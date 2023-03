Apple verteilt das finale "iOS 16.4"-Update: Das sind die Neuerungen!

Was ist neu in iOS 16.4: Von Emojis bis 5G Standalone

Genau wie iOS 16 unterstützt die Version 16.4 die iPhone-8-Serie und spätere Modelle bis hin zu der Apple-iPhone-14-Serie. Die Verfügbarkeit der Funktionen variiert je nach Modell. iOS 16.4 bringt weiterhin Fehlerbehebungen und die neuesten Sicherheitspatches für die kompatiblen iPhones mit sich.

Die wichtigsten Neuerungen in iOS 16.4, die bereits in den vorherigen Beta-Versionen erwähnt wurden, sind die Web-App-Benachrichtigungen auf dem Startbildschirm und sage und schreibe 21 neue Emojis. Je nach Netzbetreiber kommt "5G Standalone" (Zugangsnetz und Kernnetz für 5G) in den USA und einigen wenigen Ländern zusätzlich zur 5G Unterstützung dazu.

Neue Emoji-Zeichen und Variationen auf iOS 16.4 / © Apple, Edit by NextPit

Im Rahmen der Barrierefreiheit wird VoiceOver in Maps und in der Wetter-App eingeführt. Ein neuer Schalter zur Verringerung des Stroboskop- und Taschenlampeneffekts ist für ausgewählte Player- und Streaming-Apps, einschließlich YouTube, nun verfügbar. Die Option "Voice Isolation" wird auch für Mobilfunkanrufe eingeführt, die bisher nur für "Face Time"-Anrufe verfügbar waren.

Doppelte Fotos können für iCloud-geteilte Alben in Fotos erkannt werden. Apple behebt auch das Problem, dass Kaufanfragen von Kinderkonten nicht auf dem iPhone oder iPad der Eltern erscheinen. Für Nutzer:innen des iPhone 14 (Test) und des iPhone 14 Pro (Test) optimiert Apple erneut die Sturzerkennung, um weitere Fehlmeldungen durch Hochgeschwindigkeitssportarten zu vermeiden.

Changelog:



● 21 neue Emoji, darunter Tiere, Handgesten und Objekte, sind jetzt in der Emoji-Tastatur verfügbar

● Benachrichtigungen für Web-Apps auf dem Startbildschirm hinzugefügt

● Die Sprachisolierung für Mobilfunkanrufe priorisiert Eure Stimme und blendet Umgebungsgeräusche um Euch herum aus

● Das Album "Duplikate" in Fotos erweitert die Unterstützung für die Erkennung von doppelten Fotos und Videos in einer iCloud Shared Photo Library

● VoiceOver-Unterstützung für Karten in der Wetter-App

● Barrierefreie Einstellung, um Videos automatisch abzudunkeln, wenn Lichtblitze oder Stroboskop-Effekte erkannt werden

● Behebt ein Problem, bei dem "Fragen nach dem Kauf"-Feature, bezüglich eines Kinderkontos

● Behebt ein Problem, bei dem Matter-kompatible Thermostate nicht mehr reagierten, wenn sie mit Apple Home gekoppelt waren

● Optimierungen der Absturzerkennung auf dem iPhone 14 und iPhone 14 Pro



















Änderungen, die nicht in den Versionshinweisen von iOS 16.4 erwähnt werden

Was die Punkte angeht, die nicht in den offiziellen Versionshinweisen erwähnt werden, gibt es kleinere und wichtige Änderungen in anderen Apps und Diensten, wie z.B. in Apple Music, Apple CarPlay und den Podcasts-Apps. Gleichzeitig veröffentlicht Apple ab heute auch seinen eigenen Apple Music Classical.

In den Büchern wurde eine neue Animation zum Effekt beim Umblättern einer Seite hinzugefügt, während Shortcuts, die zur Automatisierung verwendet werden, eine Handvoll neuer Aktionen erhalten haben. Unter der Rubrik Wallet werden ab sofort Widgets zur Bestellverfolgung eingeführt.

In sechs weiteren Ländern gibt es jetzt Notrufe über Satellit. Nutzer in Belgien, Österreich, Italien, Luxemburg, Portugal und den Niederlanden können sich jetzt auf die lebensrettende Funktion verlassen, die zuletzt auf dem iPhone 14 eingeführt wurde. In unserem Leitfaden könnt Ihr den Notruf SOS über Satellit testen.

So überprüft und installiert Ihr das Update auf Euer iPhone

Um manuell zu prüfen, ob das Update bereits für Euer iPhone verfügbar ist, geht Ihr in die Einstellungen, wählt "Allgemein" und tippt dann auf "Software-Update", um iOS 16.4 zu installieren. Andernfalls solltet Ihr innerhalb eines Tages benachrichtigt werden, dass die neue Firmware bereits für Euer Device verfügbar ist.

Aktualisiert Ihr heute Euer iPhone auf iOS 16.4? Auf welches Device installiert Ihr es? Gebt uns gern im Kommentarbereich ein Feedback.