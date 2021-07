Amazon führt Smart-Home-Protokoll Matter ein, Alexa wird ein Mann

Im Rahmen des "Alexa Live 2021"-Events für Entwickler, Gerätehersteller und Co. hat Amazon einige Neuentwicklungen aus den Bereichen Ambient Computing und Sprachtechnologie vorgestellt. Einige der angekündigten Änderungen werden von Amazon zunächst nur in den USA eingeführt - aber das kennt man ja bereits. Die Veröffentlichung für deutschsprachige Nutzer dürfte aber nicht in allzu weiter Ferne liegen.