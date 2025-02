Um sich ein iPad zuzulegen, muss man kein eingefleischter Apple-Fan sein, denn die Tablets sind einfach ziemlich praktisch. Ihr könnt sie für die Uni, die Arbeit, zum Skizzen machen oder zum Zeichnen hernehmen. Vor allem für letzteres benötigt Ihr allerdings noch einen Apple Pencil. Diese sind zugegebenermaßen nicht gerade günstig, doch das ändert sich jetzt. Denn MediaMarkt haut die Pencils zu echt guten Preisen raus.

MediaMarkt schmeißt Apple Pencils raus

Da wäre etwa der Apple Pencil der zweiten Generation*. Er funktioniert mit neueren iPad-Pro- und Air-Modellen. Er lädt magnetisch am iPad und unterstützt verschiedene Touch-Gesten. Das bedeutet, Ihr könnt zum Beispiel durch eine Berührung des Stifts zwischen zwei Werkzeugen (Stift und Radierer) wechseln. Außerdem reagiert er auf Druck und je stärker Ihr beim Schreiben aufdrückt, desto dicker wird auch die gezeichnete Linie. Statt 149 Euro (UVP) zahlt Ihr bei MediaMarkt hierfür jetzt 99 Euro*. Die neueste Variante, den Apple Pencil Pencil Pro*, der noch mit einigen weiteren Features wie einer Rotationserkennung und einem haptischen Feedback ausgestattet ist, gibt es beim Händler für 119 Euro. Er ist damit rund 20 Prozent günstiger.

Wer auf Touch-Gesten und magnetische Aufladung verzichten kann, ist mit dem Stift der ersten Generation* gut beraten. Dieser lädt per Lightning-Anschluss und findet durch sein rundes Design keinen direkten Halt am iPad. Er verfügt ebenfalls über eine Drucksensitivität. Statt 119 Euro (UVP) verlangt MediaMarkt für diese Variante lediglich 88 Euro.

Das günstigste Modell ist jedoch der USB-C-Pencil*. Er kommt ohne Drucksensitivität, Touch-Gesten oder kabelloses Laden daher, allerdings ist er magnetisch und bleibt am iPad hängen. Aufgeladen wird er per USB-C-Kabel. Kostenpunkt: statt 89 Euro jetzt noch 75 Euro. Alle drei Stifte haben eine niedrige Latenz gemeinsam, was eine präzise und genaue Eingabe ermöglicht. Außerdem sind alle mit einer Neigungssensitivität ausgestattet, die es Euch ermöglicht, Skizzen zu schattieren. MediaMarkt liefert Euch hier übrigens zusammen mit Amazon (Preisvergleich) immer den besten Preis, entscheidet also selbst, wo Ihr lieber einkauft.

Apple-Alternative für nur 12,99 Euro?

Wem die Original-Stifte trotz Rabatt noch zu teuer sind, sollte sich die folgende Alternative von Amazon einmal genauer ansehen. Der Stift der Marke Variglas ist in Weiß, Hellblau, Gelb, Rosa oder Schwarz erhältlich. Alle Stifte kommen mit drei Ersatzspitzen. Verwendbar ist der Stift mit allen iPads ab 2018.

Er hat eine Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden und sollte so selbst den längsten Arbeits- oder Unialltag mitmachen. Laut Hersteller ist er nach 15 Minuten bereits wieder komplett aufgeladen. Dafür findet Ihr ein passendes USB-C-Kabel im Lieferumfang, denn kontaktloses Aufladen ist hier nicht möglich. Auch dieses günstige Modell verfügt über eine Neigungs- und Drucksensitivität und eine geringe Latenz. Dank zwei integrierter Magnete hält der Stift ebenfalls am iPad und kann so leichter transportiert werden.

Wie oben erwähnt bekommt Ihr den Stift jetzt für 12,99 Euro, normalerweise kostet er 17,99 Euro, was im Vergleich mit den Original-Apple-Produkten immer noch günstig ist. Dieser Preis überzeugte wohl schon einige Menschen, denn insgesamt hat sich „Amazons Tipp“ im letzten Monat über 3.000 Mal verkauft. Rund 15.000 Bewertungen und eine Gesamtnote von 4.7/5 Sternen sprechen da wohl für sich. Bei dem aktuellen Preis ist er also durchaus einen Versuch wert und könnte eine günstige Alternative zum Original sein.

Wenn Ihr ohnehin überlegt habt, Euch einen Stift für Euer iPad zuzulegen, ist jetzt also der richtige Zeitpunkt gekommen. Ob Ihr dabei das Original von Apple oder die günstige Option wählt, bleibt natürlich Eure Entscheidung.

Für welchen Stift würdet Ihr Euch entscheiden? Das Original oder die günstige Alternative?