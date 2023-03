Apple HomePod Pro oder HomePod Max: Lautsprecher mit riesigem Display geplant?

Apple könnte seine Präsenz in den Haushalten durch die Einführung weiterer intelligenter Lautsprecher ausbauen. Ein neuer Bericht spekuliert darauf, dass der iPhone-Hersteller einen HomePod der nächsten Generation mit einem "riesigen" Display vorstellen wird. Der smarte Lautsprecher – oder besser Lautsprecher-Display-Hybrid genannt – könnte in der ersten Hälfte des Jahres 2024 auf den Markt kommen und den Namen Apple HomePod Pro oder HomePod Max tragen.

Next Pit TV

2024 ein Apple HomePod Pro oder HomePod Max?

Obwohl der von NextPit getestete HomePod 2023 erst vor kurzem auf den Markt gekommen ist, könnte eine leistungsfähigere Version bereits in Arbeit sein. Der gern in Apple-Fragen zitierte Analyst und Leaker Ming-Chi Kuo hat seine Erkenntnisse über einen unangekündigten HomePod-Lautsprecher geteilt. Das Gerät soll über ein 7-Zoll-Display verfügen, was ein drastisches Upgrade gegenüber dem LED-Matrix-Panel des HomePod 2023 und des HomePod Mini (Test) wäre.

Lest doch auch mal: Apple HomePod Kaufberatung

Apple HomePod mit FaceTime-Funktion?

Die Funktionalität des Displays ist bislang noch unklar. Man kann aber davon ausgehen, dass es zur Ausgabe von Steuerelementen für den Medienplayer oder für die notwendigen Schaltflächen zur Einstellung von Parametern genutzt wird, die der Home App des iPhones und iPads entsprechen. Außerdem ist es möglich, dass das Bauteil schräg nach vorn gerichtet ist und bei FaceTime-Gesprächen als intelligentes Display dient, ähnlich dem Amazon Echo Show 10.

Das LED-Matrix-Panel des Apple HomePod Mini / © NextPit

Da das HomePod-Betriebssystem derzeit nicht in der Lage ist, solche Funktionen zu unterstützen, könnte Apple auch die Software aktualisieren oder eine neue Plattform vorstellen, die ein Display unterstützt. Es gibt frühere Gerüchte, dass Apple ein umfangreiches Smart Home-Betriebssystem namens homeOS entwickelt. Das könnte auch die Existenz der HomePod-Pro- oder Max-Variante untermauern.

Die gleiche Quelle behauptet ebenfalls, dass der Apple HomePod (2024) mit einem extra großen Bildschirm Anfang kommenden Jahres vorgestellt werden soll. Das bedeutet, dass dies bereits im Januar der Fall sein könnte, was dem Zeitplan für die Veröffentlichung des HomePod 2023 entspräche. Bei Apple kann sich das allerdings auch bis zum Frühjahr nächsten Jahres verschieben.

Affiliate Angebot Amazon Echo Show 10 (3rd. Gen) Zur Geräte-Datenbank

Was haltet Ihr von Apples HomePod mit einem "riesigen" Display? Würdet Ihr Euch einen solchen smarten Lautsprecher in Eure Wohnung aufstellen? Teilt es uns umgehend in dem unten eigens für Euch scharf gestellten Kommentarbereich mit.