Apple muss iOS 18 und iPadOS 18 erst noch auf der WWDC 2024 ankündigen, aber es gibt schon jetzt eine Vorschau auf einige neue Funktionen für Barrierefreiheit, die höchstwahrscheinlich in diesen großen Updates enthalten sein werden. Zu den neuen Tools gehören eine Eye-Tracking-Funktion und andere Funktionen, die noch in diesem Jahr auf iPhones und iPads erscheinen werden.

Eye-tracking für iPhones und iPads

Apple orientiert sich an der Eye-Tracking-Technologie, die in der Vision Pro verwendet wird, und fügt sie den iPhones und iPads hinzu. Die Funktion, die auf der Frontkamera basiert, ermöglicht es dem Nutzer, ein iPhone oder iPad zu steuern, indem er einfach auf einen bestimmten Bereich auf einer Seite oder in einer App schaut.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass kein zusätzliches Hardware-Zubehör erforderlich ist, um die Funktion Eye-Tracking auf diesen Geräten zu aktivieren. Die Funktion muss jedoch schnell eingerichtet und kalibriert werden und basiert auf dem maschinellen Lernen auf dem Gerät. Das Unternehmen wies außerdem darauf hin, dass die Eye-Tracking-Funktion iOS- und iPad-Apps unterstützt.

Apples Eye-Tracking-Funktion für iPhone und iPad nutzt maschinelles Lernen. / © Apple

Diese Funktion ist eigentlich nicht neu: Einige bekannte Hersteller wie Samsung und LG haben ihre Smartphones bereits mit Eye-Tracking-Technologien ausgestattet, die allerdings auf bestimmte Apps wie Browsing und Videowiedergabe beschränkt sind,

Zuhören über Vibrationen

Eine weitere barrierefreie Funktion ist "Music Haptics", die Menschen mit Hörbehinderungen helfen soll. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erzeugt der Vibrationsmotor des iPhones unterschiedliche Vibrationen und Klopfgeräusche, die sich nach der Melodie eines Liedes oder des gerade gespielten Titels richten.

"Music Haptics" ist mit Apple Music kompatibel und unterstützt Millionen von Liedern in der App, aber Apple plant, noch in diesem Jahr eine API zu veröffentlichen, damit Entwickler die Funktion für Drittanbieter-Apps nutzen können.

Keine Reisekrankheit mehr?

Wenn Ihr ein Smartphone oder Tablet benutzt, während Ihr pendelt oder in einem Fahrzeug unterwegs seid, könnten die neuen Vehicle Motion Cues eine große Hilfe sein, um Eure Reisekrankheit zu reduzieren.

Wie der Name schon sagt, unterstützt es Nutzer/innen in einem fahrenden Fahrzeug, indem es animierte Punkte erzeugt, die an den Rändern des iPhone- oder iPad-Bildschirms verstreut sind. Die Bewegung der Punkte entspricht der Richtung und den Bewegungen des Fahrzeugs, die von dem Gerät erkannt werden. Apple sagt, dass dadurch "sensorische Konflikte" reduziert werden, die bei Fahrgästen normalerweise zu Reisekrankheit führen.

Apples neue Zugänglichkeits-Funktion für iPhone und iPad fügt Vehicle Motion Cues hinzu, um Reisekrankheit zu verhindern / © Apple

Verbesserungen bei der Sprache

Mit den neuen Sprachverbesserungen in iOS 18 macht sich Apple die Macht der KI zunutze. Dazu gehören Vocal Shortcuts, mit denen Nutzer/innen benutzerdefinierte Äußerungen zuweisen können, um die Sprachsteuerung mit Siri zu verbessern, während das neue Listen for Atypical Speech auf maschinelles Lernen setzt, um solche Sprachmuster besser zu erkennen. Beide Funktionen wurden hauptsächlich für Nutzer/innen mit Sprachproblemen entwickelt, die durch Krankheiten wie Schlaganfall oder ALS verursacht werden.

Sprachsteuerung und Tonerkennung für CarPlay

Zwei der wichtigsten Zugänglichkeits-Funktionen von iPhones und iPads halten auch bei CarPlay Einzug. Die Sprachsteuerung ermöglicht es den Fahrern, Apps und Funktionen von CarPlay freihändig zu steuern, während die Geräuscherkennung visuelle Warnungen für Autohupen und Sirenen auf dem Display des Autos erzeugt.

Neben diesen Änderungen gibt es weitere wichtige Verbesserungen, die über Software-Updates hinzugefügt werden sollen, z. B. ein Lesemodus und die Unterstützung des Erkennungsmodus über die Aktionstaste für die Lupe. Außerdem gibt es ein neues virtuelles Trackpad, das zusammen mit der Assistive-Touch-Funktion eingeführt wird. Obendrein wird Vision Pro mit LiveCaption ausgestattet, das Dialoge und Transkriptionen für Audio-Apps und während FaceTime-Anrufen projiziert.

Es wird erwartet, dass viele dieser neuen Barrierefreiheits-Tools mit den Updates für iOS 18 und iPadOS 18 kommen werden, die im Herbst an kompatible iPhones und iPads ausgeliefert werden. Welche dieser Neuerungen gefällt Euch am besten und ist Eurer Meinung nach am wichtigsten?