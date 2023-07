Prime Day: Dreame L10s Ultra mit falschem Rabatt?!

Seid Ihr auf der Suche nach einem Premium-Sauger, aber habt keine Lust einen Kredit dafür aufzunehmen? Dann kommt der aktuelle Prime Day wie gerufen, denn hier könnt Ihr Euch den Dreame L10s Ultra gerade zum Spitzenpreis von gerade einmal 799 Euro sichern. Ob der Preis sich lohnt und was Ihr erwarten könnt, in unserem Deal-Check.

Habt Ihr es satt, bei 36 Grad im Schatten die Wohnung saugen zu müssen? Dann ist ein Saugroboter der perfekte Helfer. Gerade bekommt Ihr das Premium-Modell, den Dreame L10s Ultra, zum Spitzenpreis von gerade einmal 799 Euro bei Amazon. Dabei gibt der Händler eine Ersparnis von 33 Prozent an.

Affiliate Angebot Dreame L10s Ultra 5.300-Pa-Saugleistung | Automatische Staubentleerung und Wischpad-Reinigung | 3D-Hinderniserkennung | Bis zu 210 Minuten Akkulaufzeit Zur Geräte-Datenbank

Leider ist diese Ersparnis nicht ganz korrekt. Denn Amazon rechnet hier mit der UVP, wodurch der Rabatt deutlich höher ausfällt. Ein kurzer Preischeck mit Keepa zeigt, dass der Saugroboter in den letzten 30 Tagen bereits für 989 Euro zu Haben war. Dementsprechend spart Ihr hier zwar immer noch ordentlich, allerdings sind es "nur" knapp 20 Prozent. Übrigens geht mein Kollege Antoine in seinem Artikel der Frage nach, warum Amazon und andere die Preise überhaupt erst so aufblähen.

Darum lohnt sich der Dreame-Deal trotzdem noch

Auch wenn Amazon hier zu einem altbekannten Trick greift, lohnt sich das Angebot noch immer. Ein Preisvergleich mit anderen Händlern im Netz zeigt zwar, dass Cyberport den Sauger ebenfalls zu diesem Preis anbietet, allerdings müsst Ihr danach bereits mit mindestens 875,30 Euro rechnen. Wollt Ihr einen vollautomatischen Saugroboter, mit satter Saugleistung, ausgezeichneter Wischleistung und gut funktionierendem Mapping, ist das Angebot nach wie vor absolute Spitze.

Der Dreame L10s Ultra sorgt für blitzeblanke Böden. / © NextPit

Zusätzlich verarbeitet Amazon selbst die Bestellungen, wodurch Ihr Euch keine Sorgen um den Versand machen müsst und bereits in wenigen Tagen mit dem Saugroboter durchstarten könnt. Wollt Ihr noch mehr zum Putzteufel erfahren, lege ich Euch den Test zum Dreame L10s Ultra von meinem Kollegen Stefan ans Herz.

Was haltet Ihr von dem Prime-Day-Deal? Ist das Angebot interessant für Euch oder seht Ihr Euch hier eher nach Alternativen ohne aufgeblähte Preise um? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.