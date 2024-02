Amazon Echo Dot 5 im Test: Aller Anfang ist rund!

Der Amazon Echo Dot der 5. Generation (2022) ist aktuell der preiswerteste Einstieg in die Welt der Smart Speaker mit Alexa-Sprachsteuerung. Die kleine Sound-Kugel mit Ihrem markanten blauen LED-Leuchtring ist dabei immer mal wieder im Angebot. Die nextpit-Redaktion hat den Echo Dot (5. Gen.) nun für Euch getestet und beantwortet die Frage, was der Klangzwerg zu leisten vermag.

Zusammenfassung Kaufen Amazon Echo Dot (5. Gen) 2022 Pro Guter Sound für seine Größe

Jetzt mit Gestensteuerung

Immer wieder im Angebot

Mit und ohne LED-Uhr

Klein & Kompakt

Alexa Contra Audio-Klinkenbuchse wurde eingespart

Limitierte max. Lautstärke

Keine Hub-Funktion Amazon Echo Dot (5. Gen) 2022: Alle Angebote

Design & Setup Den Amazon Echo Dot gibt es nun bereits in der fünften Generation. Seit der vierten Generation ist er von dem flachen Gehäuse-Design, zu einer Kugel mutiert, was dem nach vorn abstrahlenden Sound deutlich zugutekommt. Mit den Maßen von 100 x 100 x 89 mm und einem Gewicht von 340 g ist er zu seinem Vorgänger gegenüber nahezu identisch geblieben. Doch es gibt sie, die Unterschiede. Gefällt mir: Klein, rund und schick

Kinderleichte Ersteinrichtung Gefällt mir nicht: keine Audio-Klinkenbuchse mehr Den Amazon Dot gibt es nun in der 5. Generation und hat auch optisch schon so einige Wandlungen vollzogen. / © nextpit Der in meinen Augen als Nachteil zu sehende Gegensatz macht sich direkt auf der Rückseite bemerkbar: Der Onlinehändler hat dem Echo Dot seinen einzigen Anschluss beraubt. Gab es in der vierten Generation noch eine 3,5 mm große analoge Audio-Klinkenbuchse neben dem Netzanschluss, so müsst Ihr in der 5. Generation ohne diesen auskommen. Es gibt auch keine Alternative in Form eines USB- oder anderen Anschlusses. Es gibt auf der Rückseite lediglich den Anschluss für das mitgelieferte Netzteil. / © nextpit Neben dem unteren mehrfarbigen LED-Leuchtring gibt es auf auf der Oberseite vier Tasten zur Regulierung der Lautstärke und Aktivierung, beziehungsweise Deaktivierung des Mikrofons. Weiterhin kann der aktuellste Echo Dot durch Tippen auf das Gehäuse die Musik pausieren, Anrufe beenden oder den Wecker in den Schlummer-Modus versetzen. Die restlichen Unterschiede machen sich in nicht sichtbaren Dingen, wie beispielsweise einem größeren Lautsprecher, bemerkbar. Doch dazu später mehr. Der Amazon Echo Dot nimmt auf Wunsch via 2,4- oder 5-GHz-WLAN (802.11 a/b/g/n/ac) und Bluetooth (A2DP & AVRCP) die Verbindung zur Außenwelt auf. Habt Ihr Euer WLAN-Passwort und die Amazon-Konto-Daten parat, ist die Ersteinrichtung binnen 5 Minuten erledigt und kinderleicht.

Bedienung und Unterhaltung Der kleinste Echo von Amazon zeichnet sich wie seine Kollegen der Echo-Familie durch die identischen Alexa-Sprachsteuerungs- und Lautsprecher-Funktionen aus – nur eben ohne ein Display. Das schränkt die Bedienung natürlich stark ein. Auf der anderen Seite war die Echo-Display-Nutzung von jeher eher unbefriedigend. Gefällt mir: Amazon Kids

Reagiert schnell

Alexa Sprachsteuerung

Klingt gar nicht so schlecht

Macht genau das, was man von ihm erwartet Gefällt mir nicht: Wenig Bass

Kein Display

Keine Kamera Groß ist die Echo-Kugel wahrlich nicht. / © nextpit Machen wir uns nichts vor: Der Amazon Echo Dot (2022) ist der kleinste Amazon-Lautsprecher der Echo-Familie. Demzufolge bietet er auch nicht den gleichen Leistungsumfang wie die deutlich größeren Geräte, wie beispielsweise der Amazon Echo Show 8 (Test). Es gibt kein Display und infolgedessen auch keine Kamera für ein Drop-in. Damit braucht Ihr Euch auch keine Sorgen machen, dass die Kleinsten Netflix-Filme oder YouTube-Videos konsumieren. Lediglich ein Podcast, wie der von Casi oder aber die Musik-Beschallung von Apple Music, Spotify, Deezer oder Amazon Music sind möglich. Und das funktioniert nicht nur mit einem zweiten kompatiblen Echo in Stereo, sondern auch Multiroom, was eine gleichzeitige Beschallung aller Zimmer bedeutet. Und auch wenn der Lautsprecher von 41 auf 44 mm Durchmesser angewachsen ist, werden die Unterschiede nur bei einer direkten Gegenüberstellung deutlich. Da war der Kontrast zu der flachen Bauweise, gegenüber einer Kugel deutlich größer. Als Getto-Blaster oder Party-Soundmaschine ist der Echo Dot trotz seiner knapp maximalen 90 dB also nicht zu gebrauchen. Dafür mangelt es ihm einfach an Bass. Doch auch da gibt es ja mit dem Echo Sub (Test) leistungsstarke Tiefen-Unterstützung. Auf der Oberseite gibt es 4 Tasten – der Echo Dot der 5. Generation regiert aber auch auf das Tippen auf den "Kopf"! / © nextpit Auch die Option einer Steuerzentrale für euer Smart Home fällt zumindest haptisch als auch optisch weg. Gut, ob das jetzt wirklich als Nachteil bewertet werden muss, sei mal dahin gestellt. Fakt bleibt, es schränkt den Funktionsumfang des Echo Dot immens ein, darüber muss man sich beim Kauf bewusst sein. Was geht – und das dank neuem Prozessor auch recht flott – die Kommunikation mit Alexa, welche in Zeiten der Gleichberechtigung nicht nur auf Aktivierungswörter wie "Computer" (willkommen auf der Enterprise) reagiert, sondern auch mit männlicher Stimme antworten kann. Ab sofort unverzichtbar: Die besten Alexa-Sprachbefehle! Unterschlagen möchte ich Euch nicht die neue Funktion "Amazon Kids". Steht also der Dot beispielsweise im Kinderzimmer, so könnt Ihr via Amazon-App kindgerechte Einschränkungen vornehmen.

Sensoren und Connectivity Der Amazon Echo Dot verbindet sich auch in der 5. Generation mit Eurem WLAN im 2,4- und 5-GHz-Netz. Zusätzlich steht Euch auch die Verbindung via Bluetooth zur Verfügung, was gerade im Einsatz als typischen BT-Lautsprecher den Dot sehr universell einsetzen lässt. Das 2022er-Modell bietet auch die Konnektivität mit Matter-, Thread und Zigbee-fähigen Geräten. Gefällt mir: Matter, Thread und Matter kompatibel

Temperaturabhängige Routinen Gefällt mir nicht: Nicht als Schaltzentrale zu gebrauchen Viele, der neuen Sensoren sieht man dem Echo Dot (2022) von außen gar nicht an! / © nextpit Der Echo Dot ist jedoch weder als Thread-Border-Router noch Matter-Hub einsetzbar. Dafür hat der Konzern beispielsweise erst diese Woche den von uns bereits getesteten Amazon Echo Hub vorgestellt. Dennoch arbeitet er mit den genannten Standards unproblematisch zusammen, sodass Ihr alle Euren kompatiblen Geräte, wie Lampen, Steckdosen, Thermostaten und anderen Geräten via Sprache steuern könnt. Weiterlesen: Vier Gründe, warum Matter scheitert ... Apropos Thermostaten: Der Amazon Echo Dot (2022) hat einen Näherungs- und Temperatur-Sensor verbaut. Während also Temperatur-abhängige Alexa-Routinen so Eure Tado-Heizkörperventile komplett selbstständig steuern können, soll dank Ultraschall-Technologie der Echo Dot erkennen, ob sich eine Person ihm nähert. Auch hier ließen sich zeitbasierte Routinen, wie Licht an oder aus, zum Einsatz bringen. Funktionierte aber in unserem Test nicht so zuverlässig. Der Vollständigkeit halber erwähne ich noch den verbauten Beschleunigungssensor, der wie im Kapitel Tippgesten verarbeitet. Diese Funktion lässt sich aber ebenfalls via Alexa-App ausschalten. Viele Einstellungen lassen sich nur über die kostenlose Alexa-App vornehmen. / © nextpit