gen 1 Motorola Edge 30 Ultra

Snapdragon 8+ Gen 1 3DMark Wild Life blockiert 7625 zu leistungsstark 9975 3DMark Wild Life Stress Test blockiert Bester Loop: 7632

7632 Schlechtester Loop: 7582 blockiert Bester Loop: 10250

10250 Schlechtester Loop: 6101 Geekbench 5/6 Single: 1304

1304 Multi: 3904 Single: 1107

1107 Multi: 4232 Single: 782

782 Multi: 2967 Single: 1525

1525 Multi: 4310

Kamera

Auch wenn das Design sich unterscheidet: Das Poco F5 und das Poco F5 Pro haben genau die gleiche Triple-Kamera auf der Rückseite und die gleiche Selfie-Kamera auf der Vorderseite.

So sieht das Kameramodul des Poco F5 Pro aus. / © NextPit.

Auf der Rückseite befindet sich die 64-MP-Hauptkamera, die mit einem 8-MP-Ultraweitwinkelobjektiv und – Zoooonk – einem 2-MP-Makrosensor gekoppelt ist. Ja, bei dieser Produktreihe kommt man leider nicht um Makroobjektive mit geringer Auflösung herum, die nur dazu dienen, das Datenblatt aufzublähen.

Das Poco F5 und das Poco F5 Pro haben die gleiche Triple-Kamera mit 64, 8 und 2 MP – und dem überflüssigen Makro-Sensor / © NextPit.

Die Selfie-Kamera bietet bei beiden Modellen eine Auflösung von 16 MP.

Nachfolgend findet Ihr die beiden Fotogalerien aus unseren jeweiligen Tests des Poco F5 und des Poco F5 Pro – die beiden Testberichte werden wir in den kommenden Stunden veröffentlichen und an dieser Stelle verlinken. Hier könnt Ihr Euch einen Eindruck von der Bildqualität verschaffen – nachdem die Kameras identisch sind, dürfte es hier keine Überraschungen geben.

Xiaomi Poco F5: Ultraweitwinkel-Kamera © NextPit Xiaomi Poco F5: Hauptkamera (1x) © NextPit Xiaomi Poco F5: Hauptkamera (2x) © NextPit Xiaomi Poco F5: Hauptkamera (5x) © NextPit Xiaomi Poco F5: Hauptkamera (10x) © NextPit Xiaomi Poco F5: Ultraweitwinkel-Kamera © NextPit Xiaomi Poco F5: Hauptkamera (1x) © NextPit Xiaomi Poco F5: Hauptkamera (2x) © NextPit Xiaomi Poco F5: Hauptkamera (5x) © NextPit Xiaomi Poco F5: Hauptkamera (10x) © NextPit Xiaomi Poco F5: Ultraweitwinkel-Kamera © NextPit Xiaomi Poco F5: Hauptkamera (1x) © NextPit Xiaomi Poco F5: Hauptkamera (2x) © NextPit Xiaomi Poco F5: Hauptkamera (5x) © NextPit Xiaomi Poco F5: Hauptkamera (10x) © NextPit Xiaomi Poco F5: Ultraweitwinkel-Kamera, Nachtmodus aus © NextPit Xiaomi Poco F5: Hauptkamera (1x), Nachtmodus aus © NextPit Xiaomi Poco F5: Hauptkamera (2x), Nachtmodus aus © NextPit Xiaomi Poco F5: Hauptkamera (5x), Nachtmodus aus © NextPit Xiaomi Poco F5: Hauptkamera (10x), Nachtmodus aus © NextPit Xiaomi Poco F5: Ultraweitwinkel-Kamera, Nachtmodus an © NextPit Xiaomi Poco F5: Hauptkamera (1x), Nachtmodus aus © NextPit Xiaomi Poco F5: Selfie © NextPit Xiaomi Poco F5: Selfie im Portraitmodus (Minimale Unschärfe) © NextPit Xiaomi Poco F5: Selfie im Portraitmodus (Maximale Unschärfe) © NextPit Xiaomi Poco F5: Makrokamera © NextPit Xiaomi Poco F5: Hauptkamera, Makrofoto © NextPit

Betriebssystem

Sowohl das Poco F5 als auch das Poco F5 Pro laufen unter MIUI 14, Xiaomis Overlay, das auf Android 13 basiert. Mehr Infos dazu findet Ihr in unserem ausführlichen Test von MIUI 14 und unserer Liste der besten Funktionen von MIUI 14.

Wenn Ihr in der Vergangenheit schon einmal ein Xiaomi- oder Redmi-Smartphone besessen habt, erlebt Ihr hier keine Überraschungen – im Guten wie im Schlechten. Das Beste ist, dass MIUI wirklich wunderbar flüssig und smooth läuft und mit schönen Animationen gefällt. Das Schlimmste ist die riesige Anzahl an vorinstallierten Apps.

Wie so oft bei Mittelklasse-Smartphones von Xiaomi gibt es auch zu den neuen F-Geräten keine klaren Informationen über die Update-Politik des Poco F5 und Poco F5 Pro. Sobald wir hier mehr wissen, werden wir den Artikel aktualisieren.

Das Poco F4 (Test) aus dem letzten Jahr (und das Poco F4 GT, das wir auch getestet haben) werden das auf Android 13 basierende MIUI 14 erst im Juni 2023 erhalten. Das ist sehr spät – der Lebenszyklus von Android 13 ist dann bereits zur Hälfte vorbei.

Hier findet Ihr heraus, ob oder wann Euer Xiaomi-, Redmi- oder Poco-Smartphone das Update auf Android 13 erhalten wird

Auf dem Poco F5 sind unzählige Apps vorinstalliert. / © NextPit.

Akkulaufzeit und Aufladen

Das Poco F5 und das Poco F5 Pro haben große Akkus, die auf dem Papier eine solide Akkulaufzeit versprechen. Der Akku des Poco F5 hat eine Kapazität von 5.000 mAh, während der Akku des Poco F5 Pro sogar 5.160 mAh erreicht.

Beide Smartphones können per Kabel mit 67 Watt aufgeladen werden. Aber nur das Poco F5 Pro kann auch kabellos geladen werden (mit 30 Watt). Keines der beiden Modelle bietet umgekehrtes drahtloses Laden an.

Im PC Mark Benchmark, der für die Akkulaufzeit verwendet wird, hielt das Poco F5 15:33 Stunden durch, bevor die verbleibende Akkuleistung unter 20 % fiel. Mit dem Poco F5 Pro haben wir im Test 12:49 Stunden erreicht. Das sind zwei hervorragende Ergebnisse, wobei das Poco F5 hier zu den besten Geräten auf dem Android-Markt gehört.

Beim Aufladen per Kabel dauerte es beim Poco F5 48 Minuten und beim Poco F5 Pro 53 Minuten, um von 0 auf 100 % zu kommen.

Preis und Verfügbarkeit

Das Poco F5 und das Poco F5 Pro sind ab dem 9.Mai in Deutschland erhältlich. Sie sind in verschiedenen Versionen erhältlich, die Ihr in der folgenden Tabelle findet. Zum Launch wird es eine Early-Bird-Aktion geben, bei der Ihr auf alle Modelle 100 Euro spart. Wie das genau funktioniert, lest Ihr zeitnah auf NextPit.de und an dieser Stelle.

Fazit

Das Poco F5 und das Poco F5 Pro sind zwei wirklich gute, erschwinglichere Alternativen zu den aktuellen High-End-Smartphones, die langsam unbezahlbar werden. Wenn Ihr bei Euren Kaufkriterien vor allem auf Leistung und Akkulaufzeit achtet, sind das Poco F5 und das Poco F5 Pro beide eine viel vernünftigere Wahl, was das Budget angeht. Und Ihr verliert beinahe nichts, wenn es um die Leistung und die Usability geht.

Das Poco F5 im Test bei NextPit / © NextPit

Logischerweise muss man sich mit Zugeständnissen beim Design (Plastikrahmen, keine IP-Zertifizierung beim Poco F5) und vor allem bei der Kamera abfinden. Auch die Update-Politik ist nicht optimal, und das Betriebssystem ist mit Bloatware vollgestopft. Aber das ist wohl der Preis, den man für ein wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis zahlen muss, wenn man 2023 seine Organe nicht verkaufen möchte.

Was denkt Ihr über das Poco F5 und das Poco F5 Pro? Welches Modell ist für Euch am interessantesten? Die Pro-Version unterscheidet sich meiner Meinung nach nicht genug von der Basis-Version. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Poco sich beim Pro-Modell mehr Mühe mit der Kamera gegeben hätte. Oder bin ich hier zu anspruchsvoll?

Wenn Ihr noch weitergehen wollt, schaut Euch unsere Auswahl der besten Smartphones unter 1.000 Euro und unsere Auswahl der besten Smartphones unter 500 Euro an, um weitere Alternativen zu teuren Flaggschiffen zu finden.