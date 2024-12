KI ist oft hilfreich, aber ihre Integration in zahlreiche Funktionen kann manchmal auch nervig sein – vor allem, wenn Ihr diese Funktionen nicht regelmäßig nutzt. Google scheint daran zu arbeiten, uns eine bessere Kontrolle darüber zu geben, welche KI-Funktionen auf unseren Android-Geräten erscheinen, angefangen bei den Tastaturen in Android 16 .

Google veröffentlichte vor kurzem die zweite Entwicklervorschau (DP2) von Android 16, in der auf Systemebene Verbesserungen wie eine verbesserte Haptik, die Unterstützung von cloudbasierter Fotoauswahl und eine stabilere Handhabung der Bildwiederholrate vorgestellt werden. In dem Update versteckt sich jedoch auch eine neue API für Schreibwerkzeuge.

Android 16 Writing Tools: Das ist neu

Laut der aufgedeckten Dokumentation (via Android Authority) ermöglicht diese API Apps, KI-gestützte Schreibwerkzeuge wie Texterstellung und Korrekturlesen auf der Tastatur zu deaktivieren, wenn Ihr sensible Informationen wie Passwörter oder Kreditkartennummern in Textfelder eingebt.

Diese Funktion verbessert die Genauigkeit, mit der Tastaturen mit verschiedenen Eingabefeldern in Apps interagieren. Noch wichtiger ist, dass die Nutzer:innen mehr Kontrolle darüber erhalten, welche KI-Funktionen auf ihren Tastaturen aktiviert sind. Aus Sicht des Datenschutzes und der Sicherheit könnte dies dazu beitragen, dass KI-gestützte Tools nicht auf sensible Daten zugreifen, die wir in die Felder eingeben.

Das Gboard von Google passt sein Layout bereits an die Art des Eingabefeldes an, das verwendet wird. Die neue Writing Tools API würde diese Funktion jedoch auf benutzerdefinierte Tastaturen und Tastaturen von Drittanbietern ausdehnen, sodass die Funktion universeller verfügbar wäre.

Details zu anderen möglichen Funktionen der Writing Tools API sind noch nicht bekannt. Google dürfte in zukünftigen Developer Previews oder kommenden Beta-Versionen von Android 16 mehr verraten.

Zusätzlich zu der neuen API enthält Android 16 DP2 erweiterte haptische APIs, die eine präzise Einstellung der Vibrationsamplitude und -frequenz ermöglichen. Außerdem gibt es eine neue Sperrbildschirm-Verknüpfung, die Ihr anpassen können, um schnell eine Notizen-App zu starten. Eine vollständige Liste der Funktionen und Updates in Android 16 findet Ihr in unserem Android-16-Hub.

Welche anderen Funktionen würdet Ihr gerne in Android 16 sehen? Und vermisst Ihr weitere Sicherheits- und Datenschutz-Features?