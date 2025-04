Schnäppchenjäger aufgepasst: Aldi lockt in dieser Woche mit einem Angebot, das auf den ersten Blick fast zu gut klingt, um wahr zu sein. Im aktuellen Prospekt wird ein sogenanntes „Tiefpreis-Highlight“ beworben – ein komplettes Balkonkraftwerk für unter 200 Euro. Doch was steckt hinter dem Angebot? Nextpit verrät es Euch.

Was erstmal nach einem echten Glücksgriff aussieht, verdient einen genaueren Blick. Denn nicht immer steckt hinter einem attraktiven Preis auch ein wirklich empfehlenswertes Produkt. Wir haben uns das Angebot für Euch genauer angeschaut und zeigen, worauf Ihr achten solltet.

Affiliate Angebot MAGINON SOLOVOLTAIK Plug & Play Balkonkraftwerk

Top Deal oder miese Nummer?

Über den Online-Shop von Aldi lassen sich regelmäßig clevere Technik-Deals abgreifen – weit über das hinaus, was Ihr im klassischen Discounter-Regal findet. Besonders bei Elektronik und Non-Food-Artikeln lohnt es sich, hier mal reinzuklicken. Dieses Mal allerdings hat uns das beworbene Balkonkraftwerk stutzen lassen – denn bei aller Ersparnis scheint hier nicht alles auf dem neuesten Stand zu sein.

Das Angebot dreht sich um ein Plug-and-Play-Solarkraftwerk der Marke „Maginon Solovoltaik“. Es besteht aus zwei Solarpanels mit jeweils 175 Watt sowie einem Wechselrichter mit 600 Watt Einspeiseleistung – und wird für gerade mal 199 Euro angeboten. Der vermeintliche Vergleichspreis liegt bei 499 Euro, das macht einen Preisnachlass von stolzen 60 Prozent. Klingt erst mal wie ein richtiger Coup – doch wer sich ein wenig mit dem Thema Photovoltaik auskennt, erkennt schnell: Diese Technik ist nicht mehr ganz zeitgemäß.

Im Jahr 2025 wirken zwei 175-Watt-Module doch arg schwach. Moderne Balkonkraftwerke bringen es locker auf 800 bis 900 Watt, manche sogar deutlich darüber – und das für kaum mehr Geld. So bekommt Ihr zum Beispiel bei Amazon für nur 40 Euro mehr ein deutlich stärkeres System* der Marke Pianeta. Hier sorgen bifaziale Module – die also auch rückseitig Sonnenlicht verwerten – für eine kombinierte Spitzenleistung von bis zu 1.130 Watt, während der beigelegte Wechselrichter mit 800 Watt Einspeisung klar zukunftsfähig aufgestellt ist.

Noch eine Schippe drauf legt das Angebot von Solakon*: Für knapp 300 Euro (nach Aktivierung eines Gutscheins) erhaltet Ihr hier ein voll ausgestattetes Set mit hochwertigen Komponenten etablierter Marken wie JW (Solarmodule) und Growatt (Wechselrichter). Auch hier wird mit bifazialen Panels gearbeitet, und die Leistung liegt bei über 1.000 Watt – alles natürlich inklusive 800W-Wechselrichter. Kein Wunder, dass Solakon bei Amazon zu den meistverkauften Marken im Bereich Balkonkraftwerke gehört.

Für wen lohnt sich das Aldi-Angebot trotzdem?

Trotzdem hat auch das Aldi-Angebot seine Daseinsberechtigung. Der entscheidende Punkt, den der Discounter im Prospekt allerdings nicht explizit nennt: Die besonders kompakte Größe der Module. Mit Abmessungen von gerade einmal 116 × 77 Zentimetern richtet sich das Set gezielt an Nutzer mit sehr wenig Platz – etwa auf einem Mini-Balkon oder in Wohnungen mit eingeschränkten Montagemöglichkeiten. In solchen Fällen kann das Maginon-Kraftwerk tatsächlich die passende Wahl sein, selbst wenn die Leistung im Vergleich gering ist.

Zusätzlich liefert Aldi ein praktisches Balkon-Montageset direkt mit – ein Extra, das bei vielen anderen Billig-Angeboten im Netz oft fehlt und separat angeschafft werden muss. Wer also gezielt nach einer platzsparenden Lösung sucht und sich über den begrenzten Ertrag im Klaren ist, bekommt hier ein einfaches, aber funktionierendes Einstiegsmodell.

Fazit: Der Preis von unter 200 Euro ist in dieser Größe sicher attraktiv, aber nicht zwangsläufig die beste Wahl für alle. Wer mehr Platz zur Verfügung hat und den maximalen Ertrag aus seiner Mini-Solaranlage holen will, fährt mit etwas teureren, aber leistungsstärkeren Alternativen definitiv besser. Achtet beim Kauf also nicht nur auf den Preis – sondern auch auf die Leistung, die Ihr für Euer Geld bekommt.

