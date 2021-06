100% Akku in 8 Minuten: Xiaomi bringt Quick-Charging auf nächste Stufe

Kaum ein Thema sorgt in der Handywelt für solche Schlagzeilen wie schnelles Quick-Charging. Dass immer ein bisschen mehr geht, hat Xiaomi nun gezeigt. Denn der chinesische Hersteller stellte jüngst eine Technologie vor, die Smartphone-Akkus zu 100 Prozent in nur 8 Minuten aufladen soll.

Schnelle Ladezeiten sind eines der beeindruckenden Merkmale der Xiaomi-Modelle. Allerdings ist das Unternehmen kein Unbekannter, wenn es darum geht, kühne Behauptungen aufzustellen, die noch nicht auf die Endverbrauchergeräte übergegangen sind. Vor zwei Jahren hatte die Marke ein 100-Watt-Hochgeschwindigkeitssystem vorgestellt.

Mit diesem ließen sich 4.000-mAh-Akkus in nur 17 Minuten vollständig aufladen. Erst ein Jahr später fand die Technologie Einzug in das Xiaomi Mi 10 Ultra, das per 120 Watt in nur 23 Minuten voll wird. Zugegeben, es hatte einen größeren Akku mit 4.500-mAh.

Xiaomi rennt vor, Konkurrenz aber nach

Um diese früheren Behauptungen ins rechte Licht zu rücken, hat Oppo letztes Jahr erfolgreich eine Ladezeit von 20 Minuten mit einem 4.000-mAh-Akku und einem kabelgebundenen 125-W-Ladegerät demonstriert. Das Find X3 Pro der Marke rühmt sich ebenfalls mit einer Ladezeit von 10 Minuten bis 40 % bei nur 65 W.

Aber bevor wir uns mal wieder auf das Ende der Ladezeiten freuen, sollte man bedenken, dass diese Ergebnisse unter Laborbedingungen mit modifizierter Hardware erzielt wurden. Darüber hinaus können solche Lademethoden auf Dauer ziemlich schädlich für die Batterie sein. Erwartet also nicht, dass Ihr diese Werte schon bald in einem Serienmodell sehen werden. Dennoch ist es ein spannender Blick in die Zukunft.

