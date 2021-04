AirPop Active+ Halo im Test: Sind smarte Masken das nächste große Ding?

Wohlgemerkt habe ich mich mit der Smart-Mask nur aus dem Grund so viel auseinandergesetzt, als dass ich sie wirklich gerne testen wollte. Hätte ich vorher die UVP von etwa 150 Euro gezahlt und anschließend so viele Probleme gehabt, hätte ich statt TestFlight womöglich eher einen Rücksendeschein heruntergeladen. Das ist wirklich mehr als ärgerlich, gerade wenn man mit Joggingschuhen 20 Minuten vor der Haustür steht, da das Tracking nicht startet.

Zum Troubleshooting habe ich die Maske zwischendurch mal wieder getrennt, per Batterieentnahme neu gestartet, das Handy neu gestartet, auf Anraten von AirPop die neuste Beta-Version der App via TestFlight heruntergeladen und und und. So ein wirklich zuverlässiges Tracking konnte ich selbst in dem ziemlich langen Testzeitraum nicht hinbekommen.

Soweit in der Theorie! In der Praxis habe ich allerdings mit der AirPop Active+ Halo ziemlich viele Probleme gehabt. Zwar verbindet sich die Maske mit meinem iPhone und im Display werden mir sogar Daten über die Feuchtigkeit im Sensor und über die Temperatur angezeigt – die Maske schickt also durchaus Daten ans Fon –, meine Atmung zeichnet die Maske aber nicht auf.

Die Gesundheitsdaten, für Poeten auch gerne “Atemdaten”, lassen sich dann in der Halo-App auf Eurem Handy einsehen. Zum Zeitpunkt des Testberichts stand die App in Deutschland nur für iOS zur Verfügung und hier habt Ihr den Vorteil, dass die Daten auch direkt in der Apple Health-App landen.

Kurz nach der CES 2021 habe ich mit AirPop-Gründer Chris Hosmer über die Active+ Halo und über smarte Masken im Allgemeinen gesprochen. Auf der Technikmesse in Las Vegas gab es nämlich so einige Smart-Masks, beispielsweise das MaskFone, das eine Atemmaske um eine Telefonfunktion erweitern.

Das Problem: In der Maske sammelte sich Feuchtigkeit und dadurch kam kaum Luft bei mir an. Dieses Problem hatte ich während des Testzeitraums häufiger, auf Rückfrage versicherte mir AirPop allerdings, dass diese Probleme nicht bekannt seien, wahrscheinlich aber an der geringen Außentemperatur liegen. Als Lösung soll ich versuchen, durch die Nase auszuatmen – also das genaue Gegenteil, das man beim Laufen üblicherweise lernt.

Die Kombination aus eingesetztem Filter und der Soft-Touch-Membran mit atmungsaktiven Poren ist sowohl für das Einatmen als auch fürs Ausatmen zuständig. Das leichte Abheben, das Ihr vielleicht von N95-Masken kennt, gibt es hier also nicht. Stattdessen soll die Luft so weit entweichen, dass im Hohlraum zwischen Lippen und Masken ein kleines Luftkissen entsteht. Durch dieses Aerodome-Design, für das das Unternehmen einen "Airknit" getauften Fertigungsprozess erfunden hat, kann AirPop vermeiden, dass Träger ausgeatmetes CO2 wieder einatmen.

Die Halo-App und auch Chris Hosmer haben mir am Anfang des Testzeitraums empfohlen, dass ich die AirPop Active+ Halo zum Joggen trage. Denn die Maske schützt Euch nicht nur gegen Viren und Gewürm, sondern auch gegen Feinstaub (dazu unten mehr). Wenn man wie ich also oft an vierspurigen Straßen entlangjoggt, könnte eine Maske gegen Feinstaub durchaus gesund sein.

Filtrierung und die Luftqualität in Deutschland

Ein wenig habe ich schon über den Filter gesprochen, aber lasst mich noch kurz auf die Filtrierung eingehen. Die Effizienz der austauschbaren Filter gibt AirPop mit 99% für PM2.5 an. Feinstaub also, der einen aerodynamischen Durchmesser von unter 2,5μm hat. Hierzu zählen laut Herstellerangaben auch Allergene, Aerosole und Mikroben.

Neben dem offensichtlichen Einsatz als Schutz gegen Viren beim Einkaufen schützen die Filter also auch gegen Feinstaub in der Großstadt oder gegen Pollen, wenn Ihr allergisch auf den Sommer reagiert. Gegenüber NTV äußerte Karl Christian Bergmann von der Berliner Charité, dass "normale" Atemmasken gegen Pollen und Feinstaub nur eine psychologische Wirkung hätten.

Mit der AirPop Active+ fügt Ihr dieser psychologischen Wirkung eine echte Schutzwirkung entgegen, da selbst "gefährlicher Feinstaub" mit einer Größe zwischen 2,5 und 10 Mikrometern herausgefiltert wird. Die Schutzfunktion der AirPop-Maske ist also sehr gut! Allerdings ist die Feinstaubbelastung in Deutschland nicht ganz vergleichbar mit der in China.

Luftqualität: Brauche ich in Berlin eine Atemmaske?

Chinas Hauptstadt Peking erreicht laut der Seite Aqicn.org einen Luftqualitätsindex von 201, was als sehr ungesund gilt. Die Belastung für PM2.5 Feinstaub liegt am 26. März mit einem Höchstwert von 251 sehr weit über der für Deutschland festgelegten Grenze von 50 μg/m².

In Berlin, also Deutschlands größter Hauptstadt, wird dieser kritische Wert von 50 μg/m² noch recht selten überstiegen. Die Daten lassen sich von der Homepage des Berliner Luftgütemessnetz entnehmen. Hierbei handelt es sich natürlich um Werte, die ganze Stadtteile beschreiben. Wer mit dem Fahrrad auf der Straße im Großstadtverkehr fährt, wird womöglich einer höheren Belastung ausgesetzt, wenn er hinter einem LKW hinterherfährt.

Die Daten für Luftqualität zieht die AirPop-App aus dem Netz! / © NextPit

Laut dem Umweltbundesamt ging die Entwicklung der Feinstaub-Emissionen seit dem Jahr 1995 aber stetig zurück. Das liegt unter anderem an Änderungen in der Energiegewinnung und an effektiveren Filtern in Fahrzeugen. Darüber, ob man in Deutschland eine Maske tragen muss, möchte ich zwar keine definitive Aussage machen, die Feinstaubbelastung ist jedoch hierzulande noch deutlich geringer, als in China.

Allergie-Experte Bergmann, Ihr kennt ihn bereits aus dem NTV-Bericht, empfiehlt das Tragen von Masken "in dicker Luft mit stark erhöhten Feinstaubwerten vor allem für Kinder, Schwangere und Menschen, die bereits Atemwegsprobleme haben". Wollt Ihr in solchen Fällen die AirPop-Maske nutzen, sprecht das ganze am Besten trotzdem kurz mit dem Arzt ab!