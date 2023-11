Anker Solarbank E1600 im Test: Speicher für nicht alle Balkonkraftwerke

Die Anker Solix Solarbank E1600 ist ein Balkonkraftwerk-Speicher zum Nachrüsten, der laut Hersteller in fünf Minuten installiert ist und 2.670 Euro Stromkosten spart, was wir zumindest teilweise bestätigen können. Im nextpit-Test der Anker Solix Solarbank fällt allerdings ein Aspekt auf, wieso sich der Speicher nicht für alle Balkonkraftwerke gleichermaßen eignet.

Prinzip, Setup und Einrichtung

Das Prinzip der Anker Solix Solarbank E1600 ist einfach: Ihr trennt bei Eurem Balkonkraftwerk die PV-Module vom Wechselrichter und steckt hier den Speicher dazwischen, der rechts und links mit MC4-Anschlüssen ausgestattet ist. Anschließend stellt Ihr in der App ein, wie viel Solarenergie die Solarbank in den Haushalt durchlassen und wie viel sie speichern soll. Liefern die PV-Module keinen Strom mehr, dann speist der Speicher die zuvor eingelagerte Energie über den Wechselrichter in den Haushalt ein.

Gefällt:

IP65-zertifiziertes Gehäuse

Extrem einfache Installation

Parallelbetrieb von zwei Solarbanks möglich

Gefällt nicht:

Keine integrierte Heizung

Die Solix Solarbank macht bereits beim Auspacken Spaß. Die Verpackung mit dem schweren Schaumstoff wirkt hochwertig und passt zu der monolithischen Metallkiste, in der Anker die Akkus versteckt. Rechts und links am Gehäuse sind zwei große Aussparungen ins Material gefräst, die jeweils einen praktischen Handgriff bilden. Außerdem sitzen vor Regen geschützt rechts eines und links zwei Paare von MC4-Steckern zum Anschließen der PV-Module und des Wechselrichters.

Links an der Anker Solix Solarbank E1600 findet Ihr zweimal zwei MC4-Anschlüsse für den Anschluss von zwei PV-Modulen. / © nextpit

Das nach IP65 gegen Wasser und Staub geschützte Gehäuse könnt Ihr getrost auf dem Balkon oder auf der Terrasse stehen lassen. Nur Überschwemmungen solltet Ihr ausschließen, sagen der Hersteller in seiner Anleitung und der gesunde Menschenverstand. Eine integrierte Heizung hat die Solarbank allerdings nicht. Im Winter könnt Ihr den Akku zwar bis -20 °C entladen, ein Laden der notorisch kälteempfindlichen LiFePO4-Akkus ist aber unterhalb des Gefrierpunkts nicht mehr möglich. Wie sich die Solarbank unterhalb von 0 °C verhält, konnten wir leider (oder zum Glück) noch nicht testen.

Weiter geht's mit der Installation: Im Lieferumfang sind zwei kleine Werkzeuge enthalten, mit denen Ihr die MC4-Steckverbindungen an Eurem Wechselrichter lösen könnt. Das solltet Ihr sicherheitshalber immer Abends oder Morgens machen, wenn die PV-Module wenig oder keine Leistung liefern – oder Ihr deckt die Solarpanele mit einer Decke o. ä. ab.

Rechts an der Solix Solarbank E1600 schließt Ihr den Wechselrichter an. Im Lieferumfang sind zwei Weichen enthalten, um bei Bedarf auch Wechselrichter mit zweimal zwei MC4-Steckern anzuschließen. / © nextpit

Habt Ihr die Stecker auseinandergepult, steckt Ihr die Leitungen von den PV-Modulen links in das MC4-Anschlusspaar der Solarbank. Auf der rechten Seite befindet sich ein MC4-Port-Paar zum Anschluss Eures Wechselrichters. Im Lieferumfang sind hier zwei Weichen enthalten, sodass Ihr zwei MC4-Paare habt, die Ihr in die beiden Eingänge Eures Wechselrichters einsteckt. Auf eine alternative Verbindungsmöglichkeit kommen wir zum Ende dieses Abschnitts noch.

Nachdem alles erfolgreich verkabelt ist, braucht Ihr nur noch die Anker-App aus dem Google Play Store oder Apple App Store und schaltet die Solarbank ein. Anschließend leitet Euch die App durch den Installationsvorgang, der innerhalb von einer Minute abgeschlossen ist und wenige Einstellungsmöglichkeiten bietet.

Die Anker Solix Solarbank E1600 hat auf der Vorderseite gerade einmal zwei Buttons und fünf LEDs – mehr braucht's auch nicht. / © nextpit

Entweder könnt Ihr diese beiden MC4-Paare nun in die beiden Eingänge Eures Wechselrichters stecken – oder Ihr steckt die Solarbank an nur einen Wechselrichter-Eingang an und drosselt in der App die Leistung entsprechend. An den zweiten Eingang Eures 600- oder 800-W-Wechselrichters könnt Ihr dann ein weiteres PV-Modul hängen – oder eine zweite Solarbank.

An den beiden Solarbanken hängen dann legal maximal vier PV-Module, was mit etwa 1.600 bis 1.800 Wp und 3.200 kWh Speicher schon ein recht eindrucksvolles Setup ist. Allerdings braucht Ihr dann einen etwa acht Meter langen Balkon – oder entsprechend Freifläche auf der Garage oder im Garten. Allerdings löst dieses Doppel-Setup auch ein Problem, auf das wir gleich noch kommen.