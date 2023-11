Ihr wollt 2024 einen neuen Tech-Job haben? So bereitet Ihr Euch vor!

Das Jahr 2023 neigt sich seinem Ende zu. Nach einem weiteren Jahr voller Höhen und Tiefen ist es an der Zeit, den Blick auf 2024 zu richten. Wenn Ihr zu den 26% gehört, die planen, ihren Job in den nächsten 12 Monaten aufzugeben, solltet Ihr jetzt damit anfangen.

In Verbindung mit der anhaltenden Entwicklung und Debatte um künstliche Intelligenz werden Cloud Computing und Datenanalyse 2024 die am meisten nachgefragten Berufe im Tech-Bereich sein. Außerdem gewinnt DevOps immer mehr an Bedeutung, da immer mehr Unternehmen ein effizientes Projektmanagement anstreben.

Was die wirtschaftlichen Aussichten angeht, so gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass das Schlimmste im Tech-Ökosystem vorbei ist. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Entlassungen bis 2023 weitgehend verlangsamt – mit Ausnahme eines Anstiegs im Oktober.

Vorsichtig optimistisch

Die Stimmung für das Jahr 2024 ist also vorsichtig optimistisch. Obwohl die Bedingungen mit Sicherheit unsicher bleiben werden, scheint eine Rezession vorerst vom Tisch zu sein.

Wenn es um die Suche nach neuen Mitarbeitern geht, wird das Jahr 2024 noch deutlicher machen, wie wichtig neben den Qualifikationen auch die Soft Skills sind.

In einem Bericht des Weltwirtschaftsforums (WEF) heißt es, dass kognitive Fähigkeiten immer wichtiger werden, was die zunehmende Bedeutung von Problemlösungen am Arbeitsplatz widerspiegelt. Außerdem schätzt der WEF-Bericht, dass in den nächsten fünf Jahren 44 % der Qualifikationen der Arbeitnehmer/innen wegfallen werden.

Daran solltet Ihr denken, wenn Ihr Euch überlegt, wie Ihr Eure nächste Jobsuche angehen wollt – egal, ob sie jetzt beginnt oder erst später.

Beste Zeit für die Jobsuche

Der Volksmund sagt, dass Januar oder Februar die beste Zeit ist, um eine neue Stelle zu finden – und es gibt mehrere Gründe, warum das so ist.

Erstens haben Teamleiter/innen und die Personalabteilung durch die neuen Einstellungsbudgets zu Beginn des Jahres mehr Spielraum, um ihre Teams zu vergrößern und so zu beginnen, wie sie es vorhaben.

Außerdem werden in dieser Zeit in der Regel keine neuen Projekte begonnen, so dass Raum und Zeit für die zeitaufwändige Kandidatensuche in den Mittelpunkt rücken.

Für diejenigen, die auf der Suche nach einer neuen Stelle sind, ist November und Dezember die beste Zeit, um mit den Vorbereitungen zu beginnen.

Überprüft Eure Kontakte und Euer Netzwerkpotenzial, aktualisiert Euren Lebenslauf und LinkedIn und überlegt, von wem Ihr ein Empfehlungsschreiben verlangen könntet. Und vor allem: Lernt weiter, macht weiter – und bewahrt den Glauben.

Wenn Ihr jetzt den Grundstein legt, seid Ihr in einer guten Position, wenn im neuen Jahr neue Stellen ausgeschrieben werden, um sie zu besetzen.

Allerdings ist es wichtig, daran zu denken, dass diese Zeit des Jahres zwar gut für neue Chancen ist, aber auch eine Zeit ist, in der sich die Unternehmen auf die Feiertage vorbereiten. Wenn Ihr jetzt die Weichen stellt, während andere den Fuß vom Gaspedal nehmen, werdet Ihr 2024 der Konkurrenz einen Schritt voraus sein.

Wenn 2024 Euer Jahr für einen Karriereschritt ist, dann besucht das nextpit Job Board, um das perfekte Sprungbrett zu finden

Der Anbieter von Multimedialösungen Cinemo sucht für sein Team in Karlsruhe einen Application Engineer (m/w), der direkt an der Entwicklung von externen und internen Geschäftsprozessen mit hohem Automatisierungsgrad mitwirkt. In dieser Rolle arbeitet Ihr eng mit verschiedenen Teams zusammen, um externe Anwendungen gemäß den Projektanforderungen zu evaluieren, zu integrieren, zu implementieren und zu verwalten. Gleichzeitig arbeitet Ihr eng mit DevOps zusammen, um die Infrastruktur zu entwerfen, die für eine zuverlässige und langfristige Umsetzung der Ziele und Integrationen erforderlich ist.

In Stuttgart sucht die Viastore Group einen Systemadministrator(m/w). In dieser Funktion überwacht Ihr die verschiedenen Systeme für Arbeitsplätze, Besprechungsräume, Kommunikationssysteme und mehr und kümmert Euch um die automatische Softwareverteilung an die über 600 Mitarbeiter des Unternehmens. Wenn Ihr also auf der Suche nach einer umfassenden Herausforderung seid, ist diese Stelle genau das Richtige für Euch.

Die Grass GmbH mit Sitz in Mainz hat eine spannende Gelegenheit für einen Senior Application Manager. Als Teil eines agilen, interdisziplinären Teams werdet Ihr die Entwicklung der kontinuierlichen Integration neuer Infrastrukturen und Prozesse aktiv mitgestalten. Als Hauptansprechpartner für die Entwicklungsteams seid Ihr maßgeblich an der Erstellung, Entwicklung und Bereitstellung neuer und aufregender Softwareanwendungen und Innovationen für Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen beteiligt.

Dieser Artikel wurde von Doug Whelan geschrieben.