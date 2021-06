Amazon Prime Day findet am 21. und 22. Juni statt

Am 21. und 22. Juni ist es wieder soweit: Amazon ruft auf zum Prime Day und kündigt für die beiden Tage mehr als zwei Millionen Angebote weltweit an. Wir fassen alles Wichtige zusammen, was es dazu zu wissen gibt.

Der Prime Day 2021 findet am 21. und 22.06. statt

Prime-Mitglieder, die zwischen dem 07. und 20. Juni für mindestens 10 Euro bei kleinen und mittleren Unternehmen bei Amazon.de einkaufen, erhalten 10 Euro Guthaben für den Prime Day

Ab sofort erwarten Prime-Mitglieder hunderttausende Angebote und können, wenn sie Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, den Service vier Monate lang gratis nutzen.