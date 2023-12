Amazon Echo Dot (5. Gen) mit Philips-Hue-Stehleuchte super günstig

Kaum zu glauben, aber in knapp zwei Wochen ist bereits Weihnachten. Der Kaufrausch nimmt wieder zu und die verspäteten Geschenk-Käufe werden zur Gewohnheit in der Gesellschaft. Um das zu verhindern, haben wir für Euch einen Spitzen-Deal herausgefischt. Bei Cyberport könnt Ihr Euch den Amazon Echo Dot der fünften Generation zusammen mit der Philips Hue Gradient Signe Stehleuchte für 219,99 Euro sichern. Im nextpit-Deal-Check klären wir, ob das Angebot was taugt.