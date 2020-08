Amazon will noch mehr Daten: Fitnessarmband Halo scannt den ganzen Körper

Dieser greift auch innerhalb der zugehörigen App und erstellt ein 3D-Abbild des Trägers. Dazu müssen Nutzer des Fitnesstrackers eng anliegende Kleidung tragen und mit dem Smartphone Fotos von sich machen. Innerhalb der App entsteht so ein realistisches Abbild des Körpers samt Körperfettangabe. So sollen Fitnessfortschritte oder Diäterfolge dokumentiert werden können.

Amazon hat sich vorab der Veröffentlichung wohl Gedanken gemacht, wie Datenschützer aus die neue Tracking-Fessel reagieren würden. So habe Amazon einige Hebel in Bewegung gesetzt, den Datenschutz bei Halo zu verbessern. Nutzerdaten werden laut Amazon etwa nicht auf Servern, sondern lokal auf dem Smartphone gesichert. Die Sprachdaten zur Analyse der Stimmung werden laut Hersteller nach der Analyse gelöscht und nicht an Amazon weitergegeben. Gleiches gilt für die Bilder des Körpers und das 3D-Modell. Zudem verspricht Amazon, dass das in das Armband integrierte Mikrofon ausgeschaltet werden kann.

Amazons Fitnessarmband ist zunächst nur in den USA erhältlich. Nach einer Einführungsphase wird der aktuelle Preis von rund 65 Dollar auf 100 Dollar angehoben. Zudem bietet Amazon für die Analyse von Sprachdaten und anderen KI-Funktionen ein Abo-Modell an, das 3,99 Euro im Monat kosten soll. Ohne abgeschlossenes Abo lässt sich Halo als Fitnesstracker nutzen, wertet Schlaf, Schritte und Körpertemperatur aus. Ob Amazon Halo nach Deutschland kommt, ist bisher noch unklar.