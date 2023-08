2.500-W-Ugreen-Powerstation um 500 Euro reduziert!

Affiliate Angebot Ugreen PowerRoam 1200

Darum lohnt sich das Angebot so sehr

In den vergangenen Monaten haben wir uns bei nextpit verstärkt mit Energie-Themen und so auch mit zahlreichen Powerstations auseinandergesetzt. Egal, ob für den kommenden Camping-Trip oder Euer Boot, die Ugreen PowerRoam 1200 ist mit der Kapazität von 1.024 Wh und einer konstanten Ausgangsleistung von 1.200 W mit kurzzeitigen Leistungssteigerungen auf 2.500 W. eine sinnvolle Ergänzung als portable Stromquelle.

Die Ugreen PowerRoam 1200 gleicht im Design einer Musikbox. / © NextPit

Die tragbare Powerstation wird Euch im Betrieb am Lagerfeuer nicht die Stimmung vermiesen, denn die Ugreen PowerRoam 1200 ist die leiseste Powerstation, die nextpit bislang im Test hatte. Um Eure Geräte aufzuladen, bietet die PowerRoam 1200:

zwei AC-Anschlüsse mit 1200 W

zwei USB-C-Anschlüsse mit 100 W

zwei USB-A-Ports mit 22,5 W

einen Zugang für Euer Kfz

zwei DC5521-Anschlüsse mit 120 W.

Bedienen könnt Ihr die Powerstation entweder mit den verbauten Tasten an der Powerstation oder ganz bequem via Ugreen-App. Im nextpit-Test der PowerRoam 1200 hat die Ugreen-App mit einer breiten Palette an Einstellungsmöglichkeiten und Benutzerfreundlichkeit gepunktet.

Lest auch: Die besten Powerstations mit Solar-Option

Die PowerRoam 1200 eignet sich nicht nur für Euer nächstes Abenteuer, sondern übernimmt dank der USV-Funktion auch die Notstromversorgung, wenn bei Euch zu Hause die Lichter ausgehen. Im Praxistest war die Ugreen-Powerstation nach circa zwei Stunden vollgeladen. Wenn wir schon beim Laden sind: Ihr könnt die PowerRoam an der Schuko-Steckdose laden oder mit Solarpanels solarladen.

Passend dazu: So findet Ihr das beste Solarpanel

Schließlich hat Ugreen bei der PowerRoam 1200 eine LiFePO4-Batterie verbaut. Dabei verspricht Ugreen 80 % der ursprünglichen Kapazität nach 3.000 Zyklen. Alles in allem war im nextpit-Test die hohe unverbindliche Preisempfehlung von 1.199,00 Euro das größte Manko der Ugreen PowerRoam 1200. Mittlerweile ist der Preis für die portable Stromquelle auf 789,00 Euro gefallen. Auch wenn Ihr 5,99 Euro Versandkosten einberechnen müsst, macht Ihr beim Gesamtpreis von 705,98 € definitiv nichts falsch und solltet bei diesem Angebot unbedingt zuschlagen.

Was haltet Ihr von dem Media-Markt-Angebot? Seid Ihr schon stolzer Besitzer einer Powerstation? Teilt gerne Eure Eindrücke mit uns!