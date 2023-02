Apple Reality Pro: Das erste XR-Headset aus Cupertino verzögert sich

Apples XR-Headset verzögert sich erneut

Wie Bloomberg aus Apple-internen Quellen erfahren haben will, plant das Unternehmen, jetzt die Reality One oder Reality Pro auf seiner jährlichen Worldwide Developers Conference (WWDC) vorzustellen, die irgendwann im Juni dieses Jahres beginnen wird. Der Grund für die Verzögerung wurde zwar nicht klar genannt, aber Apple könnte die Veranstaltung als einen größeren Kanal sehen, um seinen Vorstoß in die Welt der erweiterten und virtuellen Realität zu präsentieren. Allerdings, war auch das der Grund, warum man davor einen separaten Event angekündigt hatte. So ganz glaubwürdig wirkt Bloomberg an dieser Stelle uns nicht.

Apple Reality One/Pro - Spezifikationen und Preise

Apples XR-Headset soll Premium-Spezifikationen wie ein 4K-Mikro-LED-Display auf jedem Auge und eine Audioübertragung mit niedriger Latenz bieten, wenn es mit den hauseigenen AirPods Pro 2 gekoppelt wird. Es heißt, dass das tragbare Head-Mounted-Display mit einer Reihe von fortschrittlichen Sensoren und Kameras ausgestattet sein wird, die den Einsatz von Handheld-Controllern überflüssig machen. Der leistungsstarke M2-Chip, der bekanntermaßen aktuell in den MacBook-Laptops zum Einsatz kommt, soll auch die Reality One/Pro antreiben.

Abgesehen von der neuen Hardware wird erwartet, dass der Gigant aus Cupertino sein xrOS-Ökosystem sowohl an Entwickler:innen als auch an den potenziellen Kunden vorstellen wird. Die Entwicklung von immersiven Spiel- und Videostreaming-Diensten ist das Hauptanliegen des Unternehmens und es gibt auch Hinweise auf realistische 3D-Videos und virtuelle Steuerung für Mac-Nutzer:innen.

Affiliate Angebot Meta Quest 2 Zur Geräte-Datenbank

Aufgrund der hohen Kosten für die notwendigen Komponenten plant Apple nicht, das Headset in großen Mengen auf den Markt zu bringen. Die Reality Pro könnte bis zu 3.000 US-Dollar kosten, also doppelt so viel wie das Meta Quest Pro. Doch als Pendant zur preiswerteren Meta Quest 2, welche im Herbst einen Nachfolger bekommen wird, hat Cupertino noch besagte Apple Reality One in petto. Ob beide Brillen gleichzeitig präsentiert werden, ist bislang unbekannt. Von der AR-Brille (Apple Glass), welche ebenfalls in paralleler Entwicklung ist, hören wir ebenfalls nichts.

Glaubt Ihr, dass Apple von 0 auf 100 auf dem Sektor Mixed Reality durchstarten kann? Oder wird es sich gegen Hersteller wie Meta (Oculus), Samsung, Lenovo, Pico und HTC Vive erst einmal behaupten müssen? In unserem Kommentarbereich könnt Ihr uns Eure Meinung sagen.