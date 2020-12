Apple vs. Facebook: Worum geht es beim Nutzerdaten-Beef?

Inwieweit sollten Nutzer den Umgang mit ihren Daten einschränken dürfen? Diese Frage lässt sich aktuell aus einem Streit zwischen Apple und Facebook ableiten, der sich inzwischen bis ins Wall Street Journal zieht. Dort schaltet Facebook schon am zweiten Tag in Folge eine Werbung und stellt Apple an den Pranger. Wer hat hier die moralische Oberhand?

Auslöser für den Konflikt zwischen Apple und Facebook war das Bekanntwerden eines neuen Features, das der Apfelkonzern im nächsten iOS-Update implementieren will. Nachdem Apple seit einiger Zeit schon ausführlichere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten in seinem AppStore integriert, sollen Nutzer über die Sammlung und vor allem den Austausch von Nutzerdaten zukünftig besser entscheiden können. Starten wir also mit der Apple-Sicht auf die Dinge:

Apples Sicht: Nutzer sollen selbst entscheiden, was mit ihren Daten passiert

Kurz habe ich schon Apples neue Strategie beim Umgang mit Nutzerdaten geschildert und möchte ganz kurz auf die Machtposition Apples über App-Entwickler und Unternehmen hinweisen. Wer eine Anwendung auf ein iPhone, iPad, die Apple Watch oder einen AppleTV bringen möchte, der muss sich den Bestimmungen und Vorgaben des AppStores beugen. Entwickler können Ihre Apps also entweder an die Bedingungen anpassen oder direkt mit Hinblick auf die Anforderungen programmieren.

Apples Macht über Anwendungen in der iOS-Welt wird besonders deutlich, wenn das Unternehmen Bestimmungen plötzlich ändert. Wie bei Googles kürzlich angekündigten Änderungen bei Google Fotos müssen Anwender entscheiden, ob ihnen die neuen Bedingungen gefallen oder nicht – anders als bei Google Fotos gibt es im Apple-Kosmos aber keine wirkliche Alternative zum AppStore.

Die neuen Datenschutz-Features sollen in iOS 14 implementiert werden. / © Apple / Screenshot: NextPit

Und genau aus diesem Grund könnte es in der nunmehr 14. Version von Apples eigenen Betriebssystem zu einigen Problemen bekommen. Denn Apple will den Nutzern das Zepter über ihre eigenen Daten wieder in die Hand geben. Das Tracking von Nutzerdaten werde laut Apple zukünftig nur möglich sein, wenn Nutzer dies explizit erlauben.

Unter anderem betrifft das die Anzeige personalisierter Werbung, das Teilen des Standorts mit Unternehmen, die Nutzerdaten weiterverkaufen, die Weitergabe von IDs wie Apples gerätespezifischer UDID sowie die Platzierung von Software-Development-Kits in Apps. Nach wie vor erlaubt seien anonymisierte Daten, die weder auf den Nutzer, noch auf das Gerät Rückschlüsse erlauben. Auch dann, wenn die Daten zum Schutze des Nutzers erhoben werden, soll Tracking ohne Nutzererlaubnis erlaubt sein.

tl;dr: Apple wird das Tracking von Nutzerdaten, mit dem unter anderem das Targeting bei Werbeanzeigen (später noch wichtig) möglich wird, in iOS 14 erst bei ausdrücklicher Erlaubnis der Nutzer erlauben. Entwickler müssten sich dem beugen, da Apple über die Nutzungsbedingungen des AppStore bestimmt.

Facebooks Sicht: Apple macht das Internet kaputt

Als Reaktion auf die Änderungen im AppStore wirft Facebook dem Unternehmen nun vor, "das freie Internet zu gefährden" und macht diesen Vorwurf sogar in der Washington Post, im Wall Street Journal sowie in der New York Times laut. Hierfür kaufte Facebook ganze Seiten, um die Vorwürfe als Werbung zu platzieren. Genau lauten die Anschuldigungen wie folgt:

Apple gegen das kostenlose Internet Apple plant die Einführung eines zwanghaften Software-Updates, das das Internet, wie wir es kennen - zum Schlechten verändern wird. Nehmen Sie Ihre Lieblingskochseiten oder Sportblogs. Die meisten Seiten im Netz sind kostenlos, weil sie Werbeanzeigen einblenden. Durch die Änderung von Apple wird allerdings die Möglichkeit eingeschränkt, personalisierte Anzeigen zu schalten. Um über die Runden zu kommen, werden viele Webseiten zukünftig Abo-Gebühren erheben oder In-App-Käufe implementieren müssen, wodurch das Internet viel teurer wird und qualitativ hochwertige kostenlose Inhalte reduziert werden. Abgesehen davon, dass Apps und Websites verletzt werden, sagen viele Kleinunternehmen, dass diese Änderung auch für sie verheerend sein wird. Und das zu einer Zeit, in der sie vor enormen Herausforderungen stehen. Sie müssen in der Lage sein, die Menschen, die am meisten an ihren Produkten und Dienstleistungen interessiert sind, effektiv zu erreichen, um zu wachsen. Laut einem Deloitte-Umfrage [Ein Marktforschungsunternehmen, Anmerkung d. Redaktion] haben 44 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen die Nutzung personalisierter Anzeigen in sozialen Medien während der Pandemie gestartet oder verstärkt. Facebook-Daten zeigen, dass der durchschnittliche Werbetreibende ohne personalisierte Anzeigen für jeden Dollar, den er ausgibt, einen Umsatzrückgang von über 60% verzeichnen kann. Kleine Unternehmen verdienen es, gehört zu werden. Wir setzen uns gegen Apple für unsere kleinen Geschäftskunden und unsere Communities ein. - Text von MacRumors, maschinell übersetzt und korrigiert

Besonders bezieht sich Facebook in seiner Anschuldigung also auf die Nutzung personalisierter Werbung, die für Unternehmen gewinnträchtiger sei als herkömmliche Banner-Werbung auf Webseiten. Denn dass Apple das Tracking für solche Werbung unterbinden will, bedeutet nicht, dass Apple-Nutzer zukünftig keine Werbung mehr sehen werden. Die Anzeigen werden schlichtweg nicht auf vorige Suchinteressen oder den Standort des Nutzers zugeschnitten sein.

tl;dr: Facebook sieht in den AppStore-Änderungen eine Gefahr für das (kosten-)freie Internet. Denn da nicht-personalisierte Werbung deutlich weniger profitabel ist, müssten mehr Unternehmen auf Abo-Modelle oder In-App-Käufe zurückgreifen, um den Verlust bei ihren Werbeeinnahmen zu kompensieren.

Kurzer Kommentar des Autors

Alle Magazine, für die ich bisher als Redakteur tätig war, finanzieren sich zu einem großen Teil über Werbeanzeigen. Hierdurch konnte ich meiner Familie Artikel immer zuschicken und Leser informieren, ohne dass diese dafür Geld bezahlen mussten. Das ist toll und führt das weiter, was das Internet zu seinen Anfängen war: Eine große Community, die Informationen mit einer sehr geringen Eintrittsschwelle austauschen kann. Dieses Privileg zu verlieren wäre ein großer Verlust für Online-Magazine.

Auf der anderen Seite ist es für Nutzer kaum noch möglich, die eigenen Spuren im Internet überhaupt nachzuvollziehen. Dass Apple seinen Nutzern diese Selbstbestimmtheit wieder zurückgeben will, ist daher eine sehr positive Entwicklung und zeigt, dass die aktuellen Entwicklungen im Netz gefährlich sind. Dies auf dem Rücken kleiner Unternehmen auszutragen und das Ganze auch noch an das Ende einer weltweiten Wirtschaftskrise zu timen, ist in meinen Augen allerdings kein guter Weg. Die Lösung setzt an den kleinsten Ästen an und keineswegs an der Wurzel.

Dass gerade Facebook auf die möglichen Konsequenzen hinweist und dabei auch noch kleine Unternehmen vorschickt, ist höchst scheinheilig. Denn gerade Facebook selbst treffen die Änderungen in iOS aktuell ziemlich stark, wie ein Twitter-Beitrag Tom Warrens zeigt:

Apple exposing all the ways Facebook tracks you with it iOS app is really quite something pic.twitter.com/hDhB85qk1L — Tom Warren (@tomwarren) December 16, 2020

Facebook trackt also über seine eigenen Anwendungen unzählige Daten von sehr vielen Nutzern. Dürften die Nutzer nun selbst genau entscheiden, welche Daten sie von Facebook treffen lassen, würde das auch einen großen Verlust für Facebook selbst bedeuten.

Umfrage: Auf wessen Seite steht Ihr?

Lasst uns die Gelegenheit nutzen, um über Werbung und Tracking im Netz zu diskutieren? Hierfür freue ich mich auf Eure Anmerkungen in den Kommentaren und, da ich ein kleiner Statistik-Nerd bin, lasse ich Euch erst einmal abstimmen:

Auf welcher Seite steht ihr? Facebook

Apple

Ich enthalte mich (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Somit ist die Runde eröffnet! Teilt Eure Meinungen in den Kommentaren und beschreibt dabei gerne, ob und wie Ihr das neue Feature in iOS 14 nutzen würdet.

Weitere Artikel auf NextPit