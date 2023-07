Zendure SolarFlow im ersten Test: Modularer Speicher fürs Balkonkraftwerk

Hinweis: Im Netz gibt es zahlreiche Berichte über Probleme mit Zendure SolarFlow. Mit den letzten Updates sieht es aber so aus, als habe der Hersteller die Anlaufschwierigkeiten gut in den Griff bekommen. Zumindest bei uns lief das System während des Testzeitraums einwandfrei. Wir werden aber weiter beobachten und berichten.

Und was soll ich sagen? Das System tut im ersten nextpit-Test genau, was es soll – allerdings auch nicht mehr. Smarte Steuerungsmöglichkeiten für die eingespeiste Energie, eine Erweiterungsmöglichkeit für mehr als zwei Solarpanele oder dergleichen gibt es nicht. Immerhin: Der Akku ist modular: Ihr könnt mit bis zu vier AB1000 insgesamt eine Kapazität von maximal 3.840 Wh erreichen. Allerdings steigt der Preis dann auch entsprechend:

Das Prinzip hinter Zendure SolarFlow ist einfach: Ihr hängt ein Modul namens PV-Hub zwischen das Solarpanel und den Wechselrichter Eures bestehenden Balkonkraftwerks und sagt diesem Modul, wie viel Energie in Euren Haushalt maximal eingespeist werden soll. Diese Grundlast für Kühlschrank, Router & Co. gibt SolarFlow dann stets an Euren bestehenden Wechselrichter weiter. Der Überschuss wird im Akkus gespeichert.

Zu guter Letzt verbindet Ihr das SolarFlow-System noch mit dem WLAN. Dann könnt Ihr in der App ein paar rudimentäre Einstellungen treffen. Die wichtigste ist die Einspeiseleistung in Euren Haushalt. Wenn Ihr nicht gerade 24/7 Bitcoin mined, dann liegt Eure Grundlast je nach Größe und Alter Eures Kühlschranks und Smart-Home-Ökosystems zwischen 100 und 300 W. Um Eure Grundlast zu erfassen, könnt Ihr alle Verbraucher außer den ständig laufenden Geräten abschalten und an Eurem Stromzähler prüfen, wie viel innerhalb von einer Stunde verbraucht wurde. Bei einem Verbrauch von 200 Wh liegt Eure Grundlast bei – Überraschung – 200 W.

Dann steckt Ihr die MC4-Stecker Eurer Solarpanel in die SolarFlow-Kiste ein. Anschließend verbindet Ihr den Ausgang mit dem Eingang oder den Eingängen Eures bestehenden Wechselrichters – und dieser steckt nach wie vor in der Steckdose. Schließlich verbindet Ihr den AB1000-Akku mit dem PV-Hub. Habt Ihr mehrere Akkus, lassen sich diese dank des cleveren Designs mit den Steckern auf der Ober- und Buchsen auf der Unterseite einfach stapeln. Habt Ihr diese Beschreibung bis zum Setup vergessen, sorgt Euch nicht: Die App erklärt Euch den Aufbau ebenfalls genau.

Los geht's mit der Einrichtung. Habt Ihr bereits ein Balkonkraftwerk, dann müsst Ihr die MC4-Stecker auseinanderknibbeln. Je nach Steckertyp geht das mit den Fingern, mit zwei Zahnstochern oder – ganz Pro – mit speziellem Werkzeug. MC4-Stecker solltet Ihr stets nur trennen, wenn sie weitgehend lastfrei sind, also am besten morgens oder abends; oder Ihr deckt die PV-Panele ab.

Wenn Ihr Zendure SolarFlow auspackt, dann steht Ihr vor einem ganzen Stapel verschiedener Kisten, die sich allesamt sehr hochwertig anfühlen. Der PV-Hub sieht aus wie ein herkömmlicher Wechselrichter und ist sehr massiv und schwer. Die Akkus namens AB1000 erinnern mit ihren seitlichen Griffen an kleine Munitionskisten und fühlen sich ebenfalls sehr wertig an. Sowohl der Wechselrichter als auch die Akkus sind nach IP65 geschützt.

Einspeisen, Speichern und Leistung

Im Praxistest von nextpit läuft das System einwandfrei – das macht insbesondere dank der hübsch aufbereiteten Auswertungen wirklich Spaß. Allerdings gibt es auch ein paar Limitierungen, derer Ihr Euch bewusst sein solltet.

Gefällt:

Speist zuverlässig ein

Viele Auswertungsmöglichkeiten

Gefällt nicht:

Keine Notstrom-Funktion

Keine Smart-Home-Anbindung

Unklare Garantie für PV-Hub

Ein Blick in die App zeigt Euch jederzeit auf einen Blick, was bei Eurem Balkonkraftwerk passiert. Eine kleine Grafik zeigt Euch an, in welche Richtung gerade wie viel Energie fließt. Das ist übrigens auch dann interessant, wenn Ihr einen "dummen" Wechselrichter habt, beispielsweise einen Hoymiles-Inverter ohne DTU. Dank SolarFlow habt Ihr jederzeit die Energieproduktion im Blick.

Während unseres Testzeitraums haben wir Zendure SolarFlow mit dem Balkonkraftwerk Yuma Flat (800) Pro (zum Test) betrieben. Mit dem hier enthaltenen Hoymiles HM800 funktioniert SolarFlow einwandfrei. Der Akku sammelt eifrig Energie und speist diese dann Abends brav wieder ins Stromnetz ein. Die MPPT-Tracker vom HM800 erkennen den eingespeisten Gleichstrom ohne Murren und ohne langes Spannungsgependel.

In der App bekommt Ihr schöne Statistiken, die Eure Einspeisung in Akku und Hausnetz anschaulich visualisieren. / © nextpit

Leider gibt es derzeit noch keine Möglichkeiten, SolarFlow mit Eurem Smarthome zu verbinden. Zwar bietet Zendure inzwischen Smart Plugs an, die die Leistung der angeschlossenen Geräte messen und sich über die App steuern lassen. Aber anders als bei EcoFlow PowerStream (zum Test) gibt es hier keine Möglichkeit, über die Zwischenstecker dynamisch die Einspeiseleistung nach oben regeln zu lassen. Realistisch werdet Ihr allerdings auch mit zwei Solarpanels mit rund 800 Wp nur an wenigen Tagen während der Tageslichtzeit mehr Energie sammeln, als Ihr mit einer Grundlast-Einspeisung von 200 W in 24 Stunden verbraucht.

Abseits der beschriebenen Einsatzmöglichkeiten haben weder Zendure SolarFlow noch die AB1000-Akkus eine Funktion. Die Akkus funktionieren aktuell nur netzsynchron, also solange das Stromnetz besteht. Im Falle eines Stromausfalls funktioniert Euer Wechselrichter nicht, und es gibt – Stand heute – auch keine Möglichkeit, den Strom anderweitig aus den AB1000-Akkus herauszubekommen. Ihr könnt Akkus also beispielsweise auch nicht als Powerstation in den Stadtpark mitnehmen.