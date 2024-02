Mindestens 300 € Rabatt: Zendure stellt neuen Balkonkraftwerk-Speicher vor!

Zendure hat ein neues Speicher-System für Balkonkraftwerke vorgestellt. Mit dem Hub 2000 könnt Ihr Solarpanels mit einer Gesamtleistung von bis zu 2.400 Wp anschließen und die überschüssige Energie in ein modulares Akku-System einspeisen. Möchtet Ihr keinen Strom mehr verlieren, könnt Ihr Euch das neue System jetzt vorbestellen und profitiert dabei von einem fetten Rabatt.

Eines der größten Probleme von PV-Anlagen und Balkonkraftwerken (zur Bestenliste) ist, dass der meiste Strom dann erzeugt wird, wenn wir ihn überhaupt nicht benötigen. Seid Ihr tagsüber unterwegs während das Balkonkraftwerk die maximal erlaubten 600 W einspeist, könnt Ihr den erzeugten Strom nicht verwenden und verschenkt ihn damit an Euren Netzbetreiber. Mit einem Speicher könnt Ihr die überschüssige Energie jedoch speichern und dann am Abend oder in der Nacht nutzen. Damit spart Ihr nicht nur Geld, sondern werdet selbst ein Teil der Energiewende.

So funktioniert das neue Speicher-System für Balkonkraftwerke von Zendure

Zendure hat bereits im vergangenen Jahr mit dem SolarFlow (Test) ein solches System vorgestellt. Nun hat das Unternehmen eine entsprechende Lösung für alle vorgestellt, denen der SolarFlow einfach zu klein ist. Der Zendure Hub 2000 ermöglicht es Euch, PV-Module mit einer Gesamtleistung von 2.400 Wp anzuschließen. Der erzeugte Strom wird dann tagsüber über einen 600- oder später 800-W-Wechselrichter eingespeist. Darüber hinaus erzeugter Strom fließt in das Batteriesystem und wird für später gespeichert, wenn keine Sonne scheint – und dann eingespeist.

Affiliate Angebot Zendure Hub 2000 Sichert Euch jetzt über 300 Euro Rabatt als Vorbesteller!

Ihr könnt beim Hub 2000 bis zu vier LiFePO4-Batterien anschließen. Dabei erreicht die gesamte Speicherleistung bis zu 7.680 Wh und liegt damit doppelt so hoch wie noch beim Zendure SolarFlow. Bei den Zwischenspeichern handelt es sich um die Zendure-eigenen Batterien vom Typ AB1000, die jeweils 960 Wh Kapazität besitzen oder vom Typ AB2000, die über je 1.920 Wh Kapazität verfügen. Euch ist hierbei freigestellt, welche Batterien Ihr kombinieren möchtet. Bedenkt nur, dass Ihr nur die AB2000-Batterien auch bei Minusgraden nutzen könnt, da nur diese eine integrierte Heizung haben.

Der 1.800 W starke MPPT erlaubt bis zu 2.400 Wp Gesamtleistung Eurer PV-Module / © Zendure

Der Hub 2000 lässt sich zudem sehr einfach bedienen. Ihr benötigt hierfür lediglich die Zendure-App, und schon könnt Ihr den Stromfluss in Echtzeit verfolgen und steuern. Was Euch das Ganze wirklich bringt, lässt sich mithilfe des Unabhängigkeitsrechners der HTW Berlin errechnen. So ergibt sich bei maximaler PV-Leistung von 2.400 Wp und maximaler Speicherleistung von 7.680 Wh bei einem Jahresstromverbrauch von 3.000 kWh, dass Ihr durch den Hub 2000 bis zu 62 Prozent Eures Jahresverbrauches selbst produzieren und nutzen könnt.

Der Zendure Hub 2000 kann ab sofort vorbestellt werden

Die Vorstellung des neuen Speicher-Systems liegt erst einige Tage zurück. Allerdings könnt Ihr den Hub 2000 mit verschiedenen Batterie-Konfigurationen bereits jetzt vorbestellen. Bedenkt zudem, dass Balkonkraftwerke und dazugehörige Speichersysteme, je nach Region, unterschiedlich gefördert werden. Einige Konfigurationsbeispiele des Hub 2000 findet Ihr in der nachfolgenden Tabelle:

Preisliste Zendure Hub 2000 Modell Batteriekonfiguration Preis Zum Shop Hub 2000 1x AB1000 1.255,00 € 923,00 € Zum Angebot* Hub 2000 1x AB2000 1.598,00 € 1.258,00 € Zum Angebot* Hub 2000 2x AB1000 + 2x AB2000 4.209,00 € 3.105,00 € Zum Angebot* Hub 2000 4x AB1000 3.523,00 € 2.435,00 € Zum Angebot* Hub 2000 4x AB2000 4.895,00 € 3.775,00 € Zum Angebot*

Wie Ihr das Akku-Setup konfiguriert, liegt ganz bei Euch. Es können jedoch nicht mehr als vier Batterien angeschlossen werden. Wie Ihr jedoch seht, spart Ihr derzeit mindestens 300 Euro, wenn Ihr Euch eines der neuen Speichersysteme vorbestellt. Die Auslieferung beginnt hier allerdings erst am 10. April. Wichtig ist zudem, dass der Hub laut Hersteller, mit 99 Prozent aller Wechselrichter kompatibel ist. Damit stehen die Chancen gut, dass Ihr auch bereits vorhandene Hardware weiterhin nutzen könnt.

Affiliate Angebot Zendure Hub 2000 Sichert Euch jetzt über 300 Euro Rabatt als Vorbesteller!

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Hub 2000 spannend für Euch oder benötigt Ihr gar nicht so viel Speicher? Lasst es uns wissen!