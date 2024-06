Im Anschluss an die neueste Beta von Android 15 kündigte Google neue Funktionen an, die mit dem "Pixel Feature Drop" für Mai kommen. Einige Verbesserungen sind bereits auf den berechtigten Geräten verfügbar, darunter die neue Bearbeitungsfunktion für gesendete Nachrichten, während andere in den kommenden Monaten auf unseren Geräten ankommen werden.