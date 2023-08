Yeedi Cube im Test: Dieser Saugroboter passt unter jedes Sofa

Der Yeedi Cube ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Saugroboter mit Wischfunktion. Neben einer satten Saugleistung von 5.100 Pa, hat Yeedi einen 1-L-Wassertank im Saugroboter integriert – dafür aber keinen Wassertank für sauberes Wasser in die Station eingebaut. Außerdem hat der Saug- und Wischroboter keinen Kartierungs-Turm. Ob sich der Yeedi Cube dennoch in Eurer Wohnung zurechtfindet, lest Ihr im ausführlichen nextpit-Test.

Auspacken und Einrichten

Die Einrichtung des Yeedi Cube dauert im Praxistest nur wenige Minuten. Einen Wassertank hat die Basisstation nicht – stattdessen hat Yeedi im Cube einen 1-L-Wassertank verbaut. Die Yeedi-App bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten.

Gefällt mir:

Schnelles, unkompliziertes Setup

Gelungene Yeedi-App

Kompakte Basisstation

Gefällt mir nicht:

-

Beim Auspacken des Yeedi Cube fällt sofort das besondere Design Eures neuen Putzteufels ins Auge: Der Saugroboter hat keinen Kartierungs-Turm – und das bedeutet: Auch keine 360°-Laser-Navigation. Aber zu dem Thema kommen wir gleich noch einmal. Neben dem Yeedi Cube findet Ihr im Lieferumfang die aus zwei Teilen bestehende Basisstation.

Die Station des Yeedi Cube besteht aus mehreren Teilen, die einfach ineinander greifen. Wer schon einmal mit Bauklötzen gespielt hat, schafft das Zusammensetzen in maximal einer Minute. / © nextpit

Habt Ihr die Station zusammengesetzt und angeschlossen, setzt Ihr den Saugroboter in die Station und ladet Euch die Yeedi-App herunter. Die Einrichtung ist simpel und kostet Euch nur wenige Minuten: Ihr tippt Eure E-Mail ein und scannt im Anschluss den QR-Code, der sich unter dem Wassertank des Roboters befindet – und fügt den Roboter in die App hinzu.

Unter dem 1-L-Wassertank des Yeedi Cube versteckt sich der QR-Code, um den Saugroboter in der Yeedi-App hinzuzufügen. / © nextpit

Habt Ihr den Yeedi Cube in die App hinzugefügt, steht die Kartierung an – und diese verläuft ziemlich ungewöhnlich. Der Saugroboter benötigt im Test sage und schreibe 38 Minuten für die Kartierung einer Vier-Raum-Wohnung. Was zunächst negativ klingt, hat einen ganz bestimmten Grund: Yeedi hat dem Cube keinen LiDAR-Turm für die Kartierung verpasst. Stattdessen ist für die Orientierung das sogenannte "Vision- und Laserfusions-Navigationssystem" zuständig.

Bei diesem Navigationssystem handelt es sich – zumindest teilweise – um ein aktives Navigationssystem, das unter anderem mit einem Laser die Umgebung vermisst. Das bedeutet: Der Yeedi Cube verrichtet seine Arbeit auch im Dunkeln, was viele andere Saugroboter ohne Navigationsturm und ohne LiDAR-Navigation eben nicht können. Ein weiterer Vorteil: Mangels Turm ist der Roboter lediglich 97 mm hoch und damit vergleichsweise flach – er passt also auch unter Euer superstylisches, tiefergelegtes Sofa.

Der Yeedi Cube hat keinen Kartierungs-Turm – dafür aber drei Tasten und eine Linse, die nach oben gerichtet ist. / © nextpit

Der Yeedi Cube hat jeweils eine Linse vorn und eine weitere, die nach oben gerichtet ist. Bedeutet: Der Saugroboter fährt wirklich jeden Zentimeter Eurer Wohnung ab, um sich seinen neuen Arbeitsplatz voll und ganz einzuprägen. Das Ergebnis ist aber dennoch solide – zwar übersieht der Cube zunächst einen Raum beim Mapping, ergänzt diesen aber bei der ersten Reinigung. Übrigens: In der Yeedi-App könnt Ihr Räume später noch zusammenfügen oder teilen.

Die Yeedi-App hat ein einfaches Design – aber dennoch alle Funktionen, die Ihr für eine genaue Steuerung des Saug- und Wischroboters benötigt. / © nextpit

Die Station bietet auch ein einzigartiges Setup an. Neben einem 2,1-L-Staubbeutel gibt es in der Station einen Wassertank für dreckiges Wasser. Darüber hinaus bietet die Station eine Absaugfunktion für den Staubbehälter, und um die Trocknung der Wischplatte kümmert sich die Basis auch. Einen Tank für sauberes Wasser gibt es in der Station nicht, dafür hat Yeedi aber einen 1-L-Wassertank im Roboter integriert. Ihr füllt also sauberes Wasser im Roboter nach und entleert das Schmutzwasser an der Station.

Im Yeedi Cube steckt noch ein Staubbehälter. Die Leerung nimmt Euch die Station dank der Absaugfunktion ab. / © nextpit

Schließlich habt Ihr in der Yeedi-App die Möglichkeit, No-Go-Zonen hinzuzufügen oder die einzelnen Räume zu benennen. Ansonsten könnt Ihr Zeitpläne für jeden Raum erstellen und dabei festlegen, mit welcher Saugkraft und Wasserdurchflussrate der Yeedi-Saugroboter die Reinigung hier ausführen soll. Zu guter Letzt hält Euch die Yeedi-App immer bezüglich der restlichen Lebensdauer der einzelnen Komponenten auf dem Laufenden.